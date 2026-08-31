Paroubek, Sládek i Kajínek nastoupí do MMA klece. Hvězdou turnaje bude Muradov

Reklama
1 min
Paroubek, Sládek i Kajínek nastoupí do MMA klece. Hvězdou turnaje bude MuradovPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Organizátoři nového projektu G MMA oznámili, že se 31. října uskuteční úvodní turnaj, jehož obsazení přinejmenším překvapí. Vedle bojovníků z profesionálního prostředí se v…
Jiří Paroubek v roce 2009
Zdroj:
Reklama
Slovenská kapela No Name zahraje na Dni Pardubického kraje. Igor Timko vzpomíná na hokej i Karla Gotta
Populární slovenská kapela No Name míří opět do Pardubického kraje. Tentokrát jako hlavní hvězda Dne...
Oprava mostku v ulici Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou bude dokončena do října
Obyvatelé Kralup nad Vltavou se brzy dočkají konce dlouhotrvající rekonstrukce mostku v ulici Generála...
Letohrad čeká oprava důležité silnice, práce potrvají až do roku 2027
Od pondělí 31. srpna se Letohrad pustí do opravy silnice II/310. Jako první zahájí výkopové práce Vodovody...
Požehnaná kopie Pražského Jezulátka poputuje do Irska jako dar při příležitosti irského předsednictví EU
Sošku v pondělí 31. srpna slavnostně požehnal pražský arcibiskup Mons. Stanislav Přibyl za...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Prázdniny 2025 jsou nejkrvavější od léta 2021. Na silnicích zemřelo už 99 lidí
- Slovenská kapela No Name zahraje na Dni Pardubického kraje. Igor Timko vzpomíná na hokej i Karla Gotta
- Oprava mostku v ulici Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou bude dokončena do října
- Letohrad čeká oprava důležité silnice, práce potrvají až do roku 2027
Nečas spustil YouTube a ukázal svůj den v Česku. Útočník trénuje s Hertlem, hraje tenis se Štěpánkem a griluje steaky
SportyŽivě
dnes, 20:58
3 min
Hokejový kouč dovedl Švýcarsko ke čtyřem medailím z MS. Před domácím šampionátem mu kariéru zničil čtyři roky starý podvod
SportyŽivě
dnes, 20:46
4 min
Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Jeho slova na rozloučenou zasáhnou každého fanouška fotbalu
SportyŽivě
dnes, 20:35
4 min
Zemřel bývalý francouzský premiér Édouard Balladur, bylo mu 97 let
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 20:32
Bezdrátový HDMI přenos na 100 metrů za 1 800 Kč, v prodeji jsou opět dva malé USB sticky. Nahradí všechny kabely v domácnosti
Mobify.cz
dnes, 20:24
4 min
Reklama
Cháru posílali na basketbal a odpisovali ho. Dnes je v Síni slávy a mladým hokejistům vzkazuje jednu věc
SportyŽivě
dnes, 20:17
4 min
Messiho otec obětoval vlastní život pro synův sen. Půjčili si kufry a odletěli do Barcelony, rodina zůstala v Argentině
SportyŽivě
dnes, 20:16
3 min
Macháčova tajná láska se provalila na Manhattanu. Dcera Kubelkové špacírovala po Times Square, zatímco tenista padl na US Open
SportyŽivě
dnes, 20:11
3 min
S ním na jedné fotce nebudeme. Evropany šokovala účast ruského ministra na G20
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 20:10
Šafářová utíká od dětí s Plekancem. Přiznala, proč ji samotné mateřství na sto procent nenaplňuje
SportyŽivě
dnes, 20:02
3 min
Reklama
Samozavlažovací systém za pár korun vydrží zálivku i 14 dní bez dozoru. Stačí propíchnout dno PET lahve a zakopat ji ke kořenům
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 20:01
2 min
Zaleťte si v září na výlet do Říma, města plného fontán a starověké historie
FAJNTIP.cz
dnes, 20:00
2 min
Dvorský promluvil o nejdivočejší fámě v NHL. Hráči prý čtou všechno, co se o nich píše, i klebety o Bedardově mamě
SportyŽivě
dnes, 19:56
3 min
Žumpu, septik nebo čističku? Kdo z majitelů domů riskuje pokutu 100 000 Kč, aniž to tuší
adbz.cz
dnes, 19:55
2 min
