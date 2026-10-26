WhatsApp útočí na Google Meet. Do hovoru pustí i lidi bez účtu a na rozdíl od něj neutne bezplatný hovor po hodině

Pozvaný člověk otevře odkaz, na stránce napíše své jméno a čeká ve virtuální čekárně, dokud ho hostitel nepustí dál. Pozvánku přitom může dostat e-mailem, zprávou v jiné aplikaci nebo obyčejnou SMS. Google Meet tenhle postup nabízí už řadu let a WhatsApp ho teď přebírá. Míří hlavně na rychlé hovory s lidmi, kteří jeho aplikaci nemají nebo ji používat nechtějí.
Kdy odkaz na hovor sám vyprší a kdo se přes něj nedostane
Ve WhatsAppu nejdřív otevřete kartu Hovory a klepnete na „+“ nebo na položku Nový odkaz na hovor. Potom zvolíte, jestli půjde o hlasový hovor, nebo o videohovor. Před sdílením zkontrolujte přepínač Vyžadovat schválení pro připojení. Má zůstat zapnutý, protože díky němu máte přehled o tom, kdo se do hovoru dostane. Nakonec odkaz zkopírujete, nebo ho rovnou nasdílíte.
Každý odkaz je jedinečný. Když ho nikdo nepoužije 30 dní, automaticky vyprší, takže zapomenutá pozvánka nezůstane otevřená napořád. Kontakty, které máte zablokované, se přes odkaz k hovoru nepřipojí.
Tři věci, ke kterým se host bez účtu nedostane
Host připojený z prohlížeče se může do hovoru aktivně zapojit. Smí sdílet obrazovku, reagovat pomocí emoji a zvednout ruku, když chce mluvit. Na běžnou domluvu nebo krátkou konzultaci to většinou stačí.
Telefonní čísla ostatních účastníků host neuvidí. Nemůže ani psát do chatu a přizvat do hovoru další lidi. Meta tata omezení vysvětluje ochranou soukromí. Skrytá čísla mají smysl hlavně u pracovních hovorů, protože kdo pozve externího klienta, neprozradí mu tím kontakty všech kolegů. Hostitel navíc může kohokoli z hostů kdykoli z hovoru odebrat.
Podle dostupných informací zůstávají hovory end-to-end šifrované i při připojení přes prohlížeč. Jak přesně end-to-end šifrování funguje u hostů bez účtu, Meta veřejně dostatečně nepopsala. U funkce, jejíž omezení obhajuje právě soukromím, je to slabé místo.
Strop 32 lidí: WhatsApp na velkou poradu nestačí
Nejsilnějším argumentem WhatsAppu je délka hovoru. Bezplatná verze Google Meet hovor ukončí po hodině (60 minutách), zatímco WhatsApp časový limit nemá a za hovory nic neúčtuje. Meta tuhle výhodu ve svém oznámení sama zdůrazňuje. Pro dlouhý rodinný videohovor nebo pro konzultaci, která se protáhne, je to praktický rozdíl.
Ostatní srovnání vychází lépe pro Google Meet. Ten nabízí chat během hovoru, živé titulky a podle edice také ankety a otázky a odpovědi, které WhatsApp hostům nedává. Rozhoduje i kapacita: do hovoru přes WhatsApp se vejde nejvýš 32 lidí, Google Meet podle zvoleného plánu pojme 100 až 1 000 účastníků. Na rychlý hovor s dodavatelem, který WhatsApp nepoužívá, nebo s babičkou, která si nechce instalovat další aplikaci, tedy WhatsApp stačí. Plánovanou firemní poradu s desítkami lidí, chatem a titulky dál lépe zvládne Google Meet.
Chybí také propojení s kalendářem, které Google Meet má. WhatsApp chystá integraci s Google Kalendářem a Outlookem později v roce 2026, přesné datum ale Meta nezveřejnila.
Komu v Česku ušetří odkaz nejvíc vysvětlování
Podle průzkumu ČTÚ z roku 2023 používalo WhatsApp 68 % dotázaných. Data ČSÚ za rok 2025 ukazují, že přes internetové služby typu WhatsApp nebo Skype volá 64 % lidí v Česku. Většina tedy internetové volání zná, i tak ale zbývá dost lidí, kteří aplikaci nemají a právě jim je funkce určena.
Nejvíc mohou ušetřit menší týmy, živnostníci a učitelé. Klientovi nebo rodiči žáka stačí poslat odkaz a nemusí se nejdřív zjišťovat, jestli má WhatsApp nainstalovaný. Firmy jsou na sociálních sítích zvyklé fungovat, účet tam má 56 % českých podniků s deseti a více zaměstnanci.
Proč Meta nejdřív musela naučit volat webovou verzi
Hovory pro lidi bez účtu stojí na dřívější změně. V červenci 2026 Meta spustila hlasové hovory a videohovory přímo ve WhatsApp Web, takže k volání z počítače už nebyla potřeba desktopová aplikace. Zároveň přibyla čekárna, historie hovorů, oblíbené kontakty, funkce QuickHD a potlačení šumu. Na tomto základě pak v říjnu otevřela hovory i lidem, kteří účet na WhatsAppu nemají.
Podle oficiálního oznámení se funkce zavádí po celém světě a Česko výjimkou není. Server WABetaInfo upozorňuje, že nasazení probíhá postupně, takže se nová možnost nemusí všem uživatelům zobrazit současně. Kdo ji na kartě Hovory zatím nevidí, může zkusit aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi.