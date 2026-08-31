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Tento týden v Ulici: Vanda nachytá Luďka, Filipovo tajemství i Soňa na pokraji sil

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Ani tento týden nebude v Ulici o dramatické situace nouze. Vanda se nečekaně vrátí z dovolené s Esterkou a Luďkovy plány se Sandrou se rázem zkomplikují. Magda má navíc stále větší pochybnosti o Filipově verzi událostí kolem požáru kamionu. Největší otázkou tak zůstává, proč Filip skutečně sjel z dálnice? A Soňa mezitím už třetí den hladoví před zraky celých Křečovic. Dokáže ji Erik přesvědčit, aby své utrpení konečně ukončila? Náročná situace čeká také Adrianu s Klárkou. Ta věří, že její táta přijede z Brazílie, aby ji navštívil.
Tento týden v Ulici: Vanda nachytá Luďka, Filipovo tajemství i Soňa na pokraji sil

Tento týden v Ulici: Vanda nachytá Luďka, Filipovo tajemství i Soňa na pokraji sil

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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