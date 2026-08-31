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Tajemství svatebních šatů Taťány Kuchařové: Odvážný střih a nepřehlédnutelný detail nad zadečkem

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Taťána Kuchařová (38) na lásku nezanevřela a po nevydařeném manželství s Ondřejem Brzobohatým (41) se podruhé vdala. Tentokrát si vzala za manžela na zámku Opočno sympatického zubaře. Ve svůj velký den měla na sobě nádherné svatební šaty od módní návrhářky Zuzany Lešák Černé.
Tajemství svatebních šatů Taťány Kuchařové: Odvážný střih a nepřehlédnutelný detail nad zadečkem

Tajemství svatebních šatů Taťány Kuchařové: Odvážný střih a nepřehlédnutelný detail nad zadečkem

Zdroj: herminapress / Taťána Kuchařová Instagram.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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