Novinky na Netflixu: Mrazivé true crime, Robert De Niro v honbě za sériovým vrahem i pokračování Sto roků samoty

Ztracená žena (The Secret Woman)
V dánském thrilleru
Ztracená žena se poklidný život Louise Andersen během jediného okamžiku obrátí vzhůru nohama. Žena žije na ostrově Hidra se svým partnerem Joachimem a provozuje tam malou kavárnu. Jenže jednoho dne se objeví záhadný muž s tvrzením, že Louise ve skutečnosti není Louise, ale Helene Söderberg. Dánka, která před třemi lety beze stopy zmizela.
Zprvu absurdní obvinění začne dávat čím dál větší smysl a Louise postupně odhaluje, že za sebou možná nechala manžela, malého syna i život spojený s mocnou a bohatou rodinou. Rozhodne se proto opustit svůj dosavadní život a vydat se pátrat po vlastní minulosti. Jenže čím více odpovědí nachází, tím více nových otázek přichází a tajemství kolem její identity začínají být stále znepokojivější.
Našeptávač (The Whisper Man)
Jednou z nejočekávanějších novinek Netflixu tohoto týdne je mrazivý kriminální thriller
Našeptávač, v němž jednu z hlavních rolí ztvárňuje Robert De Niro. Příběh sleduje ovdovělého spisovatele kriminálek Toma Willise, kterému beze stopy zmizí osmiletý syn Jake. Zoufalý otec proto vyhledá svého odcizeného otce Petea, bývalého detektiva, který před třiceti lety dopadl sériového vraha Franka Cartera přezdívaného Našeptávač. Ten už dávno sedí ve vězení na doživotí, jenže okolnosti Jakeova zmizení začnou naznačovat, že s děsivým případem možná ještě není konec.
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Do pátrání se tak vrací staré stopy včetně tajemných kazet a dětské říkanky o Našeptávači, který si údajně chodí pro osamělé děti. Čím dál se Tom s Petem dostávají, tím znepokojivější otázka před nimi stojí: Pokud je skutečný pachatel za mřížemi, kdo nyní unáší děti?
Smrt pastorovy ženy (Death of the Pastor’s Wife)
True crime dokumentární série
Smrt pastorovy ženy mapuje tragický případ Micy Miller, jejíž tělo bylo v dubnu 2024 nalezeno v americkém národním parku. Její smrt byla původně označena za sebevraždu. Postupně však vyplouvaly na povrch znepokojivé informace o jejím manželovi Johnu Paulu Millerovi, pastorovi, kterého Mica poznala už jako mladá a později si ho vzala. Podle vyšetřovatelů ji měl dlouhodobě pronásledovat, kontrolovat a psychicky týrat. Opakovaně jí volal, zasahoval do jejích financí, vyhrožoval jí a dokonce zveřejnil její intimní fotografie.
Mica se nakonec rozhodla požádat o rozvod a krátce před smrtí policii upozornila, že se o svůj život bojí. Vyšetřování navíc odhalilo sledovací zařízení v jejím autě a další důkazy, které naznačovaly, že ji někdo systematicky monitoroval.
Ví to máma nejlíp? (Mom Knows Best?)
V nové reality show
Ví to máma nejlíp? dostává známé rčení, že maminky své děti znají nejlépe, pořádně zabrat. Devět matek je přesvědčeno, že dokáže své potomky odhadnout lépe než kdokoliv jiný. A právě to budou muset dokázat v boji o pohádkovou výhru. Zatímco jejich děti žijí společně ve studentském domě a domnívají se, že účinkují v úplně jiné reality show, jejich matky tajně sledují každý jejich krok a tipují, jak se v nejrůznějších situacích zachovají. Každá správná předpověď je přiblíží k vítězství, zároveň ale může odhalit překvapivé skutečnosti o tom, jak dobře své děti skutečně znají.
Sto roku samoty (One Hundred Years of Solitude): 2. část 2. řady
Netflix konečně vypustil do světa díly druhé části hitu
Sto roků samoty, takže návrat do magického Maconda si už můžeme vychutnávat v plné parádě. První řada seriálu představila rod Buendíů, jehož několik generací je uvězněno v nekonečném koloběhu lásky, vášní, tragédií a samoty.
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Ve druhé řadě se Macondo začíná měnit z izolovaného městečka v modernější svět. Dorazí zde železnice i mocná banánová společnost, zatímco Buendíové se dál zaplétají do vlastních konfliktů a rodinných tajemství. Aureliano Segundo se vrhá do bouřlivého vztahu s Fernandou del Carpio a José Arcadio Segundo zase odhaluje stopy ukryté v dávných rukopisech. Samozřejmě nad celým rodem stále visí tajemná kletba.
