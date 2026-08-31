Dvorský promluvil o nejdivočejší fámě v NHL. Hráči prý čtou všechno, co se o nich píše, i klebety o Bedardově mamě

Dalibor Dvorský má dvacet let, za sebou solidní ročník v AHL a před sebou boj o místo v sestavě Blues. Jenže v rozhovoru pro podcast STANLEY, MONEY, CAP! z 11. srpna nezůstal jen u tréninku a vhazování. Vytáhl příběh, který v listopadu 2023 zachvátil hokejový internet rychlostí, jakou žádná střela nedosáhne. Příběh o tom, jak se z neurčitého disciplinárního zásahu Chicaga Blackhawks během pár hodin zrodila globální fáma, a jak se k ní dostane i hráč, který s celou věcí nemá vůbec nic společného.
Šest dní, které vyrobily skandál z ničeho
Časová osa je přesná a důležitá. 22. listopadu 2023 Corey Perry zmizel ze sestavy Blackhawks. Žádné vysvětlení, žádný úraz, žádná výměna. Jen prázdné místo na soupisce. Šest dní ticha stačilo.
28. listopadu Chicago vydalo mimořádně tvrdé prohlášení: Perry se dopustil „neakceptovatelného chování“ v rozporu se standardní hráčskou smlouvou a interními pravidly pro bezpečné pracovní prostředí. Klub oznámil záměr ukončit kontrakt. Jazyk byl ostrý, ale záměrně nekonkrétní, a právě ta kombinace se stala palivem.
Ještě téhož dne se po sociálních sítích začal šířit anonymní screenshot z údajného skupinového chatu. Tvrzení z druhé ruky, žádný přímý důkaz. Obsah? Že osmatřicetiletý veterán měl mít intimní poměr s matkou tehdy osmnáctileté jedničky draftu Connora Bedarda. Generační kontrast, sexuální podtext, jméno největšího nováčka sezony. Podle rekonstrukce Know Your Meme se z toho během hodin stal globální virál, kompletní s memy a parodiemi.
Co řekli ti, kterých se to týkalo
Všichni oficiální aktéři fámu popřeli. Generální manažer Chicaga Kyle Davidson na tiskovém briefingu výslovně uvedl, že záležitost nebyla kriminální povahy a netýkala se hráčů ani jejich rodin. Perry sám o dva dny později vydal prohlášení, ve kterém se omluvil za nevhodné chování, přiznal problémy s alkoholem a oznámil spolupráci s odborníky na duševní zdraví. O Bedardovi, jeho rodině ani o žádném spoluhráči nepadlo slovo.
Connor McDavid, kapitán Edmontonu a člověk, který ví něco o mediálním tlaku, v prosinci 2023 popsal situaci kolem Bedarda jako „cirkus“. Řekl, že mladý hráč to zvládá, ale dal tím jasně najevo, že dopad fámy nebyl jen virtuální.
Proč to Dvorský vytahuje
Dvorský tu historku nezmínil proto, že by měl nové informace nebo chtěl fámu oživit. Zmínil ji jako extrémní příklad toho, co hokejový internet dokáže, a co se k hráčům reálně dostane, ať chtějí nebo ne. Nemusíte scrollovat Twitterem. Stačí kabina, stačí zpráva od kamaráda, stačí novinářská otázka na tréninku.
Pro dvacetiletého Slováka, který se chystá probojovat do NHL natrvalo, to není abstraktní poučka. Je to realita prostředí, do kterého vstupuje. A ta realita říká: informační vakuum plus velké jméno plus memová kultura rovná se nekontrolovatelný příběh, který žije vlastním životem bez ohledu na fakta.
Dvorského léto a boj o Blues
Mimo podcast Dvorský tráví léto přípravou, která má konkrétní cíle. Pracuje na síle, střele a vhazování, poslední položku piluje s bývalým slovenským centrem Michalem Handzušem, se kterým spolupracoval už předchozí léto. Sám říká, že mu ta práce „velmi pomohla“.
Čísla z AHL 2024/25 vypadají slušně: 61 zápasů, 21 gólů, 24 asistencí, 45 bodů, devátý mezi nováčky ligy. V samotné NHL za Blues odehrál jen dva zápasy bez bodu, ale generální manažer Doug Armstrong mu podle oficiálního webu Blues slíbil férovou šanci na kempu. Žádné nerealistické sliby, ale otevřené dveře. Armstrong navíc ocenil Dvorského start za Slovensko na mistrovství světa jako „obrovský bonus“ pro jeho vývoj.
Dvorský sám to rámuje jednoduše: „Všechno je na mně.“
Kde končí mem a začíná škoda
Případ Perry–Bedard nikdy nebyl potvrzen. Byl vyvrácen klubem, vyvrácen Perrym, vyvrácen kontextem. Přesto žije dál, v memech, v podcastech, v rozhovorech s hráči, kteří u toho ani nebyli. Dvorský ho nezmiňuje jako drb, ale jako varování. V NHL se z šesti dnů ticha a jednoho anonymního screenshotu může stát příběh, který definuje celou sezonu. Ne výsledky na ledě, ale algoritmem na telefonu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka