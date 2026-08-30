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Bizardní film s otřesnou grafikou trhá rekordy. Jeho výroba stála čtyři tisíce, teď je z něj světový hit a vydělává miliony

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Bizarní animák o krávě nedávno obletěl svět a nyní vydělává stejné miliony jako například Odyssea i nový Spiderman. Niu Lai je nyní popkulturní legendou. A že jste o něm ještě neslyšeli? Tak čtěte dál...
Bizardní film s otřesnou grafikou trhá rekordy. Jeho výroba stála čtyři tisíce, teď je z něj světový hit a vydělává miliony

Bizardní film s otřesnou grafikou trhá rekordy. Jeho výroba stála čtyři tisíce, teď je z něj světový hit a vydělává miliony

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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