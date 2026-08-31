Norris chce celou kariéru strávit v jednom týmu. McLaren mu za věrnost sáhl hluboko do kapsy, jazdec ale sumy popírá

Oznámení přišlo 29. srpna přímo z McLaren Technology Centre, kde Norris stál před zaměstnanci týmu během tradičního dne otevřených dveří pro rodiny a přátele. Žádná tisková konference v paddocku, žádný video-teaser na sociálních sítích dopředu. Pětadvacetiletý Brit prostě řekl lidem, se kterými každý den staví závodní auta, že nikam neodchází. A pak dostal klíče od skutečného MCL39, vozu, se kterým loni vyhrál mistrovství světa.
Smlouva, přání a prostor mezi nimi
Oficiální rámec je jasný: nová smlouva platí minimálně do konce sezóny 2030 a obsahuje víceletou opci na další období. Norris ale ve svých výrocích jde dál. „Chci, aby celá moje kariéra byla s McLarenem,“ řekl po podpisu a dodal, že šlo o „nejlehčí rozhodnutí v kariéře“. To jsou dvě různé věci: jedna je smluvní závazek s konkrétním datem, druhá osobní ambice bez právní váhy. Obě ale míří stejným směrem.
Pokud kontrakt dodrží do konce, bude mít za sebou dvanáct sezon v jednom týmu. Stejně dlouho vydržel Lewis Hamilton u Mercedesu. Michael Schumacher strávil u Ferrari jedenáct let. V éře, kdy se jezdci stěhují za lepší nabídkou každé dva tři roky, je to výjimečný závazek. Ne naivní: Norris ho skládá v týmu, který má dva konstruktérské tituly po sobě a čerstvý jezdecký titul.
Kolik to stojí? Nikdo přesně neví
Finanční stránka kontraktu je zahalená mlhou, kterou Norris sám aktivně zahušťuje. Před podpisem se na sociálních sítích objevil odhad novináře Marca Limachera, zhruba 1,5 miliardy korun ročně. Po oznámení začala kolovat i nižší částka kolem 900 milionů korun za sezónu, tedy přibližně 3,6 miliardy za čtyři roky.
Norris obě hladiny srazil. „Částky, které kolují na internetu, rozhodně nejsou blízko realitě,“ řekl a doplnil, že jeho nová smlouva sice znamená navýšení, ale nedosahuje úrovně Hamiltona ani Verstappena. Pro kontext: odhady RacingNews365 pro sezónu 2026 dávají Verstappenovi základní plat kolem 1,7 miliardy korun a Hamiltonovi kolem 1,4 miliardy. Norris byl před prodloužením odhadován na zhruba 720 milionů.
Podle nás je pravda někde uprostřed. Norris nemá důvod lhát o tom, že není na úrovni Verstappena, to by mu nic nepřineslo. Zároveň ale McLaren musel přidat dost na to, aby odradil Ferrari, Mercedes i Red Bull, o jejichž zájmu Norris sám v minulosti mluvil.
Poslední díl skládačky
Norrisův podpis nedává smysl izolovaně. Dává smysl jako poslední krok v sérii, kterou McLaren systematicky buduje od roku 2024:
- Andrea Stella prodloužil smlouvu šéfa týmu v srpnu 2024.
- Zak Brown podepsal kontrakt generálního ředitele do roku 2030.
- Oscar Piastri uzavřel vlastní dlouhodobé prodloužení v březnu 2025.
Teď přibyl Norris. McLaren si tím zamkl celou řídicí strukturu i obě sedačky přes hranici nových technických pravidel, která vstoupí v platnost v roce 2026. To není náhoda. Nová regulační éra přináší nejistotu: jiný motor, jiná aerodynamika, jiné rozložení sil. Tým, který do ní vstupuje s garantovanou stabilitou vedení i jezdců, má strukturální výhodu nad konkurenty, kteří teprve řeší, kdo jim bude řídit vůz.
Od nováčka k tahounskému jezdci
V roce 2019 nastupoval Norris do McLarenu jako osmnáctiletý nováček s prvním zcela novým jezdeckým složením po dvanácti letech. Tým tehdy bojoval o šesté, sedmé místo v konstruktérech, jezdil s vozem MCL34 a teprve začínal přestavbu infrastruktury. Dnes má McLaren nový větrný tunel, simulátor další generace, moderní kompozitní provoz a dvě po sobě jdoucí mistrovství konstruktérů.
Norris tou proměnou prošel celou. Zažil roky, kdy McLaren nebyl konkurenceschopný, a přesto zůstal. „Chci být s tímhle týmem i tehdy, když věci nejdou dobře,“ řekl v rozhovoru pro F1.com. Právě tahle věta odlišuje jeho smlouvu od běžného prodloužení. Není to transakce. Je to sázka na to, že vztah mezi jezdcem a týmem může být víc než součet výsledků.
McLaren mu za to dal mistrovský vůz. Doslova: MCL39 teď stojí někde v Norrisově garáži. Symboličtější tečku za jednáním si těžko představit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta