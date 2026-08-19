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Zničil ho odchod Henryho Cavilla, nebo chamtivost tvůrců? Z vlajkové lodi Netflixu zbyl jen stín a zmar

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Když Netflix přišel se seriálovou adaptací bestselleru polského spisovatele Andrzeje Sapkowského, byla to bombastická událost nejen pro fanoušky legendární knižní série z 90. let, ale také pro početné příznivce jedné z nejlepších videoher historie gamingového průmyslu. S další sérii však Zaklínač na
Zničil ho odchod Henryho Cavilla, nebo chamtivost tvůrců? Z vlajkové lodi Netflixu zbyl jen stín a zmar

Zničil ho odchod Henryho Cavilla, nebo chamtivost tvůrců? Z vlajkové lodi Netflixu zbyl jen stín a zmar

Zdroj: Netflixer
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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