Spojencům dochází střely pro Patriot. Lockheed nabízí PAC-3 ACE za méně než polovinu ceny dnešní střely

Novinka se jmenuje PAC-3 ACE, celým názvem Adapted Capability Effector, a Lockheed Martin ji představil 20. července 2026. Vedle stávající PAC-3 MSE má sloužit jako druhá, levnější vrstva pro cíle, na které je dnešní střela zbytečně drahá. Výrobce cenu uvedl jen poměrem k MSE, konkrétní částku nezveřejnil. Tu přinesl server Axios, který s odkazem na manažera programu Jasona Reynoldse mluví zhruba o 2 milionech dolarů za kus. MSE přitom podle dostupných údajů stojí přes 4 miliony. Částka za ACE tak zatím stojí na výroku jednoho manažera, ceník Lockheed nevydal.
Sedm let na víc než trojnásobnou výrobu: tak velká je díra v zásobách
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky a spotřebovala stovky interceptorů PAC-3. Další zásoby ubraly boje na Blízkém východě v konfliktu s Íránem, kde protivzdušná obrana jela tempem, se kterým nikdo dlouhodobě nepočítal.
Úzkým hrdlem je továrna. Lockheed dokázal ročně vyrobit zhruba 600 kusů MSE a přibližně polovina z nich mířila k zahraničním zákazníkům. Spojené státy z této produkce zároveň doplňovaly vlastní sklady, posílaly střely Ukrajině a odbavovaly nahromaděné objednávky spojenců. Spojenci tak soupeřili o tytéž střely a čekací lhůty se protáhly na roky.
V lednu 2026 uzavřel Lockheed s americkou vládou rámcovou dohodu, podle které se má kapacita zvednout z 600 na 2 000 kusů ročně. Horizont dohody je sedm let, plného tempa by tedy výroba měla dosáhnout kolem roku 2033.
Co Lockheed z nové střely vyškrtal, aby ji zlevnil
Tim Cahill, prezident divize Missiles and Fire Control, představil ACE jako doplňkovou zbraň proti letounům, řízeným střelám s plochou dráhou letu a balistickým raketám krátkého dosahu. Střela je plně kompatibilní se systémem Patriot i s novějším velitelským systémem IBCS. Na odpalovač M903 se jich vejde dvanáct, stejně jako u MSE, takže baterie o žádnou palebnou kapacitu nepřijde.
Vedení firmy otevřeně přiznává, že některé schopnosti vědomě osekalo. ACE dostane jednodušší a levnější naváděcí hlavici, méně výkonný motor a zjednodušenou elektroniku. Dostřel, dostup ani rychlost výrobce nezveřejnil, a dokud to neudělá, nedá se spočítat, kolik výkonu zákazník za ušetřené peníze ztrácí. MSE vděčí za svou široce rozšířenou obálku zásahu většímu motoru s dvoupulsním pohonem, ACE proto nejspíš bude mít kratší dosah a menší manévrovací schopnosti.
Dvě věci zůstaly beze změny. ACE dál ničí cíl technologií hit-to-kill, tedy přímým kinetickým zásahem bez trhavé hlavice. Nepotřebuje ani nový radar či velení a do stávajícího odpalovače se prostě zasune.
Levnější vrstvu už Patriot jednou měl. Jmenovala se CRI
Starší PAC-3/CRI (Cost Reduction Initiative) se dnes už nevyrábí. Vážila 312 kilogramů a na odpalovač M903 se jich vešlo 16. ACE jí rolí připomíná, protože i ona tvoří levnější patro pod špičkovým interceptorem. Vnějšími rozměry má ale podle dostupných informací blíž k MSE, takže výhodu čtyř střel navíc na jednom odpalovači nezopakuje.
Srovnání s ruskou a čínskou technikou je ošemetné, protože jde o odlišné architektury. Ruský S-400 Triumf používá rodinu střel s dosahem proti vzdušným cílům od 40 do 400 kilometrů, při obraně proti balistickým raketám sahá zhruba na 60 kilometrů. Jeho střely řady 48N6 nesou klasickou tříštivotrhavou hlavici, rodina PAC-3 spoléhá na přímý zásah. Čínský HQ-9 má podle zprávy amerického ministerstva obrany proti taktickým balistickým střelám jen omezenou bodovou schopnost.
ACE do souboje s dálkovou plošnou obranou typu S-400 nevstupuje. Míří na hustší obranu v koncové fázi letu cíle, tedy na víc střel, nižší cenu za zásah a rychlejší doplňování zásob.
Kdy ACE poprvé vzlétne a kde se budou vyrábět její hlavice
Americká armáda souběžně vede soutěž xTech|Apex Intercept, která hledá interceptory pro misi Patriotu ideálně pod milion dolarů za kus. Na tuhle hranici ACE se svými zhruba dvěma miliony nedosáhne. Nižší cena za kus pomůže hlavně státům, které Patriot už mají a dosud těžko platily dostatečnou zásobu střel. Nový zákazník musí dál koupit radar, velení, odpalovače, logistiku i výcvik a to vše zůstává drahé.
Pro Evropu má novinka průmyslový rozměr. Lockheed ve Farnborough oznámil, že naváděcí hlavice ACE chce vyrábět i v Evropě s místními partnery. V červenci 2026 navíc USA, Německo, Nizozemsko, Polsko a Švédsko podepsaly závazek prozkoumat zřízení evropského střediska pro údržbu střel PAC-3, které by mohlo zkrátit logistické řetězce. Česko Patriot neprovozuje a pro vyšší vrstvu protivzdušné obrany sází na izraelský SPYDER. Ministerstvo obrany v roce 2023 uvedlo, že americkou nabídku na Patriot nemá, existoval jen předběžný dotaz na cenu a dostupnost. Českých zásob se tak ACE přímo nedotkne, dopadne na ně jen nepřímo přes stav aliančních skladů.
Podle harmonogramu, který Lockheed představil, má první testovací let proběhnout na začátku roku 2028. Náběh sériové výroby závisí na financování a na připravenosti vlád, realisticky se s ním počítá ke konci této dekády.