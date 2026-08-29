Ztráta paměti ji přivedla do života, před kterým utekla. Na Netflix putuje severská pecka plná napětí a dramatuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ztráta paměti ji přivedla do života, před kterým utekla. Na Netflix putuje severská pecka plná napětí a dramatu
Max Verstappen se vrací ke svým závodním kořenům, tentokrát ale před sebou bude mít pořádnou překážku....
Bývalý elitní policista se vrací do akce! Netflix rozjel natáčení pokračování francouzského akčního...
Koncem srpna na Netflix dorazí španělská minisérie Veškerá pravda ukrytá v mých lžích (All the Truth in My...
Stačí jeden zoufalý telefonát a poklidné švédské léto se promění v krvavou noční můru. Na Netflix dorazil...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Jedna z nejlepších knih historie v novém seriálu: Netflix zveřejnil datum premiéry velkolepé adaptace Na východ od ráje
- Děti Robina Williamse po letech mlčení promluvily: Otcův Instagram se po 12 letech od smrti náhle probudil k životu
- Recenze: Tahání vlasů ze zkažených zubů i děs v polštářovém domku. Nový Insidious vás přiměje litovat, že jste šli do kina
- Kultovní fenomén, který vydělal miliardy, míří na televizní obrazovky. V pokračování měla hrát sama princezna Diana