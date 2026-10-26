V lednici chléb stárne nejrychleji. Babiččin trik s utěrkou nestojí nic a bochník udrží čerstvý celý týden

Celý postup se vejde do jedné věty: vychladlý bochník zabalit do čisté bavlněné utěrky nebo plátěného pytlíku, uložit do chlebníku s větracími otvory a nechat ho při pokojové teplotě mimo slunce a vlhko. Stejně ho popisuje i materiál Ministerstva zemědělství. Jaroslav Albrecht z Hostivařské pekárny k tomu pro Český rozhlas připojil podmínku, kterou nelze vynechat. Utěrku je potřeba vyměnit za čistou a suchou nejpozději po třech dnech. Když se to dodrží, vydrží správně upečený bochník podle něj nejméně týden.
Plíseň má v igelitu líheň: proč babičky balily chléb do plátna
Čerstvý chléb ještě několik hodin po upečení posílá vlhkost ze střídy ven, kde se vyrovnává s kůrkou. Publikace Ministerstva zemědělství Jak poznáme kvalitu? Chléb a pečivo upozorňuje, že nejochotněji plesniví právě navlhlá kůrka. Neprodyšný igelitový sáček vodu nepustí pryč a drží ji přesně v místě, kde škodí nejvíc.
Hana Hoffmannová, kterou dTest citoval u testu toustového chleba, popisuje, co se v sáčku děje. Spory plísní jsou ve vzduchu všude, povrch pečiva je vlhký a uvnitř obalu vzniká teplé zapařené mikroklima, ve kterém má plíseň ideální podmínky. Kůrka navíc změkne a přijde o křupavost.
Bavlněná utěrka přebytečnou vlhkost z povrchu nasaje a chlebník kolem ní udržuje klidnější vzduch. Bochník se tak nezapaří a zároveň nevysychá. Proč domácnosti od plátna upustily, žádná studie nezkoumala. Ministerstvo zemědělství uvádí, že lidé dnes kupují pečivo čerstvé a do zásoby ho neberou. K tomu přibyl balený krájený chléb, který chodí domů rovnou v igelitu.
Proč chléb v lednici tvrdne rychleji než na kuchyňské lince
Chlad zpomaluje kažení, a lednice se proto zdá jako rozumné místo i pro chléb. Pekaři i potravinářské zdroje přitom shodně uvádějí, že chléb stárne nejrychleji zhruba mezi 0 a 10 °C, tedy v teplotách, na které je běžná lednice nastavená.
Tvrdnutí má odborný název retrogradace škrobu. Škrobová zrna, která při pečení nasála vodu a změkla, se v chladu skládají zpět do pevnější struktury a vodu ze sebe vytlačují. Střída se pak drolí, gumovatí a chutná staře, ačkoli mikrobiologicky závadná není. Pekaři z Esky a Ambiente to shrnují do jedné věty: v lednici chléb ztvrdne, v horku zplesniví.
Pokojová teplota 20 až 25 °C, kterou Albrecht označuje za ideální, se vyhýbá oběma krajnostem. Plísně se v ní nemnoží tak rychle jako v letním vedru a škrob nestárne tempem lednice.
Papírový sáček z pekárny nechal chléb v britském testu ztvrdnout do druhého dne
Britská spotřebitelská organizace Which? v roce 2019 zkoušela, jak domácí chléb snáší různé obaly. Měkkost i chuť si nejdéle udržel v bavlněném sáčku. Igelitový sáček skončil těsně za ním, ovšem s rizikem měkké kůrky a plísně. Papírový sáček chléb vysušil už první den a druhý den byl bochník tvrdý, takže papír z pekárny poslouží jen na cestu domů. Podobně vysušuje i samotný chlebník bez textilie, hlavně když je bochník nakrojený.
Nejlépe metoda funguje u celého, dobře propečeného bochníku s pevnou kůrkou, typicky kváskového nebo řemeslného. Krájený chléb ze supermarketu a toustové pečivo reagují citlivěji, protože větší plocha řezu rychleji osychá. Týdenní trvanlivost, kterou Albrecht slibuje správně upečenému bochníku, proto u baleného krájeného chleba čekat nelze. Když se uvnitř továrního obalu objeví orosení nebo začne měknout kůrka, je lepší sáček otevřít, krajíce přebalit do čisté textilie a sníst je dřív.
U domácího řemeslného chleba doporučují pekaři z Esky nechat ho po upečení „vydýchat“ zhruba 10 hodin na mřížce, nenakrojený a bez obalu, aby se nezpotil. Krájet se má až před jídlem a nakrojený bochník je dobré postavit na seříznutou plochu nebo řez zakrýt. Z chlebníku je potřeba pravidelně vymetat drobky a čas od času ho vytřít octovým roztokem.
Při minus 18 °C chléb prakticky přestane stárnout. Jak ho zamrazit po porcích
V červenci a srpnu se plíseň může objevit už za dva až tři dny. Kdo ví, že bochník do té doby nesní, má část zamrazit hned po vychladnutí. Při minus 18 °C se stárnutí prakticky zastaví, voda se váže v ledu a mikroorganismy se přestanou množit.
Postup, který doporučují čeští i zahraniční pekaři, začíná co nejčerstvějším a úplně vychladlým chlebem. Potom se nakrájí na porce po dvou až šesti krajících podle toho, kolik domácnost spotřebuje najednou, a krajíce se proloží pečicím papírem, aby se nespékaly. Nakonec přijdou do vzduchotěsného mrazicího sáčku, ze kterého se vytlačí vzduch, a na sáček se připíše datum. Rozmrazuje se zabalený chléb při pokojové teplotě, jednotlivé krajíce mohou jít rovnou do toustovače.
Národní zdravotnický informační portál v článku Skladování potravin v mrazničce uvádí minus 18 °C jako horní hranici teploty. Čtyřhvězdičkové mrazicí oddíly s minus 24 °C podle něj udrží potraviny podle druhu půl roku i déle. Rozmrazený chléb do mrazáku znovu nepatří, protože při opakování ztrácí vlhkost a strukturu. Proto se vyplatí mrazit malé balíčky.
Chléb, na kterém se objeví plíseň, patří do koše celý. Vlákna plísně prorůstají porézní střídou dál, než sahá viditelná skvrna, a odkrojit postižené místo nestačí.
Až 2 331 korun ročně zůstane doma, když chleba přestanete vyhazovat
Konzumní kmínový chléb stál podle průměrných spotřebitelských cen, které sleduje ČSÚ, v srpnu 2026 v průměru 44,82 Kč za kilogram. Domácnost, která přestane vyhazovat čtvrtinu bochníku týdně, tedy 250 gramů, ušetří za 52 týdnů 583 Kč. Utěrka i chlebník přitom nic navíc nestojí, takže i tahle nejnižší částka je čistá úspora.
Při půlce bochníku týdně, tedy 500 gramech, vychází roční úspora na 1 165 Kč. Kdo zachrání celý kilogramový bochník každý týden, ušetří za rok 2 331 Kč. U řemeslných kváskových chlebů, které běžně stojí dvojnásobek, rostou částky úměrně.
Ztvrdlý chléb bez plísně nemusí skončit v odpadu. Poslouží na topinky, krutony do polévky, strouhanku nebo knedlíky a krátké rozpečení v troubě mu vrátí část vůně.