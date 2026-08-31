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Vítejte v Baarle-Hertog: Jak se žije v obci, kde překročíte státní hranici i cestou z kuchyně do jídelny

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Kdo bydlí v Baarle-Hertog, může denně zažívat poněkud nevšední situaci. Ranní kávu ke snídani si uvaří v Nizozemsku, sedne si s ní ke stolu v jídelně, která se ale nachází v Belgii. Při odchodu z bytu překročí státní hranici přímo na prahu svého bytu. Opravdu nejde o žádnou metaforu, ale o skutečnost. Vítejte v Baarle, nejkurióznější obci v Evropské unii.
Baarle-Hertog

Baarle-Hertog

Zdroj: Foto: Gargarapalvin, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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