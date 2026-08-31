Ukrajina pokračuje v likvidaci ruské protivzdušené obrany: Dva systémy Pancir-S1 zlikvidovány na Krymu a KubániPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ukrajina pokračuje v likvidaci ruské protivzdušené obrany: Dva systémy Pancir-S1 zlikvidovány na Krymu a Kubáni
Saab Gripen F uskutečnil první let. Dvoumístná varianta Gripenu E kombinuje výcvik pilotů s plnohodnotnými...
Legenda o ztracené římské legii, jejíž členové se měli dostat až na hranice starověké Číny, patří mezi...
Rusko se dostává do stále paradoxnější situace. Přestože patří k největším producentům ropy na světě,...
Americké námořnictvo odtajnilo raketu AIM-424 „Malice" s dosahem přes 460 km. Střela představuje další krok...
Web se zaměřuje na témata spojená s bezpečností, moderní technikou a obrannými technologiemi. Čtenáři zde najdou články o vojenské výzbroji, bezpečnostních systémech, kyberbezpečnosti i technologických inovacích, které ovlivňují současný svět.Obsah propojuje technické informace s vysvětlením...Všechny články tohoto autora →
- Kreml poprvé promluvil o tajné návštěvě šéfa CIA. Rusové jeho návrhy smetli ze stolu
- Ruský útok rozpoutal u Kyjeva peklo. Zelenskyj chce znát viníky exploze
- „Nemusí jít o úplné obsazení.“ Expert o vojenských záměrech Ruska i misi šéfa CIA
- 40 let vývoje chytrých granátů: Od laseru na 16 km po náporový motor na 150 km. Rusové stále zůstávají pozadu