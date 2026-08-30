Snědla jeho nehty a vzala si jeho tvář. Na Netflix míří mrazivý thriller o zrůdě, co krade lidské životy

Po Čmuchalech přichází další temná korejská jízda
Netflix už brzy vypustí do světa desetidílný thriller
Myšilov, který vychází z populárního webtoonu Field Mouse. Za seriálem jako režisér stojí Kim Hong-sun, jenž má na kontě hity jako Papírový dům: Korea nebo Drahý Hongnangu. Novinka přitom přichází právě ve chvíli, kdy nadšenci temnějších korejských kousků baží po syrových příbězích ze světa zločinu.
Po uvedení druhé řady
Čmuchalů zůstala v nabídce streamovacího krále poměrně velká díra, kterou by právě Myšilov mohl zaplnit. Sice jsme se mohli podívat na seriály jako Reaktivace agenta Kima nebo My vás naučíme, ale Myšilov bude mít ke Čmuchalům přece jen blíže. Tentokrát nepůjde tolik o rány pěstí jako o psychologickou hru, paranoiu a otázku, kdo je skutečný a kdo pouze dokonale vytvořenou kopií. Vše v prostředí lichvářů. Foto: Yoo Eun-mi/Netflix © 2026 Krysy, které umějí být lidmi
Předloha seriálu přitom vychází ze staré korejské lidové představy, podle níž se krysa po pozření ostříhaných lidských nehtů může proměnit v daného člověka. Právě tento znepokojivý motiv dostane v seriálu moderní podobu. Hlavním hrdinou bude Moon-jae, zkrachovalý spisovatel, který si svou kariéru vybudoval na kradení rukopisů svých studentů. Když hrozí, že jeho podvod vyjde najevo, okamžitě zmizí. Ještě předtím si ale stihne půjčit obrovskou částku od lichváře.
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Aby po něm nikdo nepátral, zfalšuje dokumenty a vytvoří dojem, že uprchl do zahraničí. Ve skutečnosti se ale na dlouhých deset let zavře ve svém bytě, kde se snaží přežít mimo dosah světa a nelítostného lichváře, který po něm jde kvůli dluhu. Právě po letech izolace však jeho dokonale ukrytý život začne nabírat děsivý směr.
Nejdříve mu nefunguje otisk prstu při odemykání telefonu, následně přestanou platit jeho hesla a postupně mizí i další věci, které dokazují, že je skutečně Moon-jae. Ještě horší zjištění ale teprve přijde. Tajemná osoba vystupující pod přezdívkou „Krysa“ si podle všeho přivlastnila jeho jméno, doklady, peníze i identitu. A aby toho nebylo málo, začne skutečného Moon-jaeho stavět do role podvodníka a uprchlíka. Muž, který se roky schovával před světem, se tak bude muset vydat na opačnou cestu. Najít člověka, který mu ukradl celý život, a dokázat, že on je ten pravý.
Spisovatel, lichvář a detektiv. Komu z nich můžete věřit?
V hlavní roli Moon-jaeho se představí
Ryu Jun-yeol, kterého jsme mohli vidět v seriálech Návrat do 1988 nebo The 8 Show. Půjde přitom o jeho první dvojroli v kariéře. Kromě skutečného spisovatele totiž ztvární také tajemnou bytost, která převezme jeho tvář a identitu. Po jeho boku se objeví Sul Kyung-gu jako No-ja, nebezpečný lichvář, jenž zároveň provozuje soukromou detektivní kancelář. Právě jemu Moon-jae dluží docela slušný balík peněz. Když se mu jeho dlužník konečně objeví před očima a požádá ho o pomoc s pátráním po Kryse, vidina získání peněz ho přiměje do případu vstoupit.
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Třetím klíčovým hráčem bude Lee Kyu-hyung jako detektiv Sun-yong, který se rovněž vydá po stopě záhadné bytosti. Jeho postava bude na rozdíl od Moon-jaeho a No-jy stát na straně zákona, jenže ani v tomto příběhu nebude jednoduché poznat, kdo má skutečně čisté úmysly. Obsazení dále doplní Mu Jin-sung, Kim Sung-oh a Hyun Bong-shik.
Thriller Myšilov, v němž nás podle Netflixu čekají epizody plné napětí, zvratů a hry s identitou, bude mít premiéru už 28. srpna. Foto: Netflix Foto: Yoo Eun-mi/Netflix © 2026 Foto: Yoo Eun-mi/Netflix © 2026 Foto: Yoo Eun-mi/Netflix © 2026 Foto: Yoo Eun-mi/Netflix © 2026 Foto: Yoo Eun-mi/Netflix © 2026 Foto: Yoo Eun-mi/Netflix © 2026 Foto: Yoo Eun-mi/Netflix © 2026 Zdroje: About.Netflix, What’s on Netflix, ScreenRant, SBS