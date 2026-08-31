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Paroubek, Sládek i Kajínek nastoupí do MMA klece. Hvězdou turnaje bude Muradov

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Organizátoři nového projektu G MMA oznámili, že se 31. října uskuteční úvodní turnaj, jehož obsazení přinejmenším překvapí. Vedle bojovníků z profesionálního prostředí se v…
Jiří Paroubek v roce 2009

Jiří Paroubek v roce 2009

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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