Leanne: 2. řada
Druhá řada sitcomu
Leanne navazuje na nový životní začátek hlavní hrdinky, která se po nečekaném odchodu manžela po 33 letech snaží znovu postavit na vlastní nohy a konečně si užívat života podle sebe. Jenže klid rozhodně nehrozí. Tentokrát se jí do domácnosti nastěhují rodiče poté, co jejich dům lehne popelem kvůli nešťastné kuchyňské nehodě. Leanne tak čeká další pořádná dávka rodinného chaosu. Vedle toho pokračuje její vztah s Andrewem a komplikace přinese i přítomnost bývalého manžela Billa.
Veškerá pravda ukrytá v mých lžích (All the Truth in My Lies)
Romantické drama Veškerá pravda ukrytá v mých lžích bylo natočeno podle stejnojmenného románu španělské autorky Elísabet Benavent, Příběh novinky se točí kolem Coco a Marín, dvou nejlepších kamarádek, které spolu už roky žijí. Nyní vyrážejí s celou partou na karavanový výlet, aby oslavily rozlučku se svobodou své kamarádky Blancy.
Zpočátku má jít o pohodovou jízdu plnou zábavy, přátelství a společných vzpomínek, jenže idylický výlet se postupně mění v pořádně napjatou situaci. Mezi členy party totiž začnou vyplouvat na povrch dávno ukrytá tajemství, nevyřčené křivdy a lži, které mohou zásadně změnit jejich vztahy. Z obyčejné oslavy se tak stává tikající bomba, u níž není jasné, kdo co skrývá a co se stane, až všechna tajemství konečně vyjdou najevo.
Hřbitov (Graveyard): 3. řada
Ve třetí řadě kriminálky
Hřbitov se znovu spojuje rozpadlá policejní jednotka specializující se na vraždy žen a případy násilí páchaného na nich. V čele vyšetřování opět stojí neústupná inspektorka Önem Özülkü, jejíž snaha upozorňovat na lhostejnost a selhávání systému jí v předchozí řadě přinesla nejen problémy, ale nakonec i rozpad celého týmu. Bývalí kolegové se rozešli a zdálo se, že společná práce je minulostí.
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Nový znepokojivý případ je však donutí znovu spojit síly, přičemž se do služby vrací také Önem. Návrat nebude jednoduchý – mezi vyšetřovateli zůstávají staré křivdy, napětí a rozdílné pohledy na to, jak by měli svou práci vykonávat.
Myšilov (Mousetrap)
Korejský thriller
Myšilov sleduje zkrachovalého spisovatele Moon-jaeho, který si svou kariéru vybudoval na kradení rukopisů studentů. Po hrozícím odhalení se proto rozhodne zmizet z očí veřejnosti. Ještě předtím si ale půjčí velkou částku od nebezpečného lichváře, následně zfalšuje své dokumenty a poté se na dlouhých deset let ukryje ve svém bytě.
Jenže po letech izolace začne jeho pečlivě ukrytý život nabírat děsivý směr. Nejprve mu přestane fungovat otisk prstu, poté hesla a nakonec zjistí, že neplatí ani jeho doklady. Někdo přezdívaný „Krysa“ totiž převzal jeho jméno, peníze i identitu a skutečného Moon-jaeho se naopak snaží vykreslit jako podvodníka. Zoufalý muž proto musí opustit svůj úkryt a vydat se po stopách člověka, který mu ukradl celý jeho život. Na pomoc se obrátí právě na lichváře, od kterého si kdysi půjčil pořádný balík peněz. Oba dva se vydávají po stopách krysy, zatímco po něm pátrá také policista Sun-yong.
Dvě sonáty na čtyři ruce (Four Hands, Two Sonatas)
Děj korejského seriálu Dvě sonáty na čtyři ruce se odehrává na prestižní umělecké škole, kde se mladí hudebníci neustále předhánějí v cestě za dokonalostí. V centru příběhu stojí dva pianisté, kteří by snad ani nemohli být rozdílnější. Kang Pi-o je od dětství považován za geniální talent, přičemž celý svůj život zasvětil honbě za bezchybným výkonem. Za jeho sebejistým vystupováním se však skrývá obrovský tlak, úzkost a strach ze selhání.
Naproti tomu Choi Jeong-yo objevil svůj talent až později a navzdory nelehkému dětství se odmítá vzdát snu stát se uznávaným pianistou. Když se jejich cesty zkříží, okamžitě mezi nimi vzniká ostrá rivalita. Postupně ale oba zjišťují, že právě jejich vzájemné střety je mohou posunout dál a pomoci jim objevit vlastní sílu i skutečný hudební potenciál.
Zdroje: About.Netflix, Tudum