Křetínského přítelkyně provokuje na Instagramu odvážnými fotkami. Bývalá Miss se nebojí ukázat křivky v titěrných bikinách
SportyŽivě
dnes, 19:40
4 min
Reklama
Prázdniny 2025 jsou nejkrvavější od léta 2021. Na silnicích zemřelo už 99 lidí
Náš REGION
dnes, 19:40
1 min
Osudová kráska s nečekaným příběhem. Fialová utekla od manžela a bydlela v márnici
Žena.cz
dnes, 19:40
Paroubek, Sládek i Kajínek nastoupí do MMA klece. Hvězdou turnaje bude Muradov
Náš REGION
dnes, 19:38
1 min
Slovenská kapela No Name zahraje na Dni Pardubického kraje. Igor Timko vzpomíná na hokej i Karla Gotta
Náš REGION
dnes, 19:35
1 min
Oprava mostku v ulici Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou bude dokončena do října
Náš REGION
dnes, 19:30
1 min
Reklama
Letohrad čeká oprava důležité silnice, práce potrvají až do roku 2027
Náš REGION
dnes, 19:27
1 min
Norris chce celou kariéru strávit v jednom týmu. McLaren mu za věrnost sáhl hluboko do kapsy, jazdec ale sumy popírá
SportyŽivě
dnes, 19:26
3 min
Slafkovský dostal od Montrealu jasný vzkaz: Místo v první lajně nemáš jisté. Na řadu přichází ruský talent Demidov
SportyŽivě
dnes, 19:25
3 min
Požehnaná kopie Pražského Jezulátka poputuje do Irska jako dar při příležitosti irského předsednictví EU
Náš REGION
dnes, 19:24
2 min
Čí je ovoce spadlé na váš pozemek a kdy smíte vzít do ruky pilku na sousedovy větve přesahující plot
Náš REGION
dnes, 19:21
2 min
Reklama
Tento týden v Ulici: Vanda nachytá Luďka, Filipovo tajemství i Soňa na pokraji sil
Aplausin.cz
dnes, 19:18
2 min
„Hospodářsky by Sasko-Anhaltsko poškodila.“ Merz varoval před možnou vládou AfD
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 19:12
Ukrajina pokračuje v likvidaci ruské protivzdušené obrany: Dva systémy Pancir-S1 zlikvidovány na Krymu a Kubáni
Securitytech
dnes, 19:09
2 min
Z cukety, česneku a bylinek připravíte pomazánku, kterou budete dělat každý týden. Zmizí do poslední lžíce
Cooky.cz
dnes, 19:06
4 min
Vítejte v Baarle-Hertog: Jak se žije v obci, kde překročíte státní hranici i cestou z kuchyně do jídelny
Svět cestovatele
dnes, 19:04
3 min
Reklama
Formule 1 2026: kompletní kalendář zbytku sezony, průběžné pořadí a kde sledovat
SportWin
dnes, 19:04
3 min
Oblečení, které vás učiní neviditelným pro AI kamery. Startup přišel se vzory, které matou rozpoznávání obličejů
Mobify.cz
dnes, 18:57
4 min
Spadaná jablka mají hned 5 využití, o kterých většina zahrádkářů netuší. Jedno z nich obohatí půdu na celou příští sezónu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 18:56
2 min
Pod polem v povodí Olše ležel 6500 let prastarý les. Dnes míří na světové výstavy
Náš REGION
dnes, 18:50
2 min
Vémola se vodil za ruku s novou partnerkou. Ceterová přiznala, že o ní věděla rok
SportyŽivě
dnes, 18:48
3 min
Reklama
KOMENTÁŘ: Novela stavebního zákona má správný směr. O úspěchu ale rozhodne praxe
Trade-off
dnes, 18:30
2 min
Že Češi a spol. nebudou dělat problémy? NHL ohledně Ruska na SP znovu otáčí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:16
Rajčatový salát ve sklenici uchová chuť léta na zimu: Bez konzervantů vydrží ve spíži překvapivě dlouho
Cooky.cz
dnes, 18:15
4 min
Muchová a Bouzková jdou na US Open bez problémů dál. Zato Bejlek hned končí
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 18:08
Muž s mercedesem se od čerpací stanice rozjel s tankovací pistolí v nádrži
Jihlavská Drbna
dnes, 18:05
1 min
Reklama
Reklama
Tajemství svatebních šatů Taťány Kuchařové: Odvážný střih a nepřehlédnutelný detail nad zadečkem
Osudová kráska s nečekaným příběhem. Fialová utekla od manžela a bydlela v márnici
Essie Dunbar prohlásili za mrtvou, ona se pak posadila v rakvi
NASA vyfotila na Marsu něco podivného. Tmavá „medúza“ se objevila z ničeho nic
Nemoci, které zmizely — a nikdo neví proč: záhady medicíny, které věda stále nepřepsala
Reklama
Reklama