Cháru posílali na basketbal a odpisovali ho. Dnes je v Síni slávy a mladým hokejistům vzkazuje jednu věc

Když v létě 2026 usedl před mikrofon podcastu Puk Pak Pivo, nemluvil o gólech ani o trofejích. Mluvil o trpělivosti. O tom, že všechno, čeho dosáhl, začalo u schopnosti vydržet roky, kdy nikdo kolem nevěřil, že z něj bude víc než neohrabaný obr na bruslích. Příběh dvoumetrového Slováka, který se z odmítnutého juniora vypracoval na rekordmana mezi obránci NHL, není pohádka o víře v sebe. Je to manuál na to, jak vytrvat, a přitom nečekat se založenýma rukama.
Kluk, kterého nechtěli ani v béčku
Začátek devadesátých let, Trenčín. Mladý Zdeno roste do výšky rychleji, než se jeho tělo stačí naučit ovládat brusle. Trenér Ernest Bokroš ho vyřadí z juniorského výběru Dukly. Verdikt zní jasně: příliš vysoký, příliš neohrabaný, na hokej se nehodí. Pro čtrnáctiletého kluka, který snil o NHL, to byla rána, po které, jak sám přiznal v rozhovoru pro Pravdu po zisku Norris Trophy, měl „mockrát chuť skončit“.
Neskončil. Jeho otec Zdeněk vzal přípravu do vlastních rukou. Dva roky ho vozil na ranní tréninky do Piešťan, měřil mu časy, sledoval tepovou frekvenci, budoval program na míru synovi, kterého systém odepsal. Když se pak Chára přesunul do pražské Sparty, čekal ho další úder. „Basketbalisti hrajou na Letný,“ slyšel podle vzpomínek svého otce. Narážka na výšku, ne na talent. Jenže právě tady se lámal chleba.
Od Sparty přes Kanadu až ke Stanley Cupu
Chára odešel do zámoří v roce 1996, draftovaný z 56. místa New Yorkem Islanders. Žádná velká fanfára, žádné očekávání. V prvních sezonách v NHL působil přesně tak, jak ho popisovali skeptici: tvrdý, ale pomalý, silný, ale bez elegance. Rozdíl byl v tom, co dělal po trénincích. Z posilovny a z haly ho prý museli vyhazovat. Zatímco spoluhráči odcházeli domů, on zůstával.
Přelom přišel v Ottawě a naplno se projevil v Bostonu. Bruins z něj v roce 2006 udělali kapitána, roli, kterou držel čtrnáct sezon. Pod jeho vedením Boston v roce 2011 vyhrál Stanley Cup. O dva roky dříve získal Norris Trophy jako nejlepší obránce ligy. Stejný hráč, kterého kdysi brali jako fyzicky nevhodný projekt, pak nastavoval pracovní standard celé bostonské kabiny.
Marián Hossa, sám člen Síně slávy, to na Chárově rozlučce v Trenčíně v srpnu 2026 shrnul bez obalu: Chára „neměl takový talent jako my“ a na vrchol ho dostala cílevědomost a urputnost. Podle Hossy by o něm měli natočit film: kluk, který měl malou výstroj, hrál v béčku a všechno si vydřel až na úplný vrchol. Patrice Bergeron, dlouholetý spoluhráč z Bostonu, zase popsal, že právě od Cháry přebíral disciplínu a soutěživost.
Síň slávy a čísla, která mluví za vše
V červnu 2025 přišlo oznámení: Zdeno Chára byl zvolen do Hockey Hall of Fame jako součást ročníku 2025. Slavnostní ceremonie proběhla 10. listopadu 2025 v Torontu. Ve svém projevu připomněl i materiální nouzi začátků, sny o tom, aby se led neroztopil dřív, než skončí trénink, nebo aby našel hokejku a brusle, které vydrží.
Kariérní bilance hovoří sama:
- 1 680 zápasů v základní části NHL, rekord mezi obránci
- 24 sezon v nejlepší lize světa
- Stanley Cup (2011, Boston Bruins)
- Norris Trophy (2008/09)
- Mark Messier Leadership Award
- 14 sezon jako kapitán Bruins
Z hráče, kterého nechtěli v trenčínské juniorce, se stal jeden z nejdéle sloužících obránců v historii hokeje.
Co z toho plyne pro mladé hokejisty
Chárův příběh nefunguje jako motivační plakát. Funguje jako praktická ukázka, že vytrvat neznamená čekat. Znamená měnit prostředí, přidávat práci a dlouho snášet, že výsledek ještě není vidět. Když nefungoval Trenčín, přišla individuální příprava s otcem. Když nefungovaly Piešťany, přišla Sparta. Když nefungovala Sparta, přišla Kanada. Pokaždé aktivní krok, ne pasivní setrvání.
Oficiální metodika Českého hokeje dnes tlačí přesně tento směr: výsledky na světelné tabuli mají ustoupit individuálnímu rozvoji, zapojení všech dětí a prevenci přetížení. Varuje před tlakem, pod kterým děti „ani pořádně nevyrostly“. Chárův vzkaz a současná česká metodika si neodporují, doplňují se. On mluví o dlouhodobé tvrdosti procesu, systém o tom, jak ten proces nenastavit destruktivně.
Co z toho může mladý hokejista začít dělat hned? Jeden pravidelný individuální blok navíc po týmovém tréninku, klidně patnáct minut na konkrétní dovednost. Pevná denní struktura, která zahrnuje i školu a odpočinek. A hlavně trpělivé myšlení v delším horizontu, ne honění okamžité odměny, ale přijetí toho, že cesta prostě trvá.
Trpělivost jako talent
Když se Cháry v podcastu ptali, co by vzkázal mladým, odpověď nebyla složitá. Trpělivost. Ne jako fráze na zeď šatny, ale jako denní praxe: vstávat, trénovat, snášet pochybnosti okolí a vědět, že růst se neměří po týdnech, ale po letech.
Dvoumetrový kluk z Trenčína, kterého posílali na basketbal, dnes stojí v Torontu vedle největších jmen hokejové historie. Ne proto, že měl víc talentu než ostatní. Proto, že vydržel déle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka