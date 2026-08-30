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Novinky na Netflixu: Mrazivé true crime, Robert De Niro v honbě za sériovým vrahem i pokračování Sto roků samoty

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Netflix tento týden servíruje pořádně temné novinky, které mají potenciál přikovat nás k obrazovce. Nechybí mrazivý kriminální thriller Našeptávač, v němž se Robert De Niro vydává po stopách sériového vraha, ani true crime série Smrt pastorovy ženy, která odhaluje děsivé pozadí případu ženy údajně d
Novinky na Netflixu: Mrazivé true crime, Robert De Niro v honbě za sériovým vrahem i pokračování Sto roků samoty

Novinky na Netflixu: Mrazivé true crime, Robert De Niro v honbě za sériovým vrahem i pokračování Sto roků samoty

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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