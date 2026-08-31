Čí je ovoce spadlé na váš pozemek a kdy smíte vzít do ruky pilku na sousedovy větve přesahující plot

Čí je ovoce spadlé na váš pozemek a kdy smíte vzít do ruky pilku na sousedovy větve přesahující plotPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Organizátoři nového projektu G MMA oznámili, že se 31. října uskuteční úvodní turnaj, jehož obsazení...
Populární slovenská kapela No Name míří opět do Pardubického kraje. Tentokrát jako hlavní hvězda Dne...
Obyvatelé Kralup nad Vltavou se brzy dočkají konce dlouhotrvající rekonstrukce mostku v ulici Generála...
Od pondělí 31. srpna se Letohrad pustí do opravy silnice II/310. Jako první zahájí výkopové práce Vodovody...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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