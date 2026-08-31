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Lepší jídlo, obří honoráře i volno. Streamovací giganti přeplácí herce a ničí tradiční televize

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Fanoušci japonských seriálů od Netflixu mají důvod zbystřit. Tři oblíbené tituly, u kterých už mnozí přestávali věřit v pokračování, se podle nových zpráv dočkají dalších dílů. Vypadá to, že za dlouhé pauzy mohou samotné streamovací služby. Japonské televize přitom bijí na poplach.
Lepší jídlo, obří honoráře i volno. Streamovací giganti přeplácí herce a ničí tradiční televize

Lepší jídlo, obří honoráře i volno. Streamovací giganti přeplácí herce a ničí tradiční televize

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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