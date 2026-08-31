Vémola se vodil za ruku s novou partnerkou. Ceterová přiznala, že o ní věděla rok

O den později, v neděli, stojí Lela Ceterová v pražském FU Clubu na Dlouhé ulici a prodává svůj šatník. Před mikrofonem eXtra.cz řekne větu, která celou kauzu posouvá: „O té paní jsem věděla minimálně víc než rok.“ Není to poprvé, co na Moniku naráží. Ale je to poprvé, co svou znalost zasadí do tak přesného časového rámce.
Dvě časové osy, které se nekryjí
Příběh kolem Vémoly a Moniky Naomi má dvě roviny a každá běží jiným tempem. Veřejná osa začíná v polovině července 2026, kdy bulvární média identifikovala ženu po Vémolově boku na olomouckých fotkách. Vémola reagoval 20. července; podle citací médií z podcastu OSSCAST tvrdil, že šlo o obchodní schůzku, a dodal: „Lela ode mě před půl rokem odešla, já už jsem půl roku sám.“ Sobotní příchod na party ILUMINATE ruku v ruce toto vysvětlení fakticky pohřbil.
Soukromá osa, jak ji popisuje Ceterová, sahá mnohem hlouběji. Už 16. července v prohlášení citovaném TN.cz uvedla, že o přítomnosti Moniky v jejich životě věděla „od období narození syna“. Syn Arnold přišel na svět 1. dubna 2025. Pokud její verzi vezmeme za slovo, mluví o zhruba sedmnácti měsících, tedy o období, kdy manželství formálně stále trvalo.
Vémola veřejně oznámil rozchod na Instagramu 1. dubna 2026, přesně rok po Arnoldově narození. Ceterová ale tvrdí, že se rozhodla manželství ukončit už v prosinci 2025, jen veřejné rozseknutí odložili kvůli Vánocům. Konflikt verzí je zřejmý. Doložený důkaz, který by jednu z nich definitivně potvrdil, chybí.
Od odpouštění k zavřené kapitole
Kdo sleduje Ceterovou delší dobu, vidí zásadní posun. Ještě v dubnu 2024 v rozhovoru pro Super.cz mluvila o Vémolových nevěrách smířlivě, říkala, že krize vždy překonali a že je to paradoxně sblížilo. Tehdy kritizovala spíš „ženy, které se chtějí zviditelnit“, než samotného Karlose.
O dva roky později je tón jiný. U Moniky Naomi je konkrétní a ostrá: označuje ji jako ženu, která vstoupila do vztahu se ženatým mužem, a tuto situaci přímo spojuje s rozpadem rodiny. Sama sebe prezentuje kontrolovaně, ne zhrouceně. Na bazárku mluvila o dětech a práci, žádala, aby její jméno přestalo být spojováno s Monikou i jinými ženami kolem Karlose. „Nechci žabomyší války,“ zopakovala.
Emotivnější se stala jen ve chvíli, kdy řeč přešla na peníze. Vémola dříve tvrdil, že Lele nabízel zhruba 100 tisíc korun měsíčně, 50 tisíc v hotovosti a přibližně 50 tisíc formou splácení Mercedesu. Ceterová oponuje, že platby nechodily pravidelně a že jí auto bylo odtaženo bez upozornění, i se sedačkami a kočárkem uvnitř. Právě ztráta auta a nejistý příjem podle eXtra.cz stojí za rozhodnutím rozprodávat šatník.
Bazárek jako restart
Původně chtěla Ceterová prodávat oblečení přes Instagram. Zájem ji ale přiměl uspořádat fyzický bazárek; instagramový účet @bazarek.lelavemola pozval zákaznice 30. srpna od 14:00 do FU Clubu na Dlouhé 13. Přišlo podle odhadů 150 až 200 lidí.
Sortiment míchal luxus s běžnými značkami:
- boty Steve Madden – 1 000 Kč
- košile Versace – 2 500 Kč
- černé lodičky – 10 000 Kč
- stříbrnozlatý náramek – 11 000 Kč
- kabelka Dolce & Gabbana ze speciální edice – 20 000 Kč
Vedle toho ležely kousky od Zary nebo Sheinu za pár stovek. Ceterová na místě říkala, že ji práce baví a chce se „posouvat výš a výš“. Dovolenou pro děti podle vlastních slov zaplatila z honoráře za projekt Primy natáčený na hradě Kunzov, ne z Vémolových peněz.
Monika Naomi mlčí
O ženě, kolem které se celý příběh točí, je veřejně známo překvapivě málo. Monika Naomi je česká influencerka aktivní na Instagramu pod účtem @monika___naomi, kde se věnuje módě a lifestylovému obsahu. Sama eXtra.cz ji profilovala už v roce 2021, tehdy bez jakékoli vazby na Vémolu.
K 31. srpnu 2026 od ní neexistuje žádné veřejné vyjádření k jejich vztahu. Vémola sám po červencových fotkách z Olomouce mluvil o obchodní schůzce. Sobotní držení za ruce na střeše Quadria tuto verzi tiše, ale jednoznačně přepsalo. Formální potvrzení vztahu od kteréhokoli z nich ale stále chybí.
Veřejně působí jako pár. Slovně to neřekl nikdo z nich. A právě ta mezera mezi obrazem a slovy drží celý příběh v pohybu, protože dokud ji někdo nezaplní, budou mluvit všichni ostatní.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta