Med ve vzduchotěsné sklenici vydrží staletí. Na lince u sporáku tmavne a ztrácí enzymy, náprava nic nestojí

Typické místo pro med je vedle varné konvice, na parapetu nad radiátorem nebo na kraji linky, kam odpoledne svítí slunce. Teplo, pára a světlo tam na sklenici působí každý den a jejich účinky se sčítají. Med postupně přichází o květovou vůni a ubývají v něm enzymy, kvůli kterým ho mnoho lidí kupuje přímo od včelaře. Náprava nevyžaduje žádné vybavení. Sklenici stačí pevně zavřít a přenést do suché a stinné spížní skříňky.
Pět míst v kuchyni, která medu škodí nejvíc
Český svaz včelařů i americká oborová organizace National Honey Board kladou na uložení medu tři podmínky: sucho, stín a stálou teplotu. Běžná kuchyň nabízí opak. U sporáku, trouby a myčky se střídá horko s párou. Parapet spojuje přímé slunce s topením, které je v zimě pod oknem. Varná konvice a kávovar pouštějí páru do okolí a skříňka pod dřezem nebo u odsavače bývá vlhká. Pátým rizikovým místem je lednice, kde med rychle tuhne.
Ing. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského v Dole v textu pro Český svaz včelařů klade důraz hlavně na těsný uzávěr a chladnější, suché prostředí. Svaz ve svém letáku doporučuje uzavřené nádoby a teplotu 15 až 20 °C, National Honey Board uvádí pokojovou teplotu a vzduchotěsný obal. V přesné teplotě se zdroje rozcházejí, na dobře zavřené nádobě se shodují všechny. Dotažené víčko je proto nejspolehlivější krok, který může kdokoli udělat hned.
Vhodným místem je suchá spížní skříň daleko od zdrojů tepla, komora nebo spodní police ve spíži. Obecně poslouží jakékoli stinné místo, kde teplota během dne výrazně nekolísá.
Stačí pár kapek z lžičky a v medu se probudí kvasinky
Med je hygroskopický, takže aktivně přitahuje vlhkost ze vzduchu. Když je v zapařené kuchyni povolené víčko, dostává se do sklenice voda pozvolna a bez viditelných známek. Povrchová vrstva řídne. Jakmile obsah vody překročí určitou mez, začnou se množit kvasinky, které v medu přirozeně přežívají. Podle podkladů australské Southern Cross University mění cukry na alkohol a oxid uhličitý. V zavřené sklenici tím vzniká tlak, víčko se vyboulí a med začne pěnit.
Kvašení se pozná podle několika příznaků. Med ostře páchne kyselinou nebo alkoholem, horní vrstva bývá řídká a vodnatá, na povrchu se objevují bublinky nebo pěna a vyboulené víčko při otevírání zasyčí. Chuť je výrazně nakyslá. Takový med už do spíže nepatří.
Nejčastějším zdrojem vody je mokrá lžička. Pár kapek stačí, aby v medu vzniklo místo, kde se kvasinkám daří. Suchá lžička a víčko dotažené hned po použití tomu předejdou.
Teplo škodí pomaleji a jiným způsobem. Med v teple tmavne a přibývá v něm hydroxymethylfurfural, zkráceně HMF, látka, která vzniká stárnutím i zahříváním. Zároveň slábne aktivita enzymů glukozooxidázy, invertázy a diastázy a vyprchávají aromatické látky. Systematický přehled v časopise Journal of Food Science z roku 2024 popisuje u dlouho skladovaného medu také úbytek prolinu, aminokyselin a vitaminů. Chuť je pak plošší a přehřátý med může mít karamelové až připálené tóny.
Zkrystalizovaný med řadí svaz včelařů ke známkám kvality
Kvašení je důvod med vyhodit, krystalizace patří k jeho přirozeným vlastnostem. Český svaz včelařů ji v letáku přímo označuje za známku kvality. Glukóza se v medu postupně uspořádá do krystalů, med zhoustne, zbělá a ztuhne. Rychlost závisí na poměru glukózy, fruktózy a vody. Řepkový med s vyšším podílem glukózy může zkrystalizovat už během několika týdnů, akátový díky převaze fruktózy zůstává tekutý mnohem déle. Krémový neboli pastový med prošel řízenou krystalizací už u včelaře, a proto je jemný a dobře se roztírá.
