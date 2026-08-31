Bezdrátový HDMI přenos na 100 metrů za 1 800 Kč, v prodeji jsou opět dva malé USB sticky. Nahradí všechny kabely v domácnosti

Než si představíte dvě klasické USB flashky, zastavme se u toho, co v balení skutečně je. „Dva malé USB dongly“ jsou vysílač (TX) a přijímač (RX) ve tvaru kompaktních adaptérů, jeden zapojíte do HDMI výstupu notebooku, set-top boxu nebo herní konzole, druhý do HDMI vstupu televize, monitoru či projektoru. Obě jednotky se napájejí přes USB-C kabel s požadavkem 5 V / 2 A, takže úplně bez kabelů to není, ale ten nejotravnější, dlouhý HDMI kabel táhnoucí se přes celý obývák mizí. A právě v tom tkví podstata slibu „nahradí všechny kabely v domácnosti“: odstraní viditelné propojky mezi zdrojem a obrazovkou, které v běžném bytě tvoří část kabelového chaosu. Napájecí šňůry k televizi nebo projektoru samozřejmě zůstávají.
Co přesně dostanete za 1 800 korun
Braidol 2026 Upgraded Wireless HDMI Transmitter and Receiver (modelové označení S4-Silver, Amazon kód B0FVXVG3ND) se v srpnové akci na Amazonu prodával za 73,99 EUR místo původních 119,99 EUR, tedy se slevou 38 %. Při kurzu ECB z 27. srpna 2026 (24,139 Kč za euro) to vychází na přibližně 1 786 Kč bez poštovného. Protože jde o nákup uvnitř EU, clo se neřeší; finální částka ale závisí na dopravě a případném přepočtu DPH při objednávce na Amazonu pro českou adresu.
V krabici najdete vysílač, přijímač, dva napájecí USB-A → USB-C kabely, mini HDMI adaptér, micro HDMI adaptér, HDMI prodlužku a návod. Spojení se podle manuálu naváže automaticky během zhruba deseti sekund, žádná aplikace ani připojování k domácí Wi-Fi není potřeba. Braidol na to používá marketingový termín ZeroDrop.
Důležité je rozlišit dvě čísla, která se v popisu produktu míchají. Set podporuje vstupní rozlišení až 4K, ale skutečný bezdrátový výstup je maximálně 1080p při 60 snímcích za sekundu. Pro filmy, prezentace, zrcadlení notebooku nebo sportovní přenosy to může bohatě stačit. Kdo čeká nativní 4K bezdrátový přenos, musí sáhnout výrazně hlouběji do kapsy.
Sto metrů, ale s hvězdičkou
Údaj „100 metrů“ zní lákavě. Braidol ho ale váže na přímou viditelnost, tedy ideální podmínky bez překážek. V praxi každá zeď, kovová skříň nebo další zdroj bezdrátového rušení může dosah výrazně zkrátit. Sám výrobce v servisní dokumentaci doporučuje v komplikovaném prostředí přepnout na 5GHz pásmo a držet dongly dál od routerů a Bluetooth reproduktorů.
Náš odhad: v jedné místnosti nebo v otevřeném prostoru může set fungovat spolehlivě. Přes dvě a více stěn v paneláku plném Wi-Fi sítí je stometrový údaj spíš marketingový strop než realistický scénář. Pro srovnání: konkurenční Orbsmart Nano za podobných 70 EUR udává 30 metrů a otevřeně přiznává latenci pod 200 ms.
Na opačném konci cenového spektra stojí VALUE Wireless HDMI A/V System za 290 EUR, který rovněž nabízí dosah 100 metrů a 1080p/60, ale za několikanásobek ceny. Braidol se tak papírově blíží parametrům mnohem dražších řešení. Otázka je, co z toho vydrží v reálném provozu.
Latence a gaming: kde set naráží
Braidol uvádí latenci 0,01 sekundy, tedy deset milisekund. Nezávislé laboratorní měření konkrétního modelu S4-Silver ale v dostupných zdrojích neexistuje. Uživatelské recenze citované německým PC-WELT chválí stabilitu a jednoduchost, zároveň ale zmiňují znatelné zpoždění.
Pro koho se set hodí:
- Notebook → televize přes pokoj
- Projektor zavěšený na stropě bez viditelného kabelu
- Prezentace v zasedačce nebo učebně
- Kamera či TV box mimo dosah displeje
Pro koho ne:
- Kompetitivní FPS a rytmické hry, kde rozhodují milisekundy
- Scénáře vyžadující nativní 4K výstup
- Streamovací služby chráněné HDCP (Netflix, Disney+ a další mohou být blokované)
Orbsmart kompetitivní hraní rovnou nedoporučuje a přiznává latenci pod 200 ms. Braidol sice slibuje výrazně méně, ale bez nezávislého testu je bezpečnější počítat s tím, že na rychlé hraní to stačit nemusí.
Znovu v akci, co to znamená
Formulace „opět v prodeji“ odráží fakt, že se Braidol set na Amazonu opakovaně vrací do akčních nabídek. Podobný deal se objevil už v lednu 2026, kdy Golem.de zaznamenal starší model S3 za 104 EUR se slevou 41 %. Srpnová nabídka za 73,99 EUR přišla po skončení Prime Day 2026 (23.–26. června) a nebyla jeho součástí, jde tedy o běžný Amazon deal, ne o exkluzivitu pro Prime členy.
Braidol ke svým produktům uvádí 24měsíční záruku a kontakt přes Amazon zprávy nebo e-mail. Pro zařízení za necelé dva tisíce korun je to solidní doplněk.
Za cenu jednoho lepšího oběda v restauraci Braidol S4-Silver odstraní právě ten kabel, který vás v obýváku trápí nejvíc. Jen je potřeba počítat s tím, že sto metrů přes zdi je pohádka a 4K zůstává jen na vstupu, nikoli na výstupu. Reálná hodnota setu je v tom, že za 1 800 Kč dostanete funkční bezdrátové HDMI pro jednu místnost, a to bez jediné aplikace navíc.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík