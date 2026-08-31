Slafkovský dostal od Montrealu jasný vzkaz: Místo v první lajně nemáš jisté. Na řadu přichází ruský talent Demidov

Když hráč odehraje všech 82 zápasů základní části, nastřílí 30 branek, přidá 43 asistencí a průměrně tráví na ledě přes osmnáct a půl minuty za zápas, čekal by člověk, že jeho pozice v sestavě je vytesaná do kamene. Jenže Montreal Canadiens před sezonou 2026/27 řeší něco jiného než individuální výkony. Řeší architekturu útoku. A v té architektuře se Juraj Slafkovský ocitl v roli cihly, kterou lze přesunout z přízemí do patra, ne proto, že by selhala, ale proto, že vedle ní vyrostla další.
Demidov změnil rovnici
Ivan Demidov přišel do Montrealu jako pětka draftu 2024 a v nováčkovské sezoně 2025/26 předvedl něco, co klub nemohl ignorovat: 19 gólů, 43 asistencí, 62 bodů v 82 zápasech a druhé místo v hlasování o Calder Trophy. 1. července 2026 podepsal osmileté prodloužení za zhruba 1,9 miliardy korun. Dvacetiletý Rus přestal být projektem do budoucna. Stal se hráčem, kterému Montreal dluží větší roli, a větší role v útoku Canadiens znamená víc minut v pětce proti pětce a vyšší postavení v sestavě.
Pro srovnání: Slafkovský ve svých dvaceti letech, v sezoně 2023/24, nasbíral 50 bodů. Demidov ho v tomto měřítku překonal o dvanáct. Slafkovský měl už tehdy výraznou fyzickou stopu (vedl tým v zablokovaných střelách a patřil mezi tři nejtvrdší hráče Montrealu v hitech), ale čistě bodově byl Demidov ve stejném věku dál.
Problém jménem druhý centr
Oficiální předsezonní preview NHL.com před ročníkem 2026/27 pojmenovává tři klíčové otázky Montrealu. Jedna z nich zní: kdo bude druhým centrem za Nickem Suzukim? Lajna Suzuki–Caufield–Slafkovský je v tom samém textu popsaná jako jedna z nejlepších prvních formací v celé NHL. Jenže právě ta formulace odhaluje paradox.
Pokud je první lajna skvělá, ale za ní zeje díra, tým je v play-off předvídatelný. Soupeř nasadí svou nejlepší obrannou dvojici proti Suzukiho řadě a zbytek Montrealu nemá čím odpovědět. Řešení se nabízejí dvě:
- Přivést silného centra zvenčí a nechat Slafkovského nahoře.
- Rozdělit ofenzivní sílu do dvou lajn a udělat ze Slafkovského tahouna druhé formace.
Generální manažer Kent Hughes v letních výstupech řekl jasně: klub nechce dělat „hloupý výměnný obchod“ jen kvůli tlaku fanoušků. Největší letní tahy byly prodloužení Demidova a brankáře Jakuba Dobeše, tedy sázka na interní růst, ne na nákup hotového řešení. Michael Hage, další nadějný centr, se rozhodl pro třetí sezonu v univerzitní NCAA a do profihokeje nepřijde dřív než příští rok. Montreal tedy vstupuje do ročníku s tím, co má.
Slafkovský jako pohyblivý díl
Podle předsezonního rozboru NHL.com jsou Slafkovský i Demidov součástí dlouhodobého jádra. Oba mají osmileté smlouvy, oba budou v Montrealu minimálně do sezony 2029/30. Nejde o výměnu priorit, ale o optimalizaci rolí.
Analytická sumarizace webu HabsWorld přitom naznačuje zajímavý vzorec z minulé sezony: v prvních dvou měsících na první lajně byl Slafkovský příliš uctivý vůči Suzukimu a Caufieldovi, méně střílel, méně se tlačil do brankoviště. Po přesunu do nižší formace vedle Demidova se jeho hra změnila. Víc vozil puk, víc chodil do vnitřku, střelecká aktivita narostla. Jako by potřeboval být tím největším na ledě, ne třetím houslistou.
Pokud trenér Martin St. Louis sáhne ke změně, nejpravděpodobnější scénář vypadá takto: Demidov dostane šanci vedle Suzukiho a Caufielda, zatímco Slafkovský převezme roli silovějšího tahouna druhé lajny, pravděpodobně s Kirbym Dachem na centru, pokud vydrží zdravý, případně s Oliverem Kapanem nebo Jakem Evansem podle vývoje kempu.
Rozhodne se rychle
Montreal letos hraje v komprimovaném režimu. Příprava čítá pouhých pět zápasů, první split squad proti Torontu 19. září, pak Ottawa 21. září, a základní část startuje už 29. září v Torontu. Okno na experimenty s lajnami je úzké. První tréninkové dny a první dva přípravné zápasy ukážou, kam St. Louis směřuje.
Pro Slafkovského to znamená jednoduché zadání: přijít do kempu připravený na obě role a v obou být dominantní. Třicet gólů z minulé sezony mu zajistilo respekt. Místo v první lajně mu nezajistily.
Není to trest. Je to test, a Montreal potřebuje vědět, kdo z jeho mladých hvězd dokáže táhnout i mimo komfortní zónu nejlepší formace v týmu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka