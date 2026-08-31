Formule 1 2026: kompletní kalendář zbytku sezony, průběžné pořadí a kde sledovat

- Původně měl kalendář 24 závodů, po dvou zrušeních a jednom přesunu jich bude 23
- Velká cena Bahrajnu se přesunula do Malajsie a odjede se 2. až 4. října na okruhu v Sepangu
- Velká cena Saúdské Arábie byla zrušena
- Poslední sprint sezony je na programu 9. až 11. října v Singapuru
- Přenosy v Česku vysílá stanice Nova Sport 5, dostupná i na platformě Oneplay
Kalendář F1 2026: zbývající závody
Velká cena Itálie (Monza): 4. až 6. září
Velká cena Španělska (Madrid): 11. až 13. září
Velká cena Ázerbájdžánu (Baku): 25. až 27. září
Velká cena Bahrajnu v Malajsii (Sepang): 2. až 4. října
Velká cena Singapuru: 9. až 11. října, sprint
Velká cena Spojených států (Austin): 23. až 25. října
Velká cena Mexika: 30. října až 1. listopadu
Velká cena São Paula: 6. až 8. listopadu
Velká cena Las Vegas: 19. až 21. listopadu
Velká cena Kataru: 27. až 29. listopadu
Velká cena Abú Zabí: 4. až 6. prosince
Závěr sezony tvoří dva takzvané tripleheadery, tedy tři závodní víkendy po sobě. První běží od Austinu přes Mexiko do São Paula, druhý od Las Vegas přes Katar do Abú Zabí.
Velká cena Itálie 2026: program a časy
Nejbližší zastávkou je Autodromo Nazionale Monza, kde se jede od pátku 4. do neděle 6. září. Nejde o sprintový víkend, jezdci tedy absolvují tři tréninkové hodiny.
První trénink začíná v pátek ve 12:30 středoevropského času, druhý v 16:00. Sobotní třetí trénink startuje ve 12:30, kvalifikace v 16:00. Samotný závod odstartuje v neděli v 15:00 a je naplánován na 53 kol.
Monza je nejrychlejší okruh kalendáře a právě tam by mělo Ferrari nasadit vylepšenou pohonnou jednotku. Lewis Hamilton na nedostatek rychlosti na rovinkách upozorňoval už po Zandvoortu.
Průběžné pořadí jezdců po Velké ceně Nizozemska
- Kimi Antonelli (Mercedes) 242
- George Russell (Mercedes) 183
- Lewis Hamilton (Ferrari) 183
- Lando Norris (McLaren) 159
- Charles Leclerc (Ferrari) 155
- Max Verstappen (Red Bull) 112
- Oscar Piastri (McLaren) 104
Antonelli tedy vede o devětapadesát bodů před dvojicí týmových kolegů z Mercedesu a Ferrari, kteří mají shodný zisk. Norris má po dvou vítězstvích v řadě ztrátu 83 bodů, Verstappen po havárii v Zandvoortu zůstává i po dvanácti závodech bez vítězství.
Průběžné pořadí týmů
Stav před nizozemským závodem vypadal takto: Mercedes 392 bodů, Ferrari 316, McLaren 230, Red Bull 180, Racing Bulls 66. Zandvoort pořadím na čele nezamíchal, náskok Mercedesu naopak vzrostl.
Jistotu má aspoň Red Bull v personální rovině. Verstappen v Zandvoortu potvrdil prodloužení smlouvy do konce sezony 2030, přestože mu výkonnostní klauzule dovolovala tým opustit.
Kde sledovat F1 2026 v Česku
Vysílací práva na kompletní sezonu drží v Česku skupina Nova a přenosy běží na placeném kanálu Nova Sport 5. Ten je součástí příplatkových balíčků u operátorů jako Oneplay, Magenta TV, Telly, Vodafone TV nebo Pecka.TV.
Alternativou je oficiální platforma F1 TV, která nabízí přenosy, palubní kamery i live timing. Bezplatná varianta sledování závodů v Česku neexistuje, práva jsou dostupná pouze v placených službách.
Komentátorský tým Nova Sportu tvoří Števo Eisele, Josef Král, Pavel Fabry a Karolina Bulisová. Kromě formule 1 nabízí stanice i přenosy z F2, F3, F1 Academy a Porsche Supercupu.
Do Monzy zbývá týden. A do konce sezony jedenáct příležitostí, jak zamíchat pořadím, ve kterém má vedoucí muž pohodlný, nikoli ovšem nedostižný náskok.