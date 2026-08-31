Žumpu, septik nebo čističku? Kdo z majitelů domů riskuje pokutu 100 000 Kč, aniž to tuší

Vlastnictví domu s sebou přináší řadu radostí i povinností, mezi něž patří i efektivní nakládání s odpadní vodou. Nesprávná likvidace totiž může opravdu tvrdě zasáhnout vaši peněženku – pokuta totiž může dosáhnout až 100 000 Kč.
Jasná volba: Připojte se k obecní kanalizaci
Nejjednodušším řešením likvidace odpadních vod je napojení vaší nemovitosti na místní obecní kanalizaci, jak píše web
TOPNádrže. To vám nejen zjednoduší život, ale také udrží na uzdě regulační orgány. Pokud je v blízkosti vaší nemovitosti dostupná přípojka, pak není nad čím uvažovat. Ovšem v oblastech, kde tato možnost nepřipadá v úvahu, musí být majitelé domů trochu kreativnější. Domácí čistírny odpadních vod
Tyto kompaktní jednotky čistí odpadní vodu přímo na vašem pozemku, jak informuje web
NejŘemeslníci. Jsou vynikající volbou pro ty, kteří hledají udržitelné řešení, protože přeměňují odpad na vodu dostatečně čistou, aby mohla být vypuštěna zpět do přírody. Septiky s přídavnými filtry
Tradiční septik může být mnohdy zcela dostačující, ale přidání filtru zlepšuje proces čištění a snižuje riziko kontaminace místních vodních zdrojů. Možné pokutě od úřadů se tak vyhnete zcela jistě.
Poslední možnost: Žumpy
Přestože jsou žumpy (nebo retenční nádrže) legální, bývají méně oblíbené kvůli vysokým nákladům na údržbu. Vyžadují pravidelné vyprazdňování specializovanými službami a jejich neudržování může vést k vysokým pokutám.
Žumpu je zapotřebí vyprazdňovat několikrát ročně. V minulosti se její tekutý obsah mohl využívat jako „přírodní hnojivo“, to je však nyní v rozporu se zákonem. Zdroj fotografie: Pixabay Připravte se na kontroly tím, že budete udržovat své prostory v souladu se všemi předpisy – jinak zaplatíte značnou pokutu.
Aktuálně platné předpisy vyžadují, aby byl veškerý odpad zpracováván v centralizovaném zařízení, aby se zabránilo poškození životního prostředí. A
možné samozřejmě není ani vypouštění odpadní vody na sousední pole, do příkopu nebo dokonce přímo do potoka. V opačném případě vám může být uložena právě výše zmíněná pokuta. A nepříjemná pokuta může hrozit i pejskařům, jak jsme na webu adbz už také psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková