Kováč po prohře nepříjemně překvapil vlastní hráče. Od většiny chce víc srdce, nasazení i odpovědnosti

V neděli 25. října pršelo nad Doosan Arenou a tribuny zůstaly z velké části prázdné. Přišlo 6 168 lidí, tedy zhruba polovina stadionu. O poločase už viděli Plzeň prohrávat 0:2 s nováčkem, který jí v tabulce dýchá na záda. Po zápase Kováč neuklidňoval. Mluvil o „největším zklamání“ za dobu svého působení v klubu, první poločas označil z hlediska nasazení za tragický a řekl větu, která v české lize od trenéra velkoklubu zní jen výjimečně: „To, co po nich chceme, dává jenom pár hráčů.“ Tím přesunul tlak z výsledku přímo do kabiny.
Tragický poločas a chybějící srdce
Kováčovy výroky z pozápasové tiskové konference zaznamenal iSport, samotnou tiskovou konferenci potvrdil i klubový web. Trenér nejprve vzal odpovědnost za sestavu na sebe, pak ale přitvrdil. Hráčům podle něj chybělo srdce, vztah ke klubu a zodpovědnost. Připomněl, že mají díky majitelům a vedení veškerý servis, a přesto někteří nejsou schopni udělat něco navíc.
Konkrétně mířil na práci bez míče. Plzeň podle něj v prvním poločase stála „v deseti pod balonem“, pasivně a bez nasazení. Po kontaktním gólu Amara Memiće ve 49. minutě se navíc nedostavila reakce, kterou čekal. Chyběla sebedůvěra, náročnost a ochota zápas zlomit.
Jména těch, kteří neplní, Kováč nevyslovil. Pochválil naopak dva hráče. Matěje Vydru, který má po operaci za sebou „pomalu tři tréninky“, a přesto šel na hřiště „se rozbít“. A stopera Filipa Prebsla, který podle něj umí organizovat obranu a „hraje velmi dobře“. Vydra přišel v 77. minutě za Hrošovského a v 88. minutě měl vyrovnání na kopačce. Netrefil branku.
Podle nás je právě tohle rozdělení na „pár hráčů“ a zbytek nejostřejší částí celé tiskovky. Obecná kritika výkonu se po porážce snese. Veřejné oddělení skupiny, která táhne, od té, která se veze, je ale signál pro celou kabinu. Zda vyvolá napětí, zatím z veřejných zdrojů doložit nelze. Kováčova slova však nespokojenost s částí mužstva naznačují dost jasně.
Své řekla i reakce na lavičce. O poločase poslal Kováč na hřiště tři nové hráče: Červa, Panoše a Višinského nahradili Pirgić, Ladra a Souaré. Trojité střídání po 45 minutách je verdikt bez mikrofonu.
Čísla, která kritiku podepírají
Průběh zápasu shrnuje oficiální reportáž FC Viktoria Plzeň. Ve 22. minutě skóroval Victor Samuel, v 39. minutě po rohu zakončoval Icha po centru Hlavatého a míč skončil v síti jako vlastní gól Christophera Kabonga. Memić po přestávce snížil, víc Plzeň nezvládla.
Bilance čtyř výher, čtyř remíz a čtyř proher. Na Slavii ztráta 12 bodů, na Spartu šest. Na šestou příčku, která ještě znamená skupinu o titul, chybějí čtyři body. A Pardubice, které do Plzně jely jako outsider, ztrácejí po výhře jen dva body.
Nejvýmluvnější je číslo vpravo. Plzeň inkasovala 21 gólů, tedy 1,75 na zápas. Pro srovnání:
- 2026/27: po 12 kolech 21 inkasovaných branek
- 2025/26: po 12 kolech skóre 21:13, tedy 13 inkasovaných
- 2024/25: po 12 kolech 9 inkasovaných (redakční součet z výsledků jednotlivých kol)
Za dvě sezony více než dvojnásobek obdržených gólů ve stejném úseku. Útok přitom skóruje podobně jako loni. Problém sedí vzadu a v práci bez míče, tedy přesně tam, kam Kováč mířil.
Predikce iSportu aktualizovaná po zápase dává Plzni 69% šanci na skupinu o titul, 26 % na play-off o umístění a 6 % na skupinu o záchranu. Na papíře tedy stále favorit na první šestku. V tabulce ale tým, který se musí ohlížet dolů.
