Dokonale křupavé okurky na zimu bez vaření: Podle tohoto neskutečně snadného postupu si poradí i naprostý nešika

Na rovinu:
mě dlouho spíš odrazovalo. V hlavě jsem měla obraz kuchyně plné sklenic, hrnců s vroucí vodou a odpoledne, které člověk stráví v horké páře. Pak mi kamarádka ukázala nakládání okurek postup bez vaření nálevu a od té doby se na letní úrodu dívám trochu jinak. Okurky zůstanou svěží, pěkně křupou a podle způsobu uložení vydrží klidně půl roku v lednici, u druhé varianty až rok na chladném tmavém místě.
Doma teď střídám dva postupy. Jeden je na okurky krájené na plátky, s pořádnou dávkou . Množství česneku může na první pohled zarazit, jenže v tomhle receptu má svou práci: pomáhá s trvanlivostí a drží chuť. Druhý recept je bližší klasice, tedy celé okurky ve sklenici, zalité horkým nálevem připraveným zvlášť. česneku V obou případech se obejdete bez zdlouhavé . Důležité jsou čisté, dobře sterilizované sklenice a víčka. sterilizace ve vodní lázni
Můj tip zní: U plátkových okurek nespěchejte. Těch 12 hodin v lednici jim opravdu nechte, i když po pár hodinách budou vypadat použitelně. Během noci pustí dost šťávy, ta se spojí se solí, cukrem a octem a vznikne nálev, kterým pak sklenice dolijete. Nic se nevylévá, všechno zůstane v receptu. Recept na křupavé okurky na plátky s česnekem bez vaření
Marinování v lednici: 12 hodin Příprava a plnění sklenic: 20 až 30 minut Celková délka přípravy: 12 až 13 hodin, nejlépe přes noc Výtěžek: 2 sklenice po 900 ml Ingredience k přípravě
Základní suroviny: 1 700 g okurek 200 g cibule 130 g česneku 70 ml 9% octa, případně 100 ml 6% octa 50 g soli 125 g cukru Postup přípravy křupavých okurkových plátků s česnekem
1. Okurky pořádně omyjte a nakrájejte na
plátky silné 5 až 7 mm, můžete nechat i vcelku. Když budou moc tenké, po marinování změknou. Příliš silné zase nestačí dobře natáhnout nálev. Tohle rozmezí se v praxi osvědčilo nejvíc.
2. Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka nebo půlkolečka.
Česnek zbavte slupky a buď ho nakrájejte na plátky, nebo prolisujte. Plátky dají jemnější chuť, lisovaný česnek se projeví výrazněji a rychleji. Foto: Uživatel WDnet / Creative Commons / CC0 1.0, Bez hrnce, bez sterilizace, bez čekání: Křupavé okurky bez vaření s koprem a česnekem, které si zamilujete napoprvé
3. Do větší mísy dejte okurky, cibuli a česnek. Přisypte
sůl, cukr a ocet a promíchejte, ideálně rukama, aby se všechno dostalo rovnoměrně mezi plátky. Česneku je opravdu hodně, ale není tam jen kvůli chuti. Pomáhá okurky konzervovat a držet je pevné při skladování.
4. Mísu zakryjte potravinářskou fólií nebo poklicí a uložte do lednice na
minimálně 12 hodin. Okurky během té doby pustí vlastní šťávu a ta se smíchá se solí, cukrem i octem.
5. Sklenice a víčka si mezitím sterilizujte. Můžete je dát do trouby na
100 stupňů na 15 minut, případně je přelít vroucí vodou. Před plněním je nechte trochu zchladnout, aby sklo neprasklo.
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6. Okurky naskládejte do sklenic a
pevně přitlačte, ať se jich vejde co nejvíc. Nakonec je dolijte šťávou z mísy. Právě ta je přirozeným nálevem a okurky v ní musejí být celé ponořené.
7. Sklenice dobře zavřete a dejte do
lednice nebo na tmavé a chladné místo. Nejlepší bývají po 2 až 3 týdnech, kdy se chuť česneku, cibule a nálevu spojí. Při správném skladování vydrží až 6 měsíců. Recept na křupavé celé okurky s koprem a kořením
Druhá varianta je víc tradiční: celé okurky, kopr, nové koření, pepř a bobkový list. Nálev se tady připravuje zvlášť a do sklenic se lije horký. Není potřeba čekat přes noc, takže když máte okurky připravené, jde to poměrně svižně.
