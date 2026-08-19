Marvel plánuje filmy až do roku 2042. Slibuje návrat legend, méně filmů, vyšší kvalitu a konec multivesmírného zmatku

Když
Kevin Feige mluví o dalších plánech Marvelu, fanoušci většinou zbystří. Tentokrát ale neprozradil připravovaný film ani novou postavu. V rozhovoru během akce Bilibili World v Šanghaji odhalil, že Marvel Studios už dnes plánují budoucnost na desítky let dopředu. Zároveň ale upozornil, že nejde o pevně daný plán.
„Právě jsme seděli v zasedací místnosti Marvel Studios a plánovali filmy až do roku 2042. Jestli se do toho roku skutečně dostaneme? Těžko říct. Jestli to budou právě tyto filmy, také nevíme. Takto ale přistupujeme k obrovskému množství příběhů, které komiksy nabízejí,“ uvedl Feige. Foto: Walt Disney Studio Pictures Po Secret Wars přijde nový začátek
Ještě zajímavější než samotný letopočet je ale to, co je v plánu po filmu
Avengers: Secret Wars. Nepůjde tak jen o další kapitolu, ale o nový začátek celého filmového univerza. Marvel chce uzavřít příběhy, které se táhnou už od prvního Iron Mana, a vytvořit přehlednější svět, ve kterém se budou lépe orientovat dlouholetí fanoušci i noví diváci.
„Secret Wars bude začátek. Vytvoří jednodušší a přehlednější filmové univerzum. Některé věci zůstanou známé, mnoho dalších ale bude úplně nových,“ naznačil Feige.
Budoucnost patří X-Menům
Největší roli v nové éře Marvelu mají sehrát
X-Meni. Mutanti představují mnohem víc než jen Wolverina. Jde o rozsáhlý svět plný desítek ikonických postav a příběhů, který může Marvelu vystačit na mnoho let dopředu.
MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Nahradit legendárního Chadwicka Bosemana je nemožné. Marvel konečně odhalil, kdo teď bude hrát Black Panthera
Právě proto mají být X-Meni základním pilířem nové ságy po skončení multivesmírné éry. Šéf Marvel Studios zároveň naznačil, že přemýšlí o tom, jak vytvořit vlastní verzi mutantů, která nebude jen pokračováním starších filmů společnosti Fox.
Velké ambice má Marvel i s animovaným seriálem X-Men '97. Mluví se až o deseti řadách, což jen potvrzuje, jak důležitou roli budou mutanti v příštích letech hrát.
Foto: 20th Century-Fox Film Corporation Méně projektů, větší důraz na kvalitu
Poslední roky ukázaly, že ani Marvel není neomylný. Vedle úspěšných filmů se objevila i řada projektů, které za očekáváními zaostaly. Proto je potřeba změnit přístup. Budoucnost
MCU už nebude rozdělena do jasně ohraničených ság jako doposud. Větší prostor dostanou jednotlivé příběhy a postavy.
Namísto neustálého rozšiřování filmového i seriálového univerza chce Marvel vydávat méně titulů a soustředit se na jejich kvalitu. První dopady nové strategie už jsou přitom vidět. Jednou z obětí se stal i seriál Wonder Man, který se druhé řady nedočká.
TAKÉ JSME PSALI: Střídání stráží u Marvelu: Nová drsná hrdinka nahradí Scarlett Johansson. Šéf studia propálil její přísně tajnou roli
Plánování filmů do roku 2042 samozřejmě neznamená, že Marvel už dnes ví, jak budou všechny budoucí snímky vypadat. Feige sám připouští, že se jednotlivé projekty mohou v průběhu let výrazně změnit.
Jeho vyjádření ale ukazuje jednu důležitou věc. Marvel už nechce jen reagovat na aktuální trendy, ale znovu budovat dlouhodobou vizi, která studiu v minulosti přinesla mimořádný úspěch. A pokud se nové plány naplní, budou právě X-Meni tím, na čem bude stát další éra filmového Marvelu. Zdroje: Forbes, Reddit, GamesRadar, INVEN Global