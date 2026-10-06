Android Auto se rozloučí s Androidem 10, starší telefony v autě brzy nepřipojíte

Android Auto se rozloučí s Androidem 10, starší telefony v autě brzy nepřipojítePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Android Auto se rozloučí s Androidem 10, starší telefony v autě brzy nepřipojíteZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 06.10.2026 05:00
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