Příprava a sterilizace sklenic: 15 minut Příprava nálevu a plnění: 20 až 25 minut Louhování vroucí vodou: 10 minut Celková délka přípravy: 45 až 50 minut Výtěžek: 2 sklenice po 720 ml Ingredience k přípravě
Okurky a koření: 800 g okurek, nejlépe menších a podobně velkých 2 stroužky česneku 3 kuličky nového koření 3 až 4 zrnka černého pepře 1 bobkový list čerstvý nebo sušený kopr
Nálev (na 0,5 l vody): 15 g soli, zhruba 0,5 lžíce 2,5 lžíce cukru ¾ polévkové lžíce 9% octa na každou sklenici, případně 1 lžíce 6% octa Postup přípravy celých okurek s koprem
1. Okurky pečlivě omyjte. U větších kusů odřízněte špičky, nálev se do nich pak dostane lépe a okurky zůstanou pevnější i ve spodní části sklenice.
2. Na dno každé sterilizované sklenice dejte
kopr, jeden stroužek česneku, nové koření, pepř a bobkový list. Koření rozdělte rovnoměrně mezi obě sklenice.
3. Okurky skládejte do sklenic natěsno. Čím méně volného prostoru zůstane, tím snáz zůstanou ponořené pod hladinou nálevu.
Foto: Uživatel WDnet / Creative Commons / CC0 1.0, Bez hrnce, bez sterilizace, bez čekání: Křupavé okurky bez vaření s koprem a česnekem, které si zamilujete napoprvé
4. Okurky zalijte
vroucí vodou, sklenice přikryjte víčky a nechte 10 minut louhovat. Horká voda je prohřeje a připraví na finální nálev.
5. Po 10 minutách vodu slijte zpět do hrnce, případně ji vylijte. Sloužila jen k prohřátí okurek, do výsledného nálevu se už nepoužívá.
6. Připravte nálev: smíchejte
0,5 l vody, 15 g soli a 2,5 lžíce cukru, přiveďte k varu a míchejte, dokud se sůl i cukr úplně nerozpustí.
7. Do každé sklenice nalijte
¾ lžíce 9% octa, případně 1 lžíci 6% octa, přímo na okurky.
8. Sklenice dolijte
vroucím solným roztokem až po okraj, hned zašroubujte sterilizovaná víčka a otočte je dnem vzhůru na 5 minut. Víčko se tak ještě zevnitř dodatečně prohřeje.
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9. Potom nechte sklenice pomalu vychladnout při pokojové teplotě a uložte je na
tmavé a chladné místo. Takto připravené okurky lze uchovávat po celý rok. Tipy redakce: Výběr okurek: Na nakládání berte pevné, tmavě zelené okurky bez žlutých skvrn. Přezrálé kusy se po naložení snadno rozmělní a křupavost už z nich nedostanete, i kdyby byl nálev sebelepší. Sterilizace sklenic: Sklenice vložte do studené trouby, teprve potom ji zapněte na 100 stupňů a nechte je 15 minut prohřát. Před plněním je nechte lehce zchladnout. Prudký rozdíl teplot umí sklo nepříjemně překvapit. Česnek v plátkovém receptu: Těch 130 g česneku vypadá na papíře skoro přehnaně, ale v tomhle receptu má smysl. Působí jako přirozený konzervant a pomáhá okurkám vydržet delší dobu bez ztráty kvality. Jeho chuť se navíc v nálevu postupně zjemní. Kontrola trvanlivosti: Okurky z prvního receptu chutnají nejlépe po 2 až 3 týdnech od naložení, kdy se jednotlivé chutě stihnou propojit. Skladujte je v chladu a temnu a spotřebujte do 6 měsíců. Zdravotní bonus: Okurky mají přirozeně málo kalorií, obsahují hodně vody a také vitamíny K a C. Podle Healthline přispívají k hydrataci organismu a obsahují antioxidanty. Nakládané okurky tak nejsou jen něco k večeři nebo k masu, ale i docela praktická zásoba na zimu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline