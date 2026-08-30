Bizardní film s otřesnou grafikou trhá rekordy. Jeho výroba stála čtyři tisíce, teď je z něj světový hit a vydělává milionyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bizardní film s otřesnou grafikou trhá rekordy. Jeho výroba stála čtyři tisíce, teď je z něj světový hit a vydělává miliony
Netflix zveřejnil nejnovější žebříček sledovanosti a mezi hity se objevilo několik překvapení. Diváky...
Netflix už několik let chystá film, který na papíře vypadá jako pořádná filmová jízda. Velká herecká jména,...
Nový thriller Ztracená žena (The Secret Woman) láká na napínavý příběh ženy, která po ztrátě paměti zjistí,...
Jeden z nejhledanějších nacistických vůdců po válce zmizel a dlouhá léta unikal spravedlnosti. Příběh jeho...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Snědla jeho nehty a vzala si jeho tvář. Na Netflix míří mrazivý thriller o zrůdě, co krade lidské životy
- Nový žebříček Netflixu překvapil. Válcuje ho sci-fi thriller o rodině zamčené v domě i zvrácené true crime
- Šest let příprav a obří rozpočet. Washington a Pattinson míří na Netflix s thrillerem, který nabídne neobvyklou bankovní loupež
- Ztráta paměti ji přivedla do života, před kterým utekla. Na Netflix putuje severská pecka plná napětí a dramatu