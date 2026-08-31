Thriller o dopadení El Chapa válcuje Netflix. Je nejsledovanější v 71 zemích včetně Česka

Rutinní kontrola, na jejímž konci čekal El Chapo
Kriminální thriller
Zatčení vychází ze skutečných událostí z 8. ledna 2016, kdy se mexickým úřadům podařilo po několikaměsíčním pátrání znovu dopadnout Joaquína „El Chapa“ Guzmána. Film se přitom na rozdíl od řady jiných příběhů o nechvalně proslulém vůdci kartelu nezaměřuje primárně na jeho život a zločinecké impérium. Do centra dění totiž staví dvojici policistů Artura Carmonu ( Alfonso Herrera) a Héctora Rosalese ( Noé Hernández), kteří během běžné služby zastaví vůz nahlášený jako ukradený. Z rutinní kontroly se však během několika okamžiků stává situace, na kterou ani jeden z nich jen tak nezapomene. Na zadním sedadle totiž sedí El Chapo, jeden z nejhledanějších zločinců světa. Silný námět, kterému chybí pořádná dávka napětí
Snaha tvůrců držet se při zemi je zároveň jednou ze silných i slabších stránek
mexické novinky. Zatímco Alfonso Herrera hraje Artura s potřebnou vážností a vztah mezi oběma policisty působí poměrně přirozeně, snímku chybí větší napětí a výraznější scény. Samotný námět přitom nabízí skoro dokonalý recept na nervydrásající podívanou.
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Dva obyčejní policisté mají pod kontrolou mocného vůdce kartelu, nevědí, komu mohou věřit, a čekají na posily, které stále nepřicházejí. Když navíc člověk ví, že sleduje příběh inspirovaný skutečností, očekávání jsou ještě vyšší.
Netflix má nový hit. Kriminální thriller vládne žebříčkům v 71 zemích
Podle údajů
FlixPatrol se v době psaní tohoto článku kriminální thriller Zatčení s akčními prvky vyšvihl na první místo globální TOP 10 nejsledovanějších filmů Netflixu. Na předních příčkách se navíc držel hned v 71 zemích, mezi kterými nechybělo ani Česko. U nás se mu podařilo pokořit novinky jako Volný pád: Zúčtování s Boeingem a Neříkej hodně štěstí, které nechal za sebou.
Zatčení není další akční nářez. Kritici se přou, jestli je to jeho největší plus, nebo problém
Md Imran z
K-Waves & Beyond film vnímá jako podívanou, která chvílemi funguje a chvílemi už méně. Oceňuje sice snahu tvůrců zachovat respekt k reálným událostem, podle něj ale snímek kvůli tomu zapomíná na samotnou thrillerovou stránku. „Celkově je pro mě Zatčení tak trochu trefa vedle, protože film spíše vzdává hold skutečné události, než aby ji výrazněji zdramatizoval. Oceňuji snahu zachovat respekt k lidem, kteří za celým příběhem skutečně stáli, samotný respekt ale podle mě nestačí k tomu, aby vznikl zábavný thriller. Kdyby film nabídl propracovanější postavy, trochu větší morální komplexitu a výrazně více napětí, mohl podle mě dopadnout úplně jinak,“ uvádí ve své recenzi.
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O něco pozitivněji se na novinku dívá Belen Prieto z
Espinof. Přiznává, že začátek věnuje představování hlavních postav až příliš mnoho času, postupně ale podle ní film nabírá na síle, a právě umírněnost se stává jeho největší předností. „Není to film pro ty, kteří hledají další dávku přestřelek, honiček a narkobaronů proměněných ve hvězdy showbyznysu, ale pro ty, kteří dávají přednost postupně budovanému napětí, nepříjemným dialogům a pocitu, že každá postava může udělat rozhodnutí, které všechno změní,“ píše Prieto. A dodává jednoduše: „Je to něco jiného. A už jen proto stojí za to.“ A jak Zatčení hodnotí čeští diváci?
Pokud bychom se mrkli na
ČSFD, viděli bychom u Zatčení lepších 67 %, což na české poměry není úplně málo. Některým děj filmu připadá poměrně zmatený, postrádají výraznější akční scény, ale jiným se to zase líbí. „Bavila každá minuta. Závislákům z TikToku to muselo přijít jako nuda, ale krásná syrovost a zaujalo po celou dobu vyprávění příběhu. Filmařina velmi koukatelná,“ pěje chválu jeden z diváků ve recenzi.
„Člověk by nečekal, že i když riskuješ všechno, čeho jsi v životě dosáhl, včetně rodiny, a stojíš proti vůbec nejobávanějšímu a nejbrutálnějšímu člověku celé dekády, tak se zachováš čestně. Zvlášť v případě, když víš, že on nemá co ztratit, ale ty ano. Jsem dojatý, že takoví lidé existují a nejsou pouze vykreslení sci-fi snímky,“ myslí si zase další. „Zatčení podle skutečných událostí je těžko pochopitelná nuda. Čekal jsem napínavou dramatickou jízdu se šéfem kartelu, ale bohužel. Akce málo, atmosféra žádná a jen se kecá a posílají se fotky. Zpracování je prostě nudné, a za mě tedy zklamání,“ uvádí jiný divák. Foto: Netflix Zdroje: FlixPatrol, K-Waves & Beyond, Espinof, ČSFD