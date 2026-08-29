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Nový žebříček Netflixu překvapil. Válcuje ho sci-fi thriller o rodině zamčené v domě i zvrácené true crime

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Netflix zveřejnil nejnovější žebříček sledovanosti a mezi hity se objevilo několik překvapení. Diváky zaujaly očekávané novinky, návraty oblíbených seriálů i film, ve kterém si zahrála dcera Adama Sandlera. Na co se v poslední době koukalo nejvíc?
Nový žebříček Netflixu překvapil. Válcuje ho sci-fi thriller o rodině zamčené v domě i zvrácené true crime

Nový žebříček Netflixu překvapil. Válcuje ho sci-fi thriller o rodině zamčené v domě i zvrácené true crime

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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