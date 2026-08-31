Essie Dunbar prohlásili za mrtvou, ona se pak posadila v rakvi

Příběh o tom, jak se Essie Dunbar posadila ve vlastní rakvi, dodnes přitahuje velkou pozornost. Mladá žena z amerického jihu byla prohlášena za mrtvou po silném epileptickém záchvatu. Její rodina narychlo uspořádala pohřeb, který ale vzápětí nabral nečekaný a pro mnohé děsivý směr. Příbuzní nakonec z hřbitova prchali v naprosté hrůze.
Mylná diagnóza v parném létě
Během horkého léta roku 1915 postihly třicetiletou Essie Dunbar vážné zdravotní komplikace. Žena žijící se svou rodinou v Jižní Karolíně nečekaně prodělala silný epileptický záchvat a zkolabovala. Vyděšení příbuzní okamžitě poslali pro místního lékaře D.K. Briggse. Jeho cesta se ale protáhla, a když konečně dorazil na místo, konstatoval u mladé ženy smrt. Zarmoucená rodina tak začala chystat poslední rozloučení.
Pohřeb naplánovali na dopoledne následujícího dne, aby na obřad stihla dorazit i sestra zesnulé z vedlejšího města. Tělo Essie proto rychle uložili do obyčejné dřevěné rakve a dům se zaplnil smutečními hosty. Když se ale sestra ani po dlouhém čekání neukázala, rodiče se rozhodli obřad zahájit. Tři přítomní duchovní pronesli nad rakví dlouhé smuteční řeči a následně tělo uložili do připraveného hrobu.
Opožděný příjezd a šokující probuzení
Sestra Essie nakonec na pohřeb dorazila, ale objevila se až v momentě, kdy bylo vše hotovo a hrob byl zasypán hlínou. Žena se s tím ovšem odmítala smířit a neoblomně trvala na tom, že chce svou sestru vidět naposledy. Po dlouhém naléhání rodina tlaku ustoupila a rakev z hrobu opět vyzvedla. Když pak víko odstranili, čekal na všechny přítomné neuvěřitelný šok.
Essie se v rakvi zničehonic zprudka posadila. Na tváři vykouzlila úsměv, podívala se na svou sestru a nevypadala o nic méně živá než kdokoli ze zkoprnělých hostů. Pro mnohé přítomné to ale nebyl důvod k radosti, nýbrž podnět k obrovské panice. Trojice kněží se lekla natolik, že pozpátku spadla do otevřeného hrobu. Podle dobového tisku si jeden z nich při snaze vyškrábat se ven zlomil tři žebra a utrpěl pohmožděniny, když po něm ostatní šlapali.
Návrat mezi živé
Panika zachvátila i rodinu Dunbarových, jejíž členové se v první chvíli domnívali, že je přišel strašit oživlý duch nebo rovnou zombie. Lidé ze hřbitova s křikem utíkali, a to dokonce i ve chvíli, kdy zmatená Essie sama vylezla z rakve a zkoušela se za nimi vydat. Po opadnutí prvotního šoku se však ukázalo, že žena pouze prodělala těžký záchvat, z něhož se nakonec probrala až v uzavřené rakvi.
Essie se po tomto hrůzném zážitku vrátila do běžného života, dokonce přežila lékaře, který ji omylem prohlásil za mrtvou. Stala se z ní jakási místní celebrita, vydělávala si sběrem bavlny a požívala menší finanční podpory. Skutečná smrt si pro ni přišla až o dlouhých sedmačtyřicet let později, když 22. května 1962 naposledy vydechla v místní nemocnici. Její druhý pohřeb se už podle novinových zpráv obešel bez jakéhokoli dramatického překvapení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (allthatsinteresting, jackson-brooksfuneralhome, en.wikipedia).