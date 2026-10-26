Macháč v nominaci na Davis Cup chybí. Berdych prozradil, proč páté místo zatím nechal prázdné

Pondělní tisková konference 26. října měla být formalitou. Berdych přečetl jména Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Adam Pavlásek a Patrik Rikl a pak dodal, že páté zatím nemá. „Tomáš Macháč byl dlouho zraněný, ale tím, že máme měsíc do zápasu, tak to páté jméno zatím nemám. Je ještě fér tomu dát čas,“ citoval kapitána Sport.cz. Podle iDNES.cz obsadí poslední místo buď Macháč, nebo Kopřiva. Navenek to může působit jako nerozhodnost. Podle nás jde ale o promyšlený tah. Berdych si nechává otevřenou nejsilnější variantu, dokud nebude jasné, jestli Macháč po půlroční anabázi zvládne ostrý týmový zápas. Na finálovém turnaji v Boloni, který se hraje 24. až 29. listopadu 2026, totiž Čechy hned ve čtvrtfinále čeká Kanada se světovou sedmičkou Félixem Augerem-Aliassimem.
Proč židle zůstala prázdná
Ve veřejných vyjádřeních žádný konflikt mezi kapitánem a hráčem doložený není. Berdych mluví o zdraví, o formě a o tom, že je s Macháčem v kontaktu po každém jeho zápase. Hráči se sezona 2026 nevyvíjela dobře. Po Roland Garros léčil trhlinu v levé noze a vynechal celou travnatou část roku. Na kurty se vrátil až v srpnu na Masters v Cincinnati, pak hrál ve Winston-Salemu a na US Open. První výhru v hlavní soutěži od Paříže vydřel až v říjnu v Šanghaji proti Čang Č’-čenovi.
Takový návrat je pro kapitána těžko čitelný. Macháč je zdravý, ale zápasový rytmus se teprve vrací a výsledky kolísají. Už v září, před kvalifikací proti USA, si spolu podle Českého tenisového svazu na US Open „dlouho a otevřeně“ promluvili. Shodli se, že pro duel s Američany není Macháč nejlepší volbou. Teď se rozhoduje znovu, jen s vyšší sázkou.
Proč čtyři jména nestačí, vysvětlil Berdych jednoduše. Pokud se bude týmu dařit, stráví v Boloni i deset dní. Na konci sezony, kdy hráče bolí všechno, je pátý muž pojistka, bez které se neobejde. Tým přiletí 19. listopadu, aby měl čas na trénink. Při postupu by hrál semifinále v pátek 27. listopadu a finále v neděli 29. listopadu.
Co dovolují pravidla
Berdychův postup není improvizace na hraně předpisů. Pravidla Davis Cupu 2026 umožňují před finálovým turnajem po nominačním termínu změnit až tři hráče. Lhůta běží do 11:00 místního času den před startem turnaje. Přidání pátého hráče k původně nahlášeným čtyřem se přitom výslovně počítá jako změna nominace.
Sám Berdych chtěl mít podle iDNES.cz jasno „do konce tohoto týdne“, tedy orientačně do neděle 1. listopadu. Pravidla mu ale nechávají rezervu ještě zhruba tři týdny. V praxi to znamená, že kapitán může vidět Macháče v několika dalších zápasech a teprve pak definitivně rozhodnout.
Macháč, nebo Kopřiva
Volba pátého hráče nezmění základ sestavy. Hlavními singlisty budou podle iDNES.cz v každém případě Menšík, aktuálně šestnáctý hráč světa, a Lehečka, jednadvacátý. Na čtyřhru Berdych počítá s dvojicí Pavlásek/Rikl. Pátý muž tedy bude spíš náhradníkem než klíčovou postavou. V krátkém vyřazovacím formátu ale náhradník snadno rozhodne turnaj.
Zdravý Macháč nabízí to, co Kopřiva ne:
- Univerzálnost. Berdych už v srpnu říkal, že zdravý Macháč je varianta pro čtyřhru i pro případ, že by Menšík nebo Lehečka nebyli fit.
- Zkušenost z velkých zápasů proti hráčům z první světové stovky.
- Riziko. Po pauze je jeho spolehlivost největší neznámou celé nominace.
Kopřiva by naopak kryl hlavně dvouhru. Je spolehlivý, ale do čtyřhry by kapitánovi nepřinesl tolik možností. Kdyby se Macháč v příštích týdnech chytil, je podle nás jasnou volbou. Kopřiva dává smysl jako jistota pro případ, že se Macháčovo tělo nebo forma znovu zadrhne.
