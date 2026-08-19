Zničil ho odchod Henryho Cavilla, nebo chamtivost tvůrců? Z vlajkové lodi Netflixu zbyl jen stín a zmar

Když Netflix přišel se seriálovou adaptací bestselleru polského spisovatele Andrzeje Sapkowského, byla to bombastická událost nejen pro fanoušky legendární knižní série z 90. let, ale také pro početné příznivce jedné z nejlepších videoher historie gamingového průmyslu. S další sérii však Zaklínač na streamovací platformě skončí. A po obřích ambicích pravděpodobně zůstane trochu nahořklá pachuť.
Zaklínač rozčeřil vody Netflixu
První řada
Zaklínače byla bleskem, který rozpoutal bouřku, která svlažila vyprahlou poušť a přinesla slzy štěstí těm, kteří žili Sapkowského knihami v časech, kdy na televizní obrazovce ze stejného žánru mohli sledovat leda příběhy Xeny /princezny bojovnice.
Seriál měl přitom opravdu něco do sebe. Těžil z vypointovaných povídek předlohy a dokázal vše vyšperkovat novým příběhem kolem zrození čarodějky Yennefer. Tvůrci tak dokázali, že nejsou závislí jen na dědictví Andrzeje Sapkowského, což bylo docela podstatné, protože do budoucna producenti počítali s rozšiřováním světa mimo mantinely ústředního seriálu.
Z počátku se jim to dařilo na jedničku. Animovaný (tedy levný) prequel o Geraltově učiteli Vesemirovi se těšil ještě lepším
peoplemetrům než hraný seriál a i ten sahal zpočátku po rekordech. Ještě připomeňme, že vše šperkoval vynikající casting, kde kromě charismatického Henryho Cavilla zazářil svým pěveckým umem méně známý britský herec Joey Batey. Jeho písničky tak na internetu záhy takřka zlidověly. Foto: Susie Allnut/Netflix
Blesky však ustaly a začaly čím dál více proslýchat nářky toxického fandomu ohledně nedostatečné věrnosti knižní předloze. Dávaly ale tušit, že vychází z úst, která nečetla nejen knihy Sapkowského, ale nejspíš ani žádné jiné a spletly si knihu s videohrou, která však měla své vlastní tvůrce.
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V druhé sérii producenti upustili od osvěžujícího, byť divácky opravdu trochu náročnějšího, časově nelineárního vypravování. A peoplemetry začaly pozvolna klesat. Snaha rozjet zaklínačské univerzum hranými
spinoffy Blood Origin a The Rats byla sázkou v prvním případě na děj, který s titulním hrdinou neměl skoro nic společného, a v druhém na snad nejméně zajímavé vedlejší postavy.
Pokus tak dopadl nevyhnutelným průšvihem jak u kritiků, tak u diváků. Proč se v rozšiřování producenti nechytli světa čarodějek, elfů nebo jiných zaklínačů, je záhadou. Největší ranou pak byl odchod
Henryho Cavilla, který už byl znám v době vysílání 3. série a stal se důvodem, proč někteří diváci přestali seriál sledovat, jak potvrdila i masivní informační kampaň Netflixu, v níž vysvětlovali, že v tehdy vysílané 3. sérii Cavill ještě je.
Proč herec seriál opustil jsme se nikdy nedozvěděli. Vzhledem k jednoznačné příslušnosti herce k hollywoodské extralize a neustále prosakujícím spekulacím v jakém blockbusteru se Cavill objeví příště, začal pravděpodobně pošilhávat po lukrativnější nabídce v kinofilmech.
Logickou interpretaci však přehlušila poněkud naivní (a nikdy nepotvrzená)
fáma, že Cavill měl opustit seriál kvůli svému fanouškovství a nespokojeností s výsledným produktem, na němž se sám podílel.
Pro náhradníka Liama Hemswortha tak výchozí pozice nebyla vůbec lehká. Role se zhostil rozhodně se ctí, ale čest už je to jediné, co z původních bujarých plánů zbylo. Připravovaná 5. série bude poslední a bude se do ní muset vmáčknout děj poslední dvou knih, které jsou rovněž těmi nejtlustšími.
Zhutnění děje některým seriálům svědčí. Pokud by dokázal závěr celého fantasy eposu přišpendlit milionovou masu ke gauči před obrazovkou s Netflixem, mohl by se zvratem v peoplemetrech přijít i obrat v uvažování producentů. Povídková série s dobrodružstvími Geralta mimo jeho osudy ze závěru románové pentalogie by mohly být nádherným návratem k prvotnímu úspěchu seriálu. Ovšem tento sen se podle všeho fanouškům zdát nebude a Zaklínač jako vlajková loď celého Netflixu bude již dopsanou kapitolou.
Zdroje: ScreeRant, X, ČSFD