Do tekuté podoby se ztuhlý med vrací ve vodní lázni podle postupu Státní veterinární správy. Nejdřív se na dno hrnce položí utěrka, aby sklenice nestála přímo na plotně. Potom se sklenice obklopí teplou vodou zhruba do výšky medu a voda se zahřívá pozvolna, ideálně s kuchyňským teploměrem. Během ohřevu stačí med občas promíchat čistou a suchou lžičkou.
Úřad uvádí jako hranici teplotu vody 40 až 50 °C. Bezpečnější je držet se spodní hodnoty, protože enzymy s rostoucím teplem slábnou a horní hranice jim dává menší rezervu. Mikrovlnná trouba prohřívá med nerovnoměrně a místy ho snadno spálí.
Kam s medem v paneláku, kde se chladné místo hledá těžko
Část doporučení uvádí jako vhodné rozmezí pro med ještě chladnějších 10 až 18 °C. V českém bytě takové místo často chybí. Státní zdravotní ústav považuje za optimální teplotu obytných prostor 20 až 22 °C a v panelákové kuchyni s linkou nad topením bývá i tepleji. Nejlépe tam poslouží nejchladnější vnitřní skříň mimo troubu a radiátor, a v ní spodní police, protože teplý vzduch stoupá vzhůru. Další možností je severní komora, nevytápěná chodba nebo sklepní kóje, pokud je suchá a nepáchne.
Mezi suchou skříní s teplotou 21 °C a vlhkým sklepem, který páchne bramborami, je lepší volbou skříň. Med nasává vlhkost i pachy, takže zatuchlina mu ublíží víc než teplota o několik stupňů vyšší. Ze stejného důvodu nemá stát vedle kávy, koření, cibule ani čisticích prostředků. Lednice jako řešení nevychází, protože chlad podle National Honey Board krystalizaci urychluje a med v ní ztvrdne natolik, že se s ním špatně pracuje. Mrazák je pro běžné používání zbytečný.
Nejlepší nádobou je sklo se šroubovacím víčkem, které nepropouští vlhkost, snadno se myje a nenese pach. Původní sklenice od včelaře plně vyhovuje, pokud víčko dobře těsní. Potravinářský plast je použitelný, některé jeho druhy ale vlhkost propouštějí. Nerezové nádoby se hodí pro velká množství, jaká skladují včelaři. Univerzální lhůtu pro spotřebu po otevření zdroje neuvádějí, a tak se vyplatí napsat fixem na víčko datum otevření. Mezi několika sklenicemi ve spíži je pak jasné, kterou otevřít první.
Vyhláška platná od 14. června 2026 hlídá vodu, HMF i stopy přehřátí
Odolnost medu vychází z jeho složení. Obsahuje málo dostupné vody a hodně cukrů, které mikroorganismům odebírají vláhu. Prostředí je kyselé a enzymy od včel vytvářejí peroxid vodíku s antimikrobiálním účinkem. National Honey Board uvádí, že ve vzduchotěsné nádobě zůstává med stabilní desítky let až staletí. Na tom stojí i často opakovaná historka o jedlém medu z egyptských hrobek, který měl být starší než 3 000 let.
Nízký obsah vody hlídá také česká legislativa. Od 14. června 2026 platí vyhláška č. 490/2025 Sb., která nahradila předpis z roku 2003. Běžný květový a medovicový med podle ní smí obsahovat nejvýše 20 % vody. Limit pro HMF činí 40 mg/kg. Diastázová aktivita musí dosáhnout aspoň 8 stupňů podle Schadeho. Med se značkou „Český med“ musí splnit přísnější interní normu Českého svazu včelařů, která připouští nejvýše 18 % vody.
Hodnoty HMF a diastázy prozrazují, jak se s medem zacházelo, protože HMF s teplem a stářím přibývá a diastáza ubývá. Med, který ze včelína odešel v perfektním stavu, tak po opakovaném přehřívání na kuchyňské lince nemusí laboratorní limity splnit.