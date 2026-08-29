Šest let příprav a obří rozpočet. Washington a Pattinson míří na Netflix s thrillerem, který nabídne neobvyklou bankovní loupež

Denzel Washington, Robert Pattinson a Daisy Edgar-Jones se potkají v novém thrilleru Here Comes the Flood. Za kamerou stojí brazilský režisér Fernando Meirelles, který natočil oceňované Město Bohů, kriminální drama o životě ve favelách Ria de Janeira, kde se dva mladíci vydávají každý úplně jinou cestou. Scénář novinky napsal Simon Kinberg, který má za sebou například X-Meny, Deadpoola nebo Logana. Bankovní loupež, při které nikdo neví, komu věřit
Zapomeňte na klasický příběh, ve kterém parta zlodějů naplánuje loupež a následně se snaží zmizet s penězi. Here Comes the Flood má být mnohem zamotanější. V centru příběhu stojí strážný banky, pokladní a zkušený zloděj, kteří se dostanou do hry, v níž není snadné poznat, kdo koho ve skutečnosti využívá.
Příběh navíc nebude vyprávěn chronologicky. Jednotlivé události se budou odehrávat v různém pořadí, a divák si tak bude muset postupně poskládat, co se vlastně stalo. Právě způsob vyprávění má být jedním z nejzajímavějších prvků snímku.,
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Silné obsazení v čele s Washingtonem, Pattinsonem a Edgar-Jones doplní například Danai Gurira, Sean Harris, Moisés Arias a Justin Kirk.
Foto: Warner Bros. Denzel Washington už jednu banku přepadnout nechal
Spojení Washingtona s bankovní loupeží není úplně náhodné. V roce 2006 si zahrál detektiva Keitha Fraziera ve
Spojenci, který se točí kolem přepadení banky a souboje vyšetřovatele s lupičem. Film tehdy zahájil premiérový víkend na prvním místě amerického žebříčku a nakonec celosvětově vydělal přes 184 milionů dolarů. Na Rotten Tomatoes má dodnes 86 procent od kritiků a 85 procent od diváků.
Tentokrát ale Washington nebude stát na straně detektiva. Netflix zatím jeho konkrétní roli neprozradil, takže není jasné, zda bude jedním ze strážců zákona, nebo se ocitne přímo uvnitř loupeže.
Tenhle film se připravuje už od roku 2020
Na Here Comes the Flood se přitom čeká podstatně déle, než by se mohlo zdát. Simon Kinberg napsal původní scénář už v roce 2020 a Netflix za něj podle tehdejších zpráv zaplatil více než milion dolarů. Projekt měl režírovat herec
Jason Bateman, známý například ze seriálu Ozark.
První verze byla přitom ještě o něco neobvyklejší než ta současná. Příběh měl být rozdělený do krátkých, přibližně pětiminutových úseků, které nebyly seřazené chronologicky. Hlavním hrdinou měl být bývalý voják plánující přepadení banky, kde kdysi pracoval. Jenže v ní stále pracovala jeho bývalá přítelkyně.
Foto: Netflix Produkce za 100 milionů dolarů je už natočená
Za současnou podobou stojí Fernando Meirelles, který se proslavil především Městem Bohů. To získalo čtyři nominace na Oscara a z Meirellese udělalo jednoho z nejvýraznějších brazilských režisérů. Později natočil například Nepohodlného nebo
Dva papeže právě pro Netflix. Tentokrát se ale nemusel opírat o známou knihu nebo komiks. Kinberg napsal scénář, který se několik let měnil, než se konečně dostal před kamery.
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Podle údajů
New Jersey Motion Picture and Television Commission dosáhly odhadované kvalifikované výdaje spojené s produkcí v New Jersey 100 milionů dolarů. Natáčení probíhalo od podzimu 2025 do ledna letošního roku a skončilo 22. ledna. Nyní je snímek v postprodukci a přesné datum premiéry Netflix zatím neoznámil.
Podle
Variety stojí za přesunem data uvedení především širší přeskládání programu, protože konec roku 2026 je už nyní nabitý velkými premiérami. Nejsou žádné informace, že by důvodem odkladu byly špatné reakce na hotový snímek.
Na Denzela Washingtona, Roberta Pattinsona a Daisy Edgar-Jones si tedy počkáme až do příštího roku. Po šesti letech vývoje, změně režiséra, několika verzích scénáře a stamilionovém rozpočtu už ale bude zajímavé sledovat, jestli výsledný film skutečně nabídne tak neobvyklou loupež, jakou Netflix slibuje.
Zdroje: ScreenRant, TUDUM, Variety, ComingSoon, RottenTomatoes, New Jersey Motion Picture