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Ztráta paměti ji přivedla do života, před kterým utekla. Na Netflix putuje severská pecka plná napětí a dramatu

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Nový thriller Ztracená žena (The Secret Woman) láká na napínavý příběh ženy, která po ztrátě paměti zjistí, že je někdo jiný než si myslela. Z poklidného života se svým partnerem na norském ostrově se v okamžiku dostává do světa bohatství, rodinných tajemství a minulosti, která otočí její život vzhů
Ztráta paměti ji přivedla do života, před kterým utekla. Na Netflix putuje severská pecka plná napětí a dramatu

Ztráta paměti ji přivedla do života, před kterým utekla. Na Netflix putuje severská pecka plná napětí a dramatu

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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