Pichlavou stranu struhadla nepoužívá skoro nikdo. Přitom nahradí mlýnek na koření, pasírovačku i nůž na hoblinky čokolády

Struhadlo patří mezi základní výbavu snad každé domácnosti. Přesto většina lidí v kuchyni používá pouze jeho dvě větší strany.
Kromě strouhání surovin má totiž mnohem více způsobu využití. Díky jeho pichlavé straně můžete snadno připravit pokrm i pro ty nejmenší strávníky během pár minut. Vyzkoušejte také tento jednoduchý trik. K čemu slouží jednotlivé strany
Každá strana struhadla je uzpůsobena tak, aby jídlo zpracovala požadovaným způsobem co nejlépe a nejrychleji.
Pro tenké a dlouhé proužky se skvěle hodí široká část s menšími otvory. Naopak větší otvory na protější straně jsou výborné, pokud chcete zeleninu, ovoce nebo sýr nastrouhat nahrubo. Podlouhlé otvory na boční stráně vám zase mohou pomoci nakrájet zeleninu a sýr na plátky, které se hodí při přípravě salátů. Čtvrtou stranu však nevyužívá téměř nikdo. Tajemství čtvrté strany
Vzhledem k velkému množství malých a špičatých otvorů je velmi těžké tuto stranu struhadla umýt od vzniklých nečistot,
a tak se jejímu používání většina lidí vyhýbá. Ve skutečnosti se však jedná o vynikajícího pomocníka při pasírování ovoce a zeleniny. Mimo to ji lze využít místo mlýnku na koření a nastrouhat tak muškátový oříšek, badyán, tyčinky skořice, zázvoru nebo citrusové kůry. Další způsoby využití struhadla
Kromě výše zmíněného je možné tuto stranu struhadla použít například k výrobě strouhanky. K tomu budete potřebovat kusy starého a ztvrdlého pečiva.
V ideálním případě použijte staré rohlíky, protože s kousky chleba může být strouhání kvůli kůrce mnohem obtížnější. Z hořké čokolády zase vyrobíte hoblinky, kterými snadno ozdobíte jakýkoliv dezert nebo nápoj. Zdroj fotografie: Depositphotos K čemu slouží čtvrtá strana struhadla Jak struhadlo čistit
Aby vám toto nádobí doma sloužilo a fungovalo co nejdéle, pak musíte pravidelně věnovat čas jeho důslednému čištění a údržbě.
K vyčištění používejte vhodné mycí přípravky a starou houbičku nebo starý kartáček na zuby, díky kterému se dostanete i na velmi těžko přístupná místa. Zejména strana s pichlavými otvory se čistí opravdu obtížně, přesto je to pro zachování perfektního stavu nezbytné. Na co si dát při mytí pozor
Při odstraňování ztvrdlé a zaschlé špíny byste nikdy neměli používat drátěnku ani jiné ostré pomůcky. Mohli byste tím poškodit povrch struhadla
a jednotlivé otvory tímto nešetrným mytím ztupit. Namísto toho nechte struhadlo na chvíli odmočit ve vlažné vodě s trochou mycího prostředku na nádobí nebo si připravte účinnou mycí pastu z vody a jedlé sody. Takto se zbavíte opravdu všech nečistot.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři