Oprava mostku v ulici Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou bude dokončena do října

Oprava mostku v ulici Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou bude dokončena do říjnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Organizátoři nového projektu G MMA oznámili, že se 31. října uskuteční úvodní turnaj, jehož obsazení...
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Sošku v pondělí 31. srpna slavnostně požehnal pražský arcibiskup Mons. Stanislav Přibyl za...
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