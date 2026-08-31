Šafářová utíká od dětí s Plekancem. Přiznala, proč ji samotné mateřství na sto procent nenaplňuje

Lucie Šafářová sedí ve studiu CANAL+ Sport, na monitoru běží živý přenos z turnaje WTA a ona vysvětluje divákům taktiku, kterou ještě před pár lety sama hrála. Každou středu pak nasadí sluchátka a moderuje podcast KANÁR+ po boku Kláry Koukalové a Andrey Sestini Hlaváčkové. Když o tom mluví, nepoužívá slovo „útěk“. Říká „odskočení“, „zapojit hlavu do něčeho jiného“, „seberealizace“. Rozdíl mezi těmito slovy je zásadní.
Z role zpovídané do role tazatelky
Šafářová ukončila profesionální kariéru v roce 2019. Sedm let poté má dvě děti s Tomášem Plekancem a novou pracovní agendu, která nemá nic společného s návratem na okruh. Přijala nabídku stát se expertkou stanice CANAL+ Sport, dělá živá studia z turnajů, občas komentuje zápasy a zároveň hostí vlastní pořad. Sama přiznává, že nejtěžší je právě moderování. Celou kariéru byla tou, které novináři kladli otázky. Teď je na druhé straně a musí je pokládat sama. S přibývajícími díly se prý cítí jistější, ale ten přerod z hráčky v tazatelku popisuje jako skutečnou výzvu.
Co je KANÁR+ a kde ho najdete
Podcast KANÁR+ byl oficiálně oznámen 3. února 2026 a od té doby běží v týdenním rytmu, nový díl každou středu na stanici CANAL+ Sport. K druhé polovině srpna evidoval Apple Podcasts 28 epizod. Trojice moderátorek, Šafářová, Koukalová a Sestini Hlaváčková, se v něm střídá v rolích a zve hosty ze zákulisí tenisu i mimo něj. Ve čtvrtém díle seděl před mikrofonem Plekanec a vyprávěl, jak to chodí doma u Plekanců. Žádná rodinná krize, spíš otevřená výměna mezi dvěma bývalými vrcholovými sportovci, kteří řeší logistiku dvou malých dětí a dvou druhých kariér.
Kde to všechno sledovat v Česku:
- Přenosy WTA – CANAL+ Sport 2, streamy přes Skylink Live TV v balíčcích CANAL+ a KOMBI+
- Podcast KANÁR+ – premiéra na CANAL+ Sport každou středu, zvukově na Apple Podcasts a Spotify
- TV program – aktuální rozpis na webu CANAL+ Sport
Proč nejde o bulvární příběh, ale o profesní restart
Slovník „útěku od dětí“ snadno evokuje drama. Fakta ukazují něco jiného. Šafářová ve svých výrocích neříká, že ji mateřství unavuje nebo frustruje. Mluví o potřebě vlastní profesní identity vedle rodičovské role, o odreagování od maminkovských povinností, o radosti z toho, že zase používá hlavu jinak. To není odmítnutí rodiny. To je popis situace, kterou zná každý, kdo po letech intenzivní péče o malé děti dostal příležitost dělat práci, která ho baví.
Její mediální angažmá navíc není krátkodobý experiment. CANAL+ drží práva na turnaje WTA do roku 2028 a kolem ženského tenisu vybudoval celý expertní tým, vedle Šafářové v něm působí Barbora Strýcová, Lucie Hradecká, Kristýna Plíšková i Koukalová. Sestini Hlaváčková paralelně moderuje rozhovorový pořad Na síti pro Český rozhlas. Šafářová ale jako jediná kombinuje všechny tři role najednou: komentátorka, expertka ve studiu, moderátorka podcastu.
Druhá kariéra s mezinárodním přesahem
V červenci 2026 zařadila WTA Šafářovou do ročníku programu Player Business Mentoring Programme, který pomáhá bývalým hráčkám budovat profesní dráhu mimo kurt. Není to trenérská licence, je to vzdělávací a mentoringový program zaměřený na byznys, média a leadership. Trenérství Šafářová nevylučuje, ale odsouvá. Kdyby někoho trénovala, chtěla by to dělat naplno, být na zápasech, cestovat. S dvěma malými dětmi to zatím nedává smysl. Mikrofon ve studiu v Praze ano.
Šafářová si po sportovní kariéře nebuduje náhradní program. Buduje druhou identitu, a dělá to v oboru, kterému rozumí líp než kdokoli ve studiu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta