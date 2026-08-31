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Samozavlažovací systém za pár korun vydrží zálivku i 14 dní bez dozoru. Stačí propíchnout dno PET lahve a zakopat ji ke kořenům

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Aby vaše zahrada přežila bez úhony i delší dovolenou, vyrobte si šikovný zavlažovací systém z PET lahví. Vyplatí se to.
Jak na výrobu účinné závlahy

Jak na výrobu účinné závlahy

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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