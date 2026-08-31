Lepší jídlo, obří honoráře i volno. Streamovací giganti přeplácí herce a ničí tradiční televizePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lepší jídlo, obří honoráře i volno. Streamovací giganti přeplácí herce a ničí tradiční televize
Po vážné roli v životopisném seriálu Monyová si populární herečka Tereza Ramba odskočila do romantické...
Netflix tento týden servíruje pořádně temné novinky, které mají potenciál přikovat nás k obrazovce. Nechybí...
Bizarní animák o krávě nedávno obletěl svět a nyní vydělává stejné miliony jako například Odyssea i nový...
Co kdyby vám jednoho rána přestaly fungovat otisky prstů, hesla a doklady? Svět by najednou tvrdil, že...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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