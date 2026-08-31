Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Jeho slova na rozloučenou zasáhnou každého fanouška fotbalu

Text rozlučky zveřejnil na Instagramu jako ručně psaný dopis. Sám v něm ale prozradil detail, který mění celý příběh jeho odchodu: slova o konci sepsal už 21. července, pouhé dva dny po prohraném finále mistrovství světa se Španělskem. Šest týdnů je držel v šuplíku. Pak 8. srpna zemřel jeho otec Jorge, a Messi připsal jedinou větu navíc: že je o svém rozhodnutí ještě víc přesvědčený než dřív.
Šest týdnů mezi dvěma zlomy
Časová osa Messiho rozlučky s reprezentací není lineární. Je rozbitá na čtyři body, které teprve dohromady vysvětlují, proč oznámení přišlo právě takto a právě teď.
- 19. července 2026 Argentina prohrává ve finále MS na MetLife Stadium se Španělskem 0:1 po prodloužení. Messi odehraje celý zápas. Je to jeho 34. utkání na světových šampionátech, historický rekord podle FIFA.
- 21. července 2026 Messi sedá a píše rozlučkový dopis. Nikomu ho neukazuje.
- 8. srpna 2026 Umírá Jorge Messi, otec, agent a člověk, kvůli jehož přání Lionel podle vlastních slov odehrál ještě „poslední“ šampionát.
- 31. srpna 2026 Dopis vychází na Instagram. S dovětkem o otci.
Mezi finálovou porážkou a zveřejněním uplynulo 43 dní. Mezi smrtí otce a zveřejněním 23. Messi v dřívějším dopisu otci z 12. srpna přiznal vážné pochybnosti, jestli chce vůbec hrát fotbal ještě dlouho. Rozlučka s reprezentací je tedy text psaný mezi dvěma zlomy, sportovním a osobním, a nese stopy obou.
Co přesně Messi napsal
Dopis nemá tón tiskové zprávy. Messi v něm mluví o uzavřené kapitole, o tom, že pro Argentinu „nechal všechno“ a že „už nemá co víc dát“. Říká, že přicházejí mladí hráči, kteří si zaslouží prostor. Fanouškům děkuje za dvacet let podpory a píše, že teď bude „jedním z nich“, divákem, ne hráčem.
Nejsilnější pasáž se týká přechodu z hřiště na tribunu. Není v ní patos, spíš únava člověka, který ví, že rozhodnutí bolí, ale považuje ho za správné. Závěr patří poděkování rodině, spoluhráčům a (doslova) Bohu za to, že je Argentinec.
Kdo si pamatuje rok 2016, může namítnout, že Messi už jednou skončil a vrátil se. Tentokrát ale formulace působí jinak. Není v nich zklamání z jednoho turnaje jako po Copa América Centenario, ale vyčerpání z celé éry. A je v nich smrt otce, okolnost, kterou nelze vzít zpět.
Bilance, která nemá srovnání
Messiho 207 reprezentačních startů, 125 gólů a 68 asistencí jsou argentinské rekordy ve všech třech kategoriích. V celosvětovém měřítku patří při odchodu do první čtyřky podle počtu zápasů, do první dvojice podle gólů a na absolutní první místo podle asistencí v mezinárodním fotbale.
K tomu trofeje: mistrovství světa 2022, dvě Copa América, olympijské zlato, Finalissima. Žádný argentinský fotbalista v historii nemá srovnatelnou sbírku.
Spoluhráči, fanoušci a otázka kapitánské pásky
Reakce argentinské kabiny přišly během hodin. Rodrigo De Paul psal o věčnosti Messiho odkazu, Alexis Mac Allister děkoval za vliv na hřišti i mimo něj, Lautaro Martínez zvolil tři slova: „Věčně díky, kapitáne.“ Podobně reagovali Paredes, Romero, Di María nebo Enzo Fernández. Oficiální účet argentinské reprezentace mu poděkoval jako kapitánovi.
V českém online prostoru téma okamžitě rezonovalo. Už při finále 19. července byla na veřejné projekci v pražských Riegrových sadech slyšitelná silná sympatie části publika k Messimu, opakované skandování jeho jména i v závěru porážky Argentiny, jak popsaly Seznam Zprávy.
Kdo převezme kapitánskou pásku, oficiálně zatím nikdo neoznámil. Při Messiho absenci ji naposledy nesl Nicolás Otamendi, argentinská média za dlouhodobého favorita označují Cristiana Romera. V širším okruhu kandidátů se zmiňují Dibu Martínez, Lautaro Martínez a Tagliafico.
Konec v reprezentaci, ne konec na hřišti
Messi nekončí s fotbalem. Má platnou smlouvu s Interem Miami do konce sezony MLS 2028. A jeho klubová forma je bezprostředně po reprezentačním konci stále elitní: 30. srpna, den před zveřejněním dopisu, vstřelil čtyři góly proti Montréalu při výhře 7:1.
Nejbližší zápas po oznámení? Domácí utkání Interu Miami s Atlanta United v sobotu 5. září 2026. Základní část MLS má termíny až do 7. listopadu. Žádný z nich zatím není avizovaný jako rozlučka, protože klubová rozlučka prostě ještě není na pořadu dne.
Argentina mezitím 4. září nastoupí proti Venezuele a 9. září v Ekvádoru. Poprvé po dvaceti letech bez Messiho v nominaci.
Den před tím, než světu řekl, že končí s reprezentací, dal Messi čtyři góly v jednom zápase. Tělo ještě může. Hlava už rozhodla.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner