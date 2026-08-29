Lámal kosti, vraždil děti a kryla ho Amerika. Netflix vydá film o nejkrutější stvůře gestapa

Příběh honu, který trval desítky let
Netflix se pustil do natáčení nového francouzského dramatu Projet K (pracovní název), který zmapuje jeden z nejznámějších poválečných honů na nacistické zločince. Film režiséra Yvana Attala se zaměří se na manželský pár Beate a Sergea Klarsfeldovy, kteří zasvětili svůj život pátrání po nacistických vůdcích a kolaborantech. Jedním z nich byl také bývalý šéf gestapa v Lyonu, Klaus Barbie.
Natáčení už probíhá přímo v Lyonu, tedy ve městě, kde Barbie během druhé světové války působil, a kam se příběh filmu bude opakovaně vracet. Další scény vzniknou také v okolí Paříže, Belgie a Bolívie. Attal se na filmu podílí nejen jako režisér, ale společně s Laurentem Turnerem napsal rovněž scénář.
Zamilovaný pár proti muži, který unikal spravedlnosti
Snímek Projet K se nebude soustředit pouze na samotného Lyonského řezníka, ale především na dvojici, která zasvětila roky života jeho dopadení. Beate Klarsfeld, Němka, a Serge Klarsfeld, francouzský Žid, se potkají navzdory tomu, že jejich životní příběhy by jen stěží mohly být odlišnější. Brzy je však spojí nejen láska, ale také silný smysl pro spravedlnost a odhodlání postavit nacistické zločince před soud.
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Jejich pátrání po Klausi Barbiem se postupně promění v neúnavný desetiletý hon, během něhož budou muset čelit nejen samotnému uprchlému nacistovi, ale také lidem a institucím, které se mu snaží zajistit bezpečí. Připravovaný film tak nebude pouze historickou rekonstrukcí, ale také dramatem o snaze přivést člověka zodpovědného za děsivé zločiny konečně před soud.
Kdo byl Lyonský řezník?
Klaus Barbie patřil k nejbrutálnějším představitelům nacistického režimu. Během německé okupace Francie vedl v letech 1942 až 1945 lyonské gestapo, přičemž za sebou zanechal pořádně krvavou stopu. Podílel se na mučení a deportacích tisíců lidí a nesl odpovědnost také za zatčení 44 židovských dětí z dětského domova. Přesto se mu po válce podařilo spravedlnosti uniknout. Dokonce nějaký čas spolupracoval s americkými zpravodajskými službami, než se mu podařilo zmizet do Bolívie. Tam se ukrýval pod falešným jménem Klaus Altmann.
Klarsfeldovi ho vystopovali až v Bolívii
Ani tisíce kilometrů od Evropy však Barbie nebyl v bezpečí. Beate a Serge Klarsfeldovi v roce 1971 odhalili jeho skutečnou identitu i místo pobytu a následně zahájili dlouhou kampaň za jeho vydání do Francie. Nebyla to přitom jednoduchá cesta. Barbieho chránily politické poměry v Bolívii. Jeho vydání se podařilo prosadit až po změně tamní vlády.
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V roce 1983 byl nakonec vydán Francii, kde stanul před soudem v Lyonu. O čtyři roky později byl shledán vinným ze zločinů proti lidskosti a odsouzen k doživotnímu vězení. Ve vězení pak v roce 1991 zemřel na leukémii. Právě dlouhé a dramatické pátrání Klarsfeldových se stane hlavní osou nového filmu.
Kdy vyjde Projet K na Netflixu?
V hlavních rolích se představí Diane Kruger jako Beate Klarsfeld, Dany Boon jako Serge Klarsfeld a Tim Roth jako Klaus Barbie.
Projet K zatím nemá oficiální datum premiéry. Předpokládá se, že vzhledem k probíhající produkci se uvedení filmu dočkáme nejdříve na konci roku 2027, případně začátkem roku 2028.
Zdroje: What’s on Netflix, The Hollywood Reporter