Čtyřhra přitom může mít zásadní váhu. Pavlásek s Riklem proti USA prohráli debl po čtyřech nevyužitých mečbolech. Berdych jejich výkon přesto bral jako potvrzení, že v Boloni mají místo. Kdyby se rozhodovalo za stavu 1:1 v deblu a jeden z páru se zranil, bude Macháč najednou velmi důležitým jménem.
Kanada: nejsilnější možný soupeř
Berdych při losu nazval Kanadu nejsilnějším soupeřem, kterého Češi mohli dostat. Zároveň dodal, že je to „určitě tým, který se dá porazit“. Podle Tennis Canada přijede zámořský tým v nejsilnější dostupné sestavě:
|Kanada
|Česko
|Félix Auger-Aliassime (7. ATP, bilance 15:5 v Davis Cupu)
|Jakub Menšík (16. ATP)
|Denis Shapovalov (kolem 52. místa)
|Jiří Lehečka (21. ATP)
|Gabriel Diallo
|Adam Pavlásek
|Liam Draxl
|Patrik Rikl
|Duncan Chan
|Tomáš Macháč / Vít Kopřiva
Srovnání ukazuje dva odlišné profily. Kanada má výraznější jedničku, Česko vyrovnanější dvojici singlistů. Auger-Aliassime je favoritem proti komukoli z českého týmu. Za Shapovalovem ale zeje propast několika desítek míst a právě tam leží česká šance. Utkání se hraje na dvě dvouhry a případnou rozhodující čtyřhru. Pokud Češi porazí kanadskou dvojku a v duelu jedniček udrží vyrovnaný průběh, rozhodne debl. Kanada, vítěz z roku 2022, ví, jak se takové zápasy hrají. Češi si nesou sebevědomí z kvalifikace.
Do Boloně se probojovali přes dvě překážky. V únoru v Jihlavě porazili Švédsko 3:1 po bodech Lehečky, Dalibora Svrčiny a páru Petr Nouza/Rikl. V září v Praze otočili zápas s USA na 3:2. Menšík srovnal na 2:2 výhrou nad Benem Sheltonem a Lehečka pak rozhodl o postupu proti Learneru Tienovi. Přesně tahle dvojice teď nese hlavní tíhu i v listopadu.
Čtvrtfinále Česka s Kanadou začne v úterý 24. listopadu 2026 v 16:00 v hale BolognaFiere. Vítěz narazí v semifinále na domácí Itálii, nebo Jižní Koreu. Pro pořádek: jde o letošní ročník. Loni ve finálové osmičce narazili Češi na Španělsko.
Boloňa s neklidnou kulisou
Bezpečnostní situace se v Boloni řešila už před příjezdem týmů. Italská agentura ANSA 24. října popsala ve městě střety demonstrantů s policií, nasazení slzného plynu a vodních děl. Slovenské ministerstvo zahraničí už 18. října upozorňovalo na protesty mimo jiné v Boloni, na násilné střety a dočasná omezení veřejné dopravy. Berdych se k tématu postavil věcně: situaci registruje, ale řeší ji organizátoři. Ohrožení samotného turnaje zatím žádný zdroj nepotvrdil.
Fanouškům, kteří se do Itálie chystají, doporučujeme několik praktických bodů:
- Vstupenky prodává oficiální stránka Davis Cup Tickets & Hospitality, ceny je třeba ověřit přímo tam.
- Letadlem se z Prahy do Boloně dá dostat přímou linkou, let trvá zhruba hodinu a 25 minut. Dostupnost na listopadové termíny je nutné ověřit při rezervaci.
- Vlakem trvá cesta nejrychleji kolem 13 a půl hodiny a vyžaduje přestup.
- Bezpečnost: vyhýbat se demonstracím a větším shromážděním, sledovat místní zprávy a počítat s výpadky dopravy. Australské cestovní doporučení pro Itálii upozorňuje, že i poklidný protest může rychle eskalovat.
Doma u obrazovky to bude jednodušší, i když ne úplně jisté. Česká televize letos vysílala oba kvalifikační zápasy na ČT sport. Lze tedy čekat, že nabídne i Boloňu, potvrzený program finálové osmičky ale zatím chybí. Před úterním zápasem se vyplatí zkontrolovat televizní program.
Rozhodne se v posledních listopadových dnech, ne na pondělní tiskovce. Berdych má na soupisce čtyři jistoty a jedno otazníkové jméno. Pokud se Macháč do Boloně vrátí v dobré formě, bude to nejsilnější tah, který mohl kapitán v říjnu udělat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář