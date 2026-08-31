Samozavlažovací systém za pár korun vydrží zálivku i 14 dní bez dozoru. Stačí propíchnout dno PET lahve a zakopat ji ke kořenům

Radost ze zasloužené dovolené mohou někdy zkalit obavy z toho, že necháte svou milovanou zahradu bez dozoru. I když máte obětavého souseda nebo přítele, který vaše rostliny zalévá, spoléhat se pouze na lidský faktor nebývá vždy nejlepší. Nenechte nic náhodě a vyrobte si samozavlažovací systém z 5l PET lahví.
Správné zavlažování zahrady
Správné zavlažování je pro udržení zdravé zahrady zásadní. Rostliny jsou na stálém přísunu vody závislé. A během horkých letních měsíců mohou vyžadovat zalévání ještě častější. Klasická zálivka obvykle nedokáže zajistit
rovnoměrné rozložení vlhkosti, které potřebují. Ovšem systém kapkové závlahy dokáže dodávat vodu přímo ke kořenům, čímž zajistí optimální hydrataci každého jednotlivého exempláře a zároveň minimalizuje plýtvání touto cennou tekutinou na maximum. Vytvoření systému kapkové závlahy z 5l PET lahví
Nejdříve si připravte všechny potřebné materiály:
5L PET lahve (počet závisí na velikosti vaší zahrady) Jehla nebo špendlík Zahradní hadice (volitelně) Nůžky nebo kuchyňský nůž Stahovací pásky nebo pevný provázek Zdroj fotografie: Depositphotos
Odstraňte z lahví etikety a uzávěry a vypláchněte je vodou, abyste odstranili zbytky sodovky nebo jiných tekutin. Pomocí jehly nebo špendlíku opatrně udělejte na dně každé PET
lahve malé otvory. Tyto otvory umožní pomalé odkapávání vody přímo ke kořenům rostlin. Dbejte na rovnoměrné rozmístění otvorů, abyste zajistili rovnoměrné zalévání. Poté naplňte každou PET láhev vodou, přičemž nahoře ponechte asi 2 cm volného místa. Jak instalovat samozavlažovací systém na záhony
PET lahve umístěte vedle rostlin, které chcete zalévat. V ideálním případě je mírně zakopejte do půdy, přičemž hrdlo láhve
nechte nad zemí, aby k němu byl snadný přístup. Pomocí zahradní hadice můžete do celého systému připojit více nádob a rozšířit tak dosah své kapkové závlahy. Abyste udrželi láhve na místě, připevněte je pomocí stahovacích pásků nebo pevných provázků k zapuštěným kůlům nebo sloupkům. Zdroj fotografie: Depositphotos
Tento krok je obzvláště důležitý, pokud se vaší zahradou občas prohání silný vítr. Před odjezdem na dovolenou pak svůj samozavlažovací systém dobře vyzkoušejte, abyste se
ujistili, že je průtok vody pro vaše rostliny stálý a dostatečný. V případě potřeby upravte velikost a počet otvorů. A vyzkoušet můžete i samozalévač rostlin: jednoduchý zavlažovací systém z PET lahví. Výhody systému kapkové závlahy
Kapková závlaha dodává vodu přímo ke kořenům, čímž výrazně snižuje odpařování a plýtvání vodou. Vaše zahrada zůstane dostatečně
zavlažována, aniž by docházelo k plýtvání drahocennými zdroji. Navíc je tento DIY systém je cenově výhodný, protože využívá recyklované PET lahve, které by jinak skončily v kontejneru. A jako bonus pak důsledné a cílené zavlažování podporuje zdravější kořenový systém a spolu ním i silnější růst rostlin.
VIDEO Nejjednodušší kapkový zavlažovací systém, který si můžete vyrobit téměř zdarma
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři