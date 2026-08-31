Z cukety, česneku a bylinek připravíte pomazánku, kterou budete dělat každý týden. Zmizí do poslední lžíce

u mě dlouho patřila do kategorie zeleniny, kterou člověk koupí nebo dostane, nějak ji zpracuje a tím to končí. Cuketa Vařená, pečená, plněná, ale žádné velké nadšení. Jednou mi ale sousedka přinesla ze zahrady pořádnou tašku cuket. Bylo jich tolik, že už nešlo čekat. Tato vznikla spíš z potřeby rychle něco vymyslet než z promyšleného receptu. Jenže od té doby ji dělám každé léto. Je pomazánka jemná, krémová, voní po kopru a česneku a na mizí z misky rychleji, než bych čekala. čerstvém chlebu
Cuketa na pohled
nepůsobí nijak výrazně, výživově ale rozhodně není jen prázdná zelenina. Healthline uvádí, že obsahuje vitamín C, draslík i antioxidanty, přitom má málo kalorií. V pomazánce díky tomu nepůsobí těžce, ale s a zeleninovým základem dokáže i zasytit. taveným sýrem Podstatná je voda. Cuketa jí obsahuje hodně, a když se po nasolení pořádně nevymačká, pomazánka zřídne. A ještě drobnost z praxe: studená chutná výrazně líp. Teplá verze tomu receptu prostě nesluší.
Můj tip zní: Nastrouhanou cuketu po osolení nechte asi 10 minut odpočinout a potom ji opravdu poctivě vymačkejte, klidně přes čistou utěrku. Pokud v ní zůstane příliš tekutiny, směs se rozředí a tavený sýr ji nespojí do hladké krémové konzistence, kvůli které má tenhle recept vůbec smysl dělat. Recept na krémovou cuketovou pomazánku s taveným sýrem a koprem
Příprava a restování zeleniny: 20 minut Chladnutí: 30 až 60 minut Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina Porce: 4 až 6 Ingredience k přípravě
Zelenina a základní suroviny: 450 g cukety (zhruba 1 středně velká) 1 ks cibule 1 ks mrkve 2 stroužky česneku zelená cibulka (2 až 3 stonky) čerstvý kopr (hrst) rostlinný olej na restování
Dochucení a krémovost: 2 ks taveného sýra (klasické trojúhelníčky nebo jeden větší tavený sýr) ½ lžičky soli černý pepř podle chuti Postup přípravy lahodné cuketové pomazánky
1.
Cuketu omyjte a nastrouhejte najemno i se slupkou. U mladé cukety je slupka měkká, v chuti nepřekáží a směsi přidá trochu barvy. Nastrouhanou cuketu osolte půlkou lžičky soli, promíchejte a nechte přibližně 10 minut stát, aby pustila vodu.
2. Mezitím oloupejte
cibuli a nakrájejte ji nadrobno. Mrkev očistěte a nastrouhejte nahrubo. Na pánvi rozehřejte trochu rostlinného oleje a cibuli restujte na středním plamenu asi 3 až 5 minut, dokud nezesklovatí a nezačne vonět. Foto: YouTube / Tasty Channel, Hustá cuketová pomazánka s česnekem a bylinkami, která zmizí z mísy dřív, než vychladne Z cukety vymačkejte přebytečnou vodu
3. Dá se to udělat v dlaních, ale přes čistou utěrku bývá výsledek spolehlivější. Vymačkanou cuketu přidejte na pánev k cibuli a přisypte také nastrouhanou
mrkev. Osolte, opepřete a za občasného promíchání duste na mírném ohni 8 až 12 minut. Zelenina má změknout a lehce zezlátnout.
4. Pánev stáhněte z plotny a směs nechte asi 5 minut zchladnout. Neměla by být úplně vařící. Tavený sýr se v příliš horké zelenině někdy nerozpouští zrovna ochotně a místo hladké konzistence se může začít srážet.
Foto: YouTube / Tasty Channel, Hustá cuketová pomazánka s česnekem a bylinkami, která zmizí z mísy dřív, než vychladne
5. Do teplé, ale už ne vroucí zeleniny nastrouhejte nebo rozdrobte
tavené sýry. Přidejte prolisovaný, případně najemno nasekaný česnek. Důkladně promíchejte, aby se sýr rozpustil a spojil zeleninu do krémového základu.
6. Přisypte nakrájenou
zelenou cibulku a nasekaný čerstvý kopr. Znovu promíchejte a ochutnejte. Podle potřeby přidejte ještě trochu soli nebo čerstvě mletého pepře.
7. Hotovou pomazánku přendejte do misky, povrch uhlaďte a zakryjte potravinářskou fólií položenou přímo na pomazánku, aby neosychala. Nejdřív ji nechte chladnout na lince, potom ji dejte alespoň na 30 minut do lednice. Studená zhoustne a chutě se lépe propojí.
Tipy redakce: Vymačkání cukety je základ: Tady se nevyplatí spěchat. Když v cuketě zůstane moc vody, pomazánka bude řídká a sýr ji pořádně nesváže. Větší cukety umějí pustit překvapivě hodně tekutiny. Varianta s paprikou: Podle receptu Českého rozhlasu Hradec Králové lze přidat také 2 papriky. Nakrájejte je nadrobno a restujte společně s cibulí. Pomazánka bude sladší a dostane výraznější barvu. Česnek syrový nebo restovaný: Pokud chcete jemnější chuť, přidejte česnek do pánve v posledních 2 minutách restování. Syrový česnek vmíchaný až nakonec bude ostřejší a víc vystoupí. Záleží na tom, jak česnekovou pomazánku máte rádi. Skladování: V uzavřené nádobě vydrží pomazánka v lednici 3 dny. Před podáváním ji nechte krátce povolit při pokojové teplotě. Bude se lépe roztírat a chuť nebude tolik utlumená chladem. Bez kopru: Kopr má výraznou chuť a ne každému sedí. Pokud ho nechcete použít, sáhněte po pažitce nebo petrželce. Výsledek bude jiný, ale recept bude fungovat dál.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline