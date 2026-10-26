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Spojencům dochází střely pro Patriot. Lockheed nabízí PAC-3 ACE za méně než polovinu ceny dnešní střely

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Na veletrhu ve Farnborough ukázal Lockheed Martin interceptor, se kterým by baterie Patriot mohly vydržet dlouhou válku bez vyprázdněných skladů. Levnější střela má ale slabší motor i jednodušší navádění a první testovací let ji čeká až v roce 2028.
Spojencům dochází střely pro Patriot. Lockheed nabízí PAC-3 ACE za méně než polovinu ceny dnešní střely

Spojencům dochází střely pro Patriot. Lockheed nabízí PAC-3 ACE za méně než polovinu ceny dnešní střely

Zdroj: Foto: Tech. Sgt. James D. Mossman, U.S. Air Force - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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