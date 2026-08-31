Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Cháru posílali na basketbal a odpisovali ho. Dnes je v Síni slávy a mladým hokejistům vzkazuje jednu věc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V trenčínské juniorce ho nechtěli. V Praze mu radili, ať zkusí basketbal. Zdeno Chára přesto odehrál 1 680 zápasů v NHL a letos stojí v Hokejové síni slávy.
Cháru posílali na basketbal a odpisovali ho. Dnes je v Síni slávy a mladým hokejistům vzkazuje jednu věc

Cháru posílali na basketbal a odpisovali ho. Dnes je v Síni slávy a mladým hokejistům vzkazuje jednu věc

Zdroj: Boston Bruins
Reklama
Další články z SportyŽivě
Vémola se vodil za ruku s novou partnerkou. Ceterová přiznala, že o ní věděla rok
Vémola se vodil za ruku s novou partnerkou. Ceterová přiznala, že o ní věděla rok
Věra Čáslavská opravila motor, nad kterým chlapi dva dny zoufali. Dcera popsala, jaká byla její matka ve skutečnosti
Věra Čáslavská opravila motor, nad kterým chlapi dva dny zoufali. Dcera popsala, jaká byla její matka ve skutečnosti

Deset let po smrti gymnastické legendy její dcera skládá portrét ženy, kterou veřejnost znala jen z půlky.

Kristiina Mäki odložila sportovní oblečení a ukázala se v Londýně. Ve 34 letech vypadá líp než většina mladších kolegyň
Kristiina Mäki odložila sportovní oblečení a ukázala se v Londýně. Ve 34 letech vypadá líp než většina mladších kolegyň

Česká mílařka odložila tretry a oblékla modrý komplet, ve kterém by nezklamala ani na módní přehlídce. Dva...

Sparta je po derby mimo TOP 6 a známky hráčů vysvětlují proč. Obávaný střelec nedal gól, kapitán selhal
Sparta je po derby mimo TOP 6 a známky hráčů vysvětlují proč. Obávaný střelec nedal gól, kapitán selhal

Porážka 0:3 v 318. pražském derby stáhla Spartu pod hranici TOP 6. Na šesté Teplice ztrácí jediný bod.

Vémola vyvedl milenku na VIP párty v Praze. U vstupu je odmítli pustit dovnitř, odešel jak zpráskaný pes
Vémola vyvedl milenku na VIP párty v Praze. U vstupu je odmítli pustit dovnitř, odešel jak zpráskaný pes

Sobota 29. srpna 2026, střecha obchodního centra Quadrio na pražské Spálené. Karlos Vémola přichází ruku v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.