Nečas spustil YouTube a ukázal svůj den v Česku. Útočník trénuje s Hertlem, hraje tenis se Štěpánkem a griluje steaky

Budík v šest, posilovna v sedm
Nečasovo video „Day in my life: off-season edition“ začíná v šest ráno. Žádné dramatické intro, žádná grafika, jen budík, rychlá snídaně a cesta do posilovny Domyno, kde ho čeká kondiční kouč Miloš Peca a parta dalších českých hokejistů. Mezi nimi Tomáš Hertl, Adam Klapka i mladý Adam Novotný. Podle iSportu z poloviny srpna tahle skupina trénuje společně celé léto a vzájemně se hecuje ve výkonech. Hertl, nejstarší z party, funguje jako jakýsi neoficiální kapitán letní přípravy.
Po posilovně přijde led v Říčanech. A tady se vlog na chvíli zastaví u momentu, který fanoušci zachytili okamžitě: Nečas s Hertlem se na ledě srazili hlavami. „Furt je to mezi náma,“ komentuje Nečas se smíchem. Vtip má kontext: Vegas Hertlovi v květnu smetlo Nečasovo Colorado 4:0 ve finále Západní konference. Na ledě v Říčanech to ale vypadá, jako by se nic nestalo.
Čech v bráně, Štěpánek na kurtu
Dvě postavy z vlogu překvapí diváky, kteří nesledují český hokejový ekosystém zblízka. Na ledě se mihne Petr Čech, a nejde o celebritní cameo. Bývalý fotbalový brankář hraje hokej od roku 2019, kdy debutoval za Guildford Phoenix. IIHF jeho start tehdy zachytila jako novinku, jenže od té doby Čech nasbíral přes dvacet zápasů v britské NIHL 2 s průměrem 1,86 inkasovaného gólu na zápas a úspěšností zákroků 93 %. Objevil se i v dresu Belfast Giants v EIHL. Na říčanském ledě tak nestojí turista, ale brankář s reálnými statistikami.
Odpoledne patří tenisu. Radek Štěpánek Nečasovi ladí forhend a podle videa stačí drobná korekce, aby míče začaly lítat jinak. Nečas přiznává, že tenis je jen jedna z jeho odpoledních aktivit, běžně střídá golf, padel, nohejbal i plážový volejbal. Celý den tak má jasnou strukturu: dopoledne profesionální hokejová dřina, odpoledne sport pro radost, který zároveň drží tělo v pohybu.
Steaky, Counter-Strike a sbírka hokejek
Večerní část vlogu je překvapivě civilní. Nečas griluje steaky, snoubenka Nikola Mertlová k nim chystá řecký salát a batátové hranolky, jídlo, které si podle něj dávají aspoň dvakrát týdně i během sezony v Coloradu. Pak sedne k počítači a hraje Counter-Strike.
A úplně na konci videa otevře skříň s podepsanými hokejkami. Ovečkin, Crosby, Kane, kusy od hráčů, kterým se blíží konec kariéry, každý s osobním vzkazem. Jak přesně je získal, neříká. V prostředí NHL, kde se hráči potkávají v kabinách a tunelech, ale přímé předání nepůsobí jako záhada.
Proč zrovna teď vlastní kanál
Nečas dosud platil za spíš zdrženlivého hráče, co nechává sociální sítě partnerce. Nykki provozuje vlastní YouTube kanál @nykkivlogs, je aktivní na TikToku i Instagramu a v rozhovoru pro Český rozhlas už v roce 2023 popisovala, že na sítích funguje prakticky denně. Nečas vedle ní působil jako tichý společník.
Jenže úplně první otevření soukromější vrstvy nepřišlo až teď. Už v lednu 2026 byl protagonistou oficiální série NHL „My World“, kde pustil kamery domů, do kabiny i k přítelkyni. Vlastní vlog tak vypadá spíš jako logický další krok než náhlý obrat, přechod od formátu, který řídí někdo jiný, k formátu, který řídí on sám.
Na české sportovní poměry je start silný. Jedenáct a půl tisíce odběratelů po jednom videu je číslo, které většina domácích sportovců nevidí ani po měsících. Přesné srovnání se starty jiných českých sportovců se dohledává těžko (startovní mezistavy odběratelů nikdo systematicky nearchivuje), ale Nečasovo jméno z NHL evidentně funguje jako akcelerátor.
Co na vlogu vlastně stojí za pozornost
Nejsilnější moment videa není žádné odhalení soukromí. Je to kontrast. Ráno dře člověk, který minulou sezonu přibral z 85 na cílových 91 kilogramů, aby v NHL obstál fyzicky. Odpoledne si nechává opravovat forhend od bývalé světové dvojky. A večer griluje steaky v tričku a hraje střílečku. Celý den se vejde do šestnácti hodin a vypadá úplně normálně, až na to, že každá jeho část je nastavená tak, aby na podzim mohl nastoupit proti nejlepším hokejistům planety.
Nečas na konci vlogu říká, že má v hlavě spoustu věcí, které chce ukázat. Konkrétní plán nezmiňuje. Ale kanál založil, první video má a kamera mu před obličejem zjevně nevadí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka