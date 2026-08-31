Křetínského přítelkyně provokuje na Instagramu odvážnými fotkami. Bývalá Miss se nebojí ukázat křivky v titěrných bikinách

Držitelka titulu Miss Supranational Czech Republic 2023 a zároveň Miss Photogenic téhož ročníku dnes pracuje především jako modelka pro značku Guess, kde fotí plavkovou i spodní-prádlovou kolekci. V květnu 2026 veřejně potvrdila vztah s miliardářem Danielem Křetínským, mužem, který si soukromí hlídá s pečlivostí hraničící s uměním. Právě tento kontrast mezi její vizuální otevřeností a jeho důslednou diskrétností dělá z jejich páru jeden z nejsledovanějších v české společenské kronice.
Od přírody k záři reflektorů
Marie Jedličková nevstoupila do modelingu klasickou cestou přes pražské castingy. Ve starším rozhovoru pro eXtra.cz sama popisovala proměnu z „adrenalinové holky z přírody“ v ženu, která se naučila fungovat před kamerami a pod reflektory. Soutěž Miss Czech Republic 2023 pro ni nebyla jen přehlídkou, získala v ní dva tituly najednou. Na oficiálním webu Miss Czech Republic je uvedena jako Miss Supranational Czech Republic 2023, což jí otevřelo cestu na mezinárodní klání Miss Supranational v Polsku. Titul Miss Photogenic pak potvrdil to, co její Instagram ukazuje denně: kamera ji má ráda.
Důležitá nuance, kterou tehdy vysvětlila ředitelka soutěže Taťána Makarenko: po hlavní vítězce neexistuje pevné pořadí vicemiss. Dívky se vybírají podle toho, na jakou světovou soutěž se typově hodí. Marie se hodila na Supranational, a hodila se dobře.
Co vlastně na tom Instagramu je
Když se podíváte na veřejně dohledatelné výstupy Marie Jedličkové, najdete především profesionální módní a plavkové materiály. Sekundární archivy indexují její práci pro Guess: trojúhelníkové bikini topy, bandeau střihy, brazilské spodní díly, přiléhavé jednodílné plavky i video se spodním prádlem. Nejde o amatérské selfie z pláže. Jde o komerční modeling s jasným zadáním a produkční kvalitou.
Blesk.cz uvádí, že Marie „aktuálně pracuje zejména pro módní značku Guess“. To je doložitelný fakt. Co už doložitelné tak jednoznačně není, je tvrzení o spolupráci s dalšími světovými módními domy. V lednu 2026 byla zachycena na přehlídce Dior během Pařížského týdne módy, ovšem jako host, nikoli jako modelka na mole. Rozdíl mezi „fotí pro Dior“ a „byla na přehlídce Dior“ je zásadní. Marie je profesionálka pro Guess. Na Dior se zatím dívala z první řady.
Vedle modelingu provozuje vlastní agenturu zaměřenou na sociální sítě, což vysvětluje, proč je její instagramový profil @marie_jedlickova tak pečlivě budovaný. Není to deníček, je to portfolio.
Vztah, který žije offline
20. května 2026 dorazili Marie Jedličková a Daniel Křetínský společně na oslavu padesátin Leoše Mareše na Čapím hnízdě. O dva dny později Marie pro Super.cz řekla větu, která obletěla česká média: „Jsme spolu už rok a jsme moc šťastní.“ Jednoduchá aritmetika posouvá začátek vztahu někam do roku 2025.
Pak přišly další společné výstupy. Finále Miss Czech Republic. Poner show v pražské Holešovické tržnici 4. června 2026. Zpětně i lednová návštěva Paříže. Vzorec je jasný: pár se ukazuje na akcích, ne na Instagramu.
Na Mariině feedu společné fotky s Křetínským prakticky chybí. A právě tady je ten nejzajímavější detail celého příběhu. Žena, která profesně žije z vizuální prezentace vlastního těla, a muž, který si soukromí střeží jako obchodní tajemství, našli kompromis: vztah pustili ven přes fyzickou přítomnost na veřejných akcích a přes média, ne přes společný digitální obsah.
Dva světy, jeden pár
Křetínský patří k lidem, o kterých se v českých médiích píše mnoho a kteří sami říkají málo. Jeho veřejná vystoupení jsou sporadická a pečlivě volená. Marie naopak buduje kariéru na viditelnosti, každý snímek v brazilských bikinách je pracovní výstup, každá story je součástí strategie.
Vadí mu to? Přímé vyjádření neexistuje. Ale fakt, že s ní opakovaně vyráží na akce poté, co je její veřejný vizuál dlouhodobě k dispozici komukoli s internetovým připojením, naznačuje spíš přijetí než odstup.
Podle nás je právě tohle na celém příběhu nejpozoruhodnější. Ne střih bikin, ne výška 183 centimetrů, ne míry 95–65–95 z oficiálního profilu finalistky. Ale to, že dva lidé s diametrálně odlišným přístupem k veřejnému prostoru dokázali najít režim, který funguje pro oba. Ona fotí plavky pro Guess a nikdo se neptá, jestli smí. On chodí na premiéry a nikdo nefotí víc, než musí.
Marie Jedličková si na Instagramu nehraje na někoho jiného. Hraje přesně sebe, modelku, která ví, co prodává, a ví, co si nechává pro sebe.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta