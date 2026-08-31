Nová česká komediální pecka? Tereza Ramba jako prostořeká komička zamíchá kartami prezidentskému kandidátoviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nová česká komediální pecka? Tereza Ramba jako prostořeká komička zamíchá kartami prezidentskému kandidátovi
Bizarní animák o krávě nedávno obletěl svět a nyní vydělává stejné miliony jako například Odyssea i nový...
Co kdyby vám jednoho rána přestaly fungovat otisky prstů, hesla a doklady? Svět by najednou tvrdil, že...
Netflix zveřejnil nejnovější žebříček sledovanosti a mezi hity se objevilo několik překvapení. Diváky...
Netflix už několik let chystá film, který na papíře vypadá jako pořádná filmová jízda. Velká herecká jména,...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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