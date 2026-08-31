Slovenská kapela No Name zahraje na Dni Pardubického kraje. Igor Timko vzpomíná na hokej i Karla Gotta

Slovenská kapela No Name zahraje na Dni Pardubického kraje. Igor Timko vzpomíná na hokej i Karla GottaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
konfety, koncert, lidé, dav, noc, zábava, ukázat, konfety, konfety, konfety, koncert, koncert, koncert, koncert, koncert
Organizátoři nového projektu G MMA oznámili, že se 31. října uskuteční úvodní turnaj, jehož obsazení...
Obyvatelé Kralup nad Vltavou se brzy dočkají konce dlouhotrvající rekonstrukce mostku v ulici Generála...
Od pondělí 31. srpna se Letohrad pustí do opravy silnice II/310. Jako první zahájí výkopové práce Vodovody...
Sošku v pondělí 31. srpna slavnostně požehnal pražský arcibiskup Mons. Stanislav Přibyl za...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Prázdniny 2025 jsou nejkrvavější od léta 2021. Na silnicích zemřelo už 99 lidí
- Paroubek, Sládek i Kajínek nastoupí do MMA klece. Hvězdou turnaje bude Muradov
- Oprava mostku v ulici Generála Klapálka v Kralupech nad Vltavou bude dokončena do října
- Letohrad čeká oprava důležité silnice, práce potrvají až do roku 2027