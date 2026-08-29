Nový žebříček Netflixu překvapil. Válcuje ho sci-fi thriller o rodině zamčené v domě i zvrácené true crime

Netflix své
žebříčky sledovanosti rozděluje na filmy a seriály, takže nejde o jeden společný seznam všech titulů. Následující výsledky vycházejí z týdne od 8. do 15. srpna 2026. Pro měření sledovanosti Netflix používá údaj views, který vypočítává z celkového počtu hodin sledování vyděleného délkou filmu nebo sezóny. Dvouhodinový film tak potřebuje nasbírat dvakrát více hodin sledování než hodinový, aby měl stejný počet views.
Views navíc neznamenají počet unikátních diváků. Jeden člověk může stejný titul vidět vícekrát a každé další zhlédnutí se může do výsledného čísla započítat. Žebříček proto ukazuje především počet přepočtených zhlédnutí podle metodiky Netflixu, nikoli přesný počet lidí, kteří titul viděli.
Úkryt nebo past je nejsledovanějším filmem týdne
Mezi filmy se na první místo dostal
Úkryt nebo past s Gretou Lee a Wagnerem Mourou. Sci-fi thriller během druhého týdne na Netflixu nasbíral 33,5 milionu zhlédnutí. Za první dva týdny už tak překonal hranici 61 milionů zhlédnutí.
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Příběh sleduje rodinu, která se za záhadných okolností ocitne uvnitř svého domu a nedokáže se dostat ven. Rodiče musí společně s dětmi přežít bez dostatku zásob a zároveň zjistit, co je vlastně drží uvnitř. Netflix film označuje jako kombinaci sci-fi, hororu a thrilleru.
Zajímavé přitom je, že obrovská sledovanost automaticky neznamená nadšené reakce kritiků. Film se u recenzentů setkal s podstatně vlažnějším přijetím. Diváky ale očividně dokázal zaujmout natolik, že jeho sledovanost ve druhém týdnu ještě vzrostla.
Foto: Netflix Na druhém místě je dcera Adama Sandlera
Druhé místo mezi filmy obsadila novinka
Neříkej hodně štěstí, která během prvního týdne nasbírala 8,1 milionu zhlédnutí.
Hlavní roli Sophie si zahrála
Sunny Sandler, dcera Adama Sandlera. Film sleduje středoškolačku, která se snaží prosadit ve školním muzikálu, zatímco její rodina řeší návrat matčiny rakoviny. Vedle Sunny Sandler se objevují například Melanie Lynskey, Max Greenfield, Steve Buscemi nebo Bebe Neuwirth.
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A novinka si nevede špatně ani u kritiků. Na
Rotten Tomatoes má podle aktuálních údajů 95 procent od kritiků a 81 procent od diváků. Zajímavé tak je, že film, který nestaví na zavedené značce ani pokračování známého hitu, dokázal hned po premiéře vystoupat na druhé místo.
V TOP 10 jsou superhrdinové, animáky i Liam Neeson
Zbytek filmové desítky ukazuje, že diváci nesledují pouze čerstvé premiéry. Třetí jsou
Mimoni, následuje 72 hodin a páté místo obsadil Mark Wahlberg a Nezlomní.
Do žebříčku se navíc stále drží
Spider-Man: Homecoming, který Netflix přidal už v červenci. Druhé místo v bodovém žebříčku What's on Netflix navíc připadlo tři roky starému filmu Země vlků s Liamem Neesonem.
Právě přítomnost starších filmů je zajímavá. Netflix tak znovu ukazuje, že divácký úspěch nemusí přijít pouze bezprostředně po premiéře. Některé tituly se mohou v žebříčku držet i dlouho poté, co se na platformě objeví.
Foto: Netflix Seriálům kralují Walterovic kluci
U seriálů je situace podobná, ale jedničku tentokrát obsadila třetí řada
Můj život s Walterovic kluky. Během sledovaného týdne nasbírala 8,7 milionu zhlédnutí a stala se nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem týdne.
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Příběh sleduje Jackie, která se po tragické ztrátě musí přestěhovat do Colorada k početné rodině Walterových. Třetí řada dál rozvíjí její vztahy s bratry Alexem a Colem. Netflix už navíc potvrdil čtvrtou řadu, která má dorazit v roce 2027.
Foto: Netflix True crime se drží vysoko
Na druhém místě se v seriálovém žebříčku objevil
Vraždy v Idahu: Noční můra na vysoké. Třídílný dokument se vrací k vraždám čtyř studentů z roku 2022 a během týdne nasbíral dalších 3,6 milionu zhlédnutí.
True crime je přitom v TOP 10 zastoupeno ještě jednou.
Rozhovory s vrahem: Výpověď Charlese Mansona obsadily sedmé místo. Jde už o další pokračování dokumentární série, která se v minulosti věnovala například Tedovi Bundymu, Johnu Waynu Gacymu nebo Jeffreymu Dahmerovi.
Tentokrát se tvůrci zaměřili na Charlese Mansona a jeho sektu. Jedním z lákadel nových epizod jsou také dosud neslyšené nahrávky Mansonových telefonátů z vězení.
V aktuálním žebříčku tak vedle sebe najdeme sci-fi thriller, romantické drama, superhrdiny, animované postavičky, true crime i reality show. A zatímco některé tituly vystřelily nahoru okamžitě po premiéře, jiné dokazují, že dobrý film nebo seriál si své diváky může najít i s odstupem. Zdroje: What´s on Netflix, TUDUM, RottenTomatoes