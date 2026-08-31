Macháčova tajná láska se provalila na Manhattanu. Dcera Kubelkové špacírovala po Times Square, zatímco tenista padl na US Open

Léto plné indicií
Všechno začalo 12. června 2026, kdy Blesk Sport s odkazem na anonymní zdroje poprvé spojil jméno Tomáše Macháče s Natálií Jiráskovou. Modelka a dcera Ivy Kubelkové se od té chvíle stala středem pozornosti bulvárních i sportovních redakcí. Žádné společné foto, žádné oficiální potvrzení, jen řetězec veřejných stop, které se během léta skládaly do stále čitelnějšího obrazu.
V polovině července přišly chorvatské indicie. iDNES si všiml shod na instagramových příbězích obou aktérů, stejné lokace, podobné záběry, ale nikde společný snímek. Jirásková se ke spekulacím vyjádřila nepřímo: po předchozím veřejném vztahu si chce soukromí chránit a nic potvrzovat nehodlá, dokud sama nebude chtít. Macháč mlčel úplně.
Pak přišel srpen a Amerika. 12. srpna Blesk Sport napsal, že Jirásková dorazila na Cincinnati Open s akreditací na vlastní jméno. O dva dny později ji agentura ZUMA Press zachytila přímo v Macháčově hráčském boxu během jeho zápasu s Pablem Carreñem Bustou. Prima Ženy její cestu do Ohia výslovně popsaly jako podporu českého tenisty. A 31. srpna, den po Macháčově vyřazení z US Open, ji podle Blesk Sportu vyfotili na Times Square.
Porážka, která bolí
Sportovní stránka newyorského výletu vypadá bledě. Macháč na US Open 2026 skončil hned v prvním kole. Britský kvalifikant Toby Samuel, hráč bez jediné předchozí výhry v hlavní soutěži grandslamu, ho smetl 6:2, 6:3, 6:2 za hodinu a 32 minut. Český tenista nedokázal najít rytmus, nevytvořil si prakticky žádný tlak a Samuel ho přehrál ve všech herních ukazatelích.
Pro Samuela šlo o životní zápas. Pro Macháče o jeden z nejméně konkurenceschopných grandslamových výkonů za poslední dva roky. Stačí srovnat:
- Australian Open 2025: 3. kolo, porážka s Djokovičem 1:6, 4:6, 4:6
- Roland Garros 2025: skreč v 1. kole za nepříznivého stavu s Halysem
- Wimbledon 2025: 2. kolo, pětisetová bitva s Holmgrenem po vedení 2:1 na sety
- US Open 2025: postup do 4. kola bez ztráty setu, pak prohra s Fritzem 4:6, 3:6, 3:6
Loňský New York byl přitom jeho nejlepší grandslamový výsledek v sezoně. Letošní? Přesný opak. A forma před turnajem tomu odpovídala: v Cincinnati padl v prvním kole s Carreñem Bustou 3:6, 2:6, ve Winston-Salemu pak v osmifinále s Rottgeringem 2:6, 6:7.
Proč je vztah stále „tajný“
Tady je potřeba být přesný. Macháč a Jirásková nikdy nevystoupili jako pár. Žádný společný příspěvek na sociálních sítích, žádná tisková konference, žádný rozhovor ve dvou. Vše, co česká média mají, jsou indicie, byť stále silnější.
Licencovaný snímek z Reuters Connect, na kterém Jirásková sedí v Macháčově boxu v Cincinnati, je asi nejtvrdší veřejně dostupný důkaz blízkosti. Ale i ten je jen fotografie, ne prohlášení. Jirásková sama naznačila důvod diskrétnosti: po předchozím vztahu, který probíhal pod veřejným drobnohledem, nechce opakovat stejnou chybu. Macháčovo mlčení zůstává neprolomené.
Pro pozorné sledující sociálních sítí a tenisových turnajů nejde o žádný šok. Spíš o další dílek skládačky, která se skládá od začátku léta. Pro širší publikum ale každá nová stopa (Chorvatsko, Ohio, Manhattan) funguje jako další kapitola příběhu, který si žije vlastním životem bez ohledu na to, co o něm jeho hlavní aktéři říkají. Nebo spíš neříkají.
Co bude dál
Samuel po výhře nad Macháčem narazil ve druhém kole na Jiřího Lehečku, český tenisový příběh na US Open 2026 tedy nekončí, jen pokračuje bez Macháče. Ten má před sebou zbytek sezony a otázku, jestli se jeho letní forma propadla jen dočasně, nebo signalizuje hlubší problém.
A Jirásková? Ta se prochází po Manhattanu. Bez komentáře, bez potvrzení, bez potřeby cokoli vysvětlovat. Přesně tak, jak to od března avizovala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář