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Formule 1 2026: kompletní kalendář zbytku sezony, průběžné pořadí a kde sledovat

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Po Velké ceně Nizozemska zbývá do konce sezony formule 1 jedenáct závodů. Seriál pokračuje prvním zářijovým víkendem v Monze a vyvrcholí 6. prosince v Abú Zabí. V čele šampionátu je Kimi Antonelli s náskokem devětapadesáti bodů.
Formule 1 2026: kompletní kalendář zbytku sezony, průběžné pořadí a kde sledovat

Formule 1 2026: kompletní kalendář zbytku sezony, průběžné pořadí a kde sledovat

Zdroj: F1
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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