Krčík na druhé straně
Do příběhu zápasu nečekaně vstoupil muž, který Plzni gól nedal, a přesto byl jednou z jeho nejvýraznějších postav. Dávid Krčík, sedmadvacetiletý slovenský stoper, nastoupil v Doosan Areně v základní sestavě Pardubic.
Časová osa je krutě krátká. Plzeň ho v prosinci 2025 přivedla z Karviné na smlouvu na tři a půl roku a s fanoušky ho spojuje nezapomenutelný gól proti Crvene zvezdě. Klub sám připomínal jeho profesionální přístup. Jenže 4. září 2026, necelé dva týdny po Kováčově příchodu, ho pustil do Pardubic. Sportovní ředitel Martin Vozábal tehdy uvedl, že by pod novým koučem nedostával tolik příležitostí, kolik by si představoval, a že šlo o vzájemnou dohodu. Jiný důvod doložen není.
Pardubice mu daly čtyřletou smlouvu a prezentovaly ho jako gólového stopera, který v minulé ligové sezoně nastřílel 12 branek. Hned při debutu skóroval proti Bohemians. Plzeň místo něj postavila na trojici:
- Denis Vavro: třicetiletá zkušená posila z Wolfsburgu
- Tobiáš Pališčák: osmnáctiletý talent ze Žiliny
- Filip Prebsl: třiadvacetiletý stoper z Karviné
Z nich proti Pardubicím začal jen Prebsl, Vavro a Pališčák seděli na lavičce. Kompletní výkonové srovnání všech čtyř stoperů zatím veřejné zdroje neumožňují. Sedm týdnů po přestupu ale Krčík stál v obraně týmu, který na plzeňském trávníku vyhrál, zatímco plzeňská defenziva má na kontě 21 obdržených gólů. Ten obraz mluví sám za sebe.
Tým, který ztratil to, čím byl silný
Plzeň v posledních letech nebyla nejtechničtějším týmem ligy. Vyhrávala náročností, zkušeností a tím, že soupeře dokázala uběhat a ubojovat. Právě tyhle vlastnosti teď Kováč po hráčích veřejně žádá. Podle nás je to nejvážnější zjištění celé neděle: Viktoria neprohrává proto, že by jí chyběl talent, ale proto, že se vytrácí identita, na které stála.
Kováčova pozice je zároveň specifická. Klub ho představil teprve 23. srpna se smlouvou do konce sezony a dvouletou opcí. O své místo se podle vlastních slov nebojí. Kontext je ale tvrdší, než by se mohlo zdát. Martin Hyský skončil 21. srpna a Adolf Šádek tehdy mluvil o vstupu do sezony a herním projevu, které neodpovídaly ambicím klubu. Vedení tedy už jednou ukázalo, že umí jednat rychle. Na nedělní výstup trenéra zatím veřejně nereagovalo.
V tomto světle nepůsobí Kováčova slova jako výkřik trenéra na odchodu, spíš jako vědomá sázka. Kouč, který je v klubu dva měsíce a má vedení za zády, si může dovolit tlačit na kabinu. Pokud by ale reakce na hřišti nepřišla, ostrá slova se mohou rychle obrátit proti němu.
První test přijde hned
Kováč avizoval, že se tým musí na nejbližším tréninku „postavit“, ukázat si chyby a pracovat dál. Konkrétní změny v sestavě neoznámil. Dá se čekat, že tlak dopadne hlavně na hráče, kteří nezvládli první poločas, jména však zatím nikdo nepotvrdil.
Program nedává čas na dlouhé rozbory:
- středa 28. října ve 14:00: MOL Cup na hřišti Vysočiny Jihlava
- neděle 1. listopadu v 15:00: liga v Ostravě proti Baníku
Baník je třináctý s 11 body a skóre 7:18, má ale o zápas méně. Na papíře ideální soupeř pro odraz. Jenže papír hrál pro Plzeň i v neděli proti Pardubicím.
Kováč řekl, že se lidé na tribuny vrátí, až tým začne vyhrávat a dělat víc. Do Ostravy pojede Plzeň s trenérem, který veřejně spočítal, kolik hráčů mu věří. Odpověď ostatních uvidí celá liga.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle