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KOMENTÁŘ: Novela stavebního zákona má správný směr. O úspěchu ale rozhodne praxe

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Jako bytová družstva dlouhodobě upozorňujeme na to, že Česká republika potřebuje rychlejší, předvídatelnější a méně administrativně náročné povolování staveb. Z tohoto pohledu je směr připravované novely stavebního zákona správný. Princip jednoho řízení, jednoho stavebního úřadu a jednoho rozhodnutí může významně přispět ke zjednodušení celého procesu. Nicméně o tom, zda novela skutečně přinese očekávaný efekt, rozhodne její praktické provedení.
KOMENTÁŘ: Novela stavebního zákona má správný směr. O úspěchu ale rozhodne praxe

KOMENTÁŘ: Novela stavebního zákona má správný směr. O úspěchu ale rozhodne praxe

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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