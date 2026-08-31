Návrat k absolutní klasice 90. let: Geniální kriminálka, podle které loupili i reální zločinci chystá pokračování

Michael Mann v roce 1995 natočil téměř tříhodinový kriminální thriller Nelítostný souboj, v němž proti sobě postavil losangeleského policistu Vincenta Hannu a profesionálního lupiče Neila McCauleyho. Film měl rozpočet kolem 60 milionů dolarů a v kinech celosvětově utržil přibližně 187 milionů. Ještě důležitější je ale jeho dlouhodobý dopad. Postupně se zařadil mezi moderní kriminální klasiky a dodnes bývá uváděn mezi nejvýznamnějšími filmy svého žánru. Na Rotten Tomatoes má aktuálně 84 procent od kritiků a 94 procent od diváků. Foto: Warner Bros. Pacino a De Niro spolu konečně opravdu hráli
Když se řekne
Al Pacino a Robert De Niro v jednom filmu, většině diváků pravděpodobně okamžitě naskočí Kmotr II. Jenže jejich společné působení tam bylo poněkud zvláštní. Oba herci ve filmu hráli, jejich postavy se ale nikdy nepotkaly. De Niro ztvárnil mladého Vita Corleoneho, zatímco Pacino hrál jeho syna Michaela v pozdější časové rovině.
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Nelítostný souboj byl proto jejich první společný film. A přestože se právě jejich setkání v kavárně stalo jedním z nejznámějších momentů snímku, Robert De Niro nechtěl scénu předem zkoušet. Chtěl, aby rozhovor působil co nejpřirozeněji. Michael Mann s tím souhlasil a slavná scéna vznikla bez klasických zkoušek. Foto: Warner Bros. Film se inspiroval skutečným případem
Příběh Nelítostného souboje není úplně vymyšlený. Michael Mann se inspiroval chicagským policistou Chuckem Adamsonem, který v 60. letech pronásledoval profesionálního zločince Neila McCauleyho. Právě podle něj pojmenoval De Nirovu postavu.
A skutečnost byla místy téměř stejně filmová jako samotný snímek. Adamson a McCauley se totiž jednou opravdu sešli u kávy a mluvili spolu o své práci a životech. Právě jejich setkání se stalo předobrazem slavné kavárenské scény Pacina a De Nira.
Jejich další střet už ale tak klidný nebyl. McCauley byl později během loupeže zastřelen Adamsonovým týmem. Mann tak nevymyslel pouze základní vztah dvou protivníků. Část jejich příběhu vychází z událostí, které se odehrály v Chicagu.
Foto: Warner Bros. Herci kvůli přestřelce trénovali jako vojáci
A potom je tu scéna, kvůli které si Nelítostný souboj pamatuje snad každý. Přestřelka po bankovní loupeži není jen hollywoodská choreografie. Michael Mann nechal herce absolvovat intenzivní výcvik se zbraněmi a na přípravě se podílel také bývalý člen britské SAS Andy McNab. Herci se učili nejen střílet, ale také pohybovat v prostoru, využívat krytí a správně přebíjet.
Val Kilmer se přitom naučil jednu věc tak dobře, že jeho technika rychlého přebití později sloužila jako instruktážní ukázka pro americké vojáky. Jde o moment, kdy jeho postava Chris Shiherlis během přestřelky vyprázdní zásobník a pod palbou ho rychle vymění.
Foto: Warner Bros. Přestřelka zní tak děsivě, protože střelbu opravdu nahráli na místě
Mann chtěl, aby akční scéna nepůsobila jako běžná filmová přestřelka. Proto se rozhodl, že zvuk výstřelů nebude jednoduše dodatečně vytvořen ve studiu. Mikrofony byly rozmístěny přímo v ulicích Los Angeles a zachytily skutečnou střelbu i její ozvěnu mezi okolními budovami.
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Výsledek je slyšet okamžitě. Výstřely jsou hlasité, syrové a chaotické. Právě zvuková stránka je jedním z důvodů, proč přestřelka dodnes působí mnohem intenzivněji než řada akčních scén vzniklých ve stejné době.
Foto: Warner Bros. A pak se film stal realitou…
Tady už se hranice mezi filmem a realitou začíná pořádně stírat. V roce 1997, tedy dva roky po premiéře Nelítostného souboje, provedli dva ozbrojení muži loupež v jedné z hollywoodských bank. Měli samopaly a neprůstřelné vesty a podle popisů napodobili postupy, které diváci znali právě z Mannova filmu.
Loupež se změnila v obrovskou přestřelku s losangeleskou policií, kterou navíc v přímém přenosu sledovali televizní diváci po celých Spojených státech. Jeden z pachatelů zemřel po zásahu člena jednotky SWAT, druhý podlehl zraněním poté, co se během střetu zastřelil.
Událost se později začala označovat jako „Heat shootout“ a stala se jedním z nejbizarnějších příkladů toho, jak může film ovlivnit reálný svět. Podobnou inspiraci pak policie a média zaznamenaly také u zločinců v dalších zemích včetně Jihoafrické republiky, Kolumbie, Dánska a Norska.
Foto: Warner Bros. Pacino během natáčení vyděsil kolegu
Jedna z nejznámějších hlášek filmu přitom vůbec nebyla v původním scénáři. Ve scéně, kdy Vincent Hanna během výslechu mluví o přítelkyni jednoho ze zločinců, Al Pacino náhle zakřičí:
„Because she's got a… great ass!“ Hank Azaria, který v daném okamžiku sedí naproti němu jako Alan Marciano, se při tom viditelně lekne. A nebyla to pouze herecká reakce. Pacino hlášku vymyslel přímo před kamerou a Azaria o ní předem nevěděl. Jeho šokovaný výraz tak vznikl v podstatě spontánně. Michael Mann měl film v hlavě už v 70. letech
Nelítostný souboj navíc nevznikl z ničeho. Michael Mann měl základ příběhu připravený už dlouho předtím, než se před kamerami objevili Pacino a De Niro. Zpracovával ho v několika verzích a v roce 1989 z něj vytvořil televizní film L.A. Takedown. Teprve později se k látce vrátil a přepracoval ji do velkého celovečerního filmu.
Tentokrát už měl k dispozici hvězdné obsazení. Výsledkem byl film dlouhý téměř tři hodiny, který dostal prostor nejen pro samotné loupeže, ale také pro soukromý život postav na obou stranách zákona.
Foto: Warner Bros. A příběh ještě nekončí. Chystá se dvojka
Pokud vám bude po sobotním vysílání líto, že Nelítostný souboj skončil, máme dobrou zprávu. Michael Mann totiž připravuje filmovou podobu románu Heat 2, který napsal společně s Meg Gardinerovou.
Kniha vyšla v roce 2022 a funguje zároveň jako předchůdce i pokračování původního filmu. Sleduje události před rokem 1995 i to, co se dělo po závěru Nelítostného souboje. Proto se počítá s mladšími verzemi některých známých postav.
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A projekt se konečně posunul výrazně dál. Natáčení má podle aktuálních informací začít v listopadu 2026. Christian Bale má ztvárnit mladší verzi Vincenta Hanny, kterého v původním filmu hrál Al Pacino, zatímco Leonardo DiCaprio má hrát mladého Chrise Shiherlise, tedy postavu, kterou v prvním filmu ztvárnil Val Kilmer.
Projekt má být navíc podstatně větší než původní film. Podle serveru
The Wrap se současný rozpočet pohybuje kolem 170 milionů dolarů, zatímco původně se u projektu pod jiným studiem mluvilo dokonce o částce kolem 200 milionů.
Pokud jste film dlouho neviděli, možná je právě teď ideální chvíle dát mu další šanci a pustit si jej na Oneplay. Nejen kvůli Pacinovi, De Nirovi a legendární přestřelce, ale také proto, že za tímhle třicet let starým filmem stojí příběh, který se překvapivě propsal i mimo filmové plátno. Zdroje: ČSFD, The Wrap, Oscars, IMDb, AV Club