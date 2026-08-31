Bazén na zahradě a pokuta půl milionu. Stačí vynechat jeden formulář, který většina Čechů nezná

Pořízení vlastního bazénu na zahradu se může zdát jako splnění osvěžujícího letního snu, ale v České republice se
dokáže rychle změnit v pořádnou bolest hlavy, pokud si nedáte pozor. Vzhledem k tomu, že pokuty dosahují až 500 000 Kč, je nezbytné se před zahájením stavby chtě nechtě ponořit i do právních požadavků. Vyznejte se v předpisech týkajících se bazénů
Než začnete na své zahradě kopat pro ten krásný nový bazén odpovídající zázemí, musíte znát právní prostředí (
chcete-li si pořídit jen nafukovací kousek, pak dál číst nemusíte – vás se tahle pravidla netýkají). Český stavební zákon totiž stanoví konkrétní podmínky, za kterých lze realizovat různé stavby, a to včetně bazénů. Zdroj fotografie: Depositphotos Pořízení bazénu může výrazně zlepšit kvalitu vašeho života a poskytnout vám soukromé útočiště pro relaxaci. Ale pozor na pokuty.
Bazény do 40 m² – bazény se zastavěnou plochou do 40 m² spadají pod ustanovení § 103 1.d.5 stavebního zákona, jak píše web
ČeskéStavby. Ve zkratce to znamená, že nevyžadují stavební povolení – to však rozhodně neznamená, že jsou zbaveny i veškeré byrokracie. I o jejich výstavbě je totiž třeba podat ohlášení na místně příslušný stavební úřad. To obnáší vyplnění formuláře s názvem „Oznámení záměru v území“, který musí být před zahájením stavby schválen. Bazény nad 40 m² to mají horší
Pokud chcete udělat do země tak trochu větší díru, vstoupíte podle webu
Novinky na území vymezené zákonem § 104 2.a. Musíte proto na úřad dodat „Ohlášení stavby“ a čekat na rozhodnutí, zda váš vysněný bazén dostane zelenou. Bohužel v tomto případě už platí, že stavba musí být v souladu s urbanistickými a ekologickými směrnicemi, takže není jisté, že povolení skutečně dostanete. Pokud byste začali stavět bez něj, hrozila by vám pokuta až 500 000 Kč. Zdroj fotografie: Depositphotos Než na své zahradě začnete pro ten krásný nový bazén kopat odpovídající zázemí, musíte znát právní prostředí. Omezení týkající se vody
Další pokuty na vás však mohou čekat ve chvíli, kdy si chcete bazén začít užívat. Představte si následující scénář: Je parný letní den a vy se
rozhodnete napustit svůj nově zlegalizovaný bazén, jen abyste zjistili, že je v platnosti dočasné omezení používání vody. A není to žádná legrace. Napouštění bazénu během takového zákazu může vést k pokutě až 50 000 Kč. Něco takového se tak určitě riskovat nevyplatí. A pokutu můžete dostat i za chybějící stavební dokumentaci, jak jsme na webu adbz psali už dříve.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková