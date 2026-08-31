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Bezdrátový HDMI přenos na 100 metrů za 1 800 Kč, v prodeji jsou opět dva malé USB sticky. Nahradí všechny kabely v domácnosti

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Dvojice miniaturních HDMI donglů od Braidolu se znovu objevila na Amazonu za cca 1 800 Kč. Slibuje bezdrátový přenos obrazu až na sto metrů.
Braidol SD wireless HDMI, nahradí kabely

Braidol SD wireless HDMI, nahradí kabely

Zdroj: BRAIDOL
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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