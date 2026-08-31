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Ukrajina pokračuje v likvidaci ruské protivzdušené obrany: Dva systémy Pancir-S1 zlikvidovány na Krymu a Kubáni

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Ukrajinské obranné síly zničily dva ruské samohybné protiletadlové raketové systémy Pancir-S1 na okupovaném Krymu a v ruském Krasnodarském kraji. Informoval o tom telegramový kanál Dosye Shpiona , který zveřejnil fotografie zničené techniky.
Ukrajina pokračuje v likvidaci ruské protivzdušené obrany: Dva systémy Pancir-S1 zlikvidovány na Krymu a Kubáni

Ukrajina pokračuje v likvidaci ruské protivzdušené obrany: Dva systémy Pancir-S1 zlikvidovány na Krymu a Kubáni

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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