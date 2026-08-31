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Zaleťte si v září na výlet do Říma, města plného fontán a starověké historie

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Římské fontány jsou skutečnými protagonisty ulic a uliček tohoto města. Toto historické centrum má minulost plnou akvaduktů a lázní. Nedílnou součástí historie jsou fontány. Jsou roztroušené po městě a některé jsou známé po celém světě.
Zaleťte si v září na výlet do Říma, města plného fontán a starověké historie

Zaleťte si v září na výlet do Říma, města plného fontán a starověké historie

Zdroj: Dmytro Surkov / Shutterstock
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