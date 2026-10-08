Garmin představil hodinky Enduro 4, na nabití vydrží až 90 dní

Garmin představil hodinky Enduro 4, na nabití vydrží až 90 dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Garmin představil hodinky Enduro 4, na nabití vydrží až 90 dníZdroj: Garmin Enduro 4, zdroj: Garmin
Článek byl publikován 08.10.2026